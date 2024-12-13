Online-Anzeigen-Videoersteller: Erstellen Sie hochkonvertierende Videoanzeigen

Erstellen Sie dynamische Videoanzeigen mit AI-Avataren, die Text in überzeugende visuelle Darstellungen und Voiceovers verwandeln, um maximale Aufmerksamkeit und Markenwiedererkennung zu erzielen.

Entwerfen Sie eine fesselnde 30-sekündige Videoanzeige, die sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und den mühelosen Prozess der Erstellung professioneller "Videoanzeigen" demonstriert. Der visuelle Stil sollte hell und dynamisch sein und ansprechenden On-Screen-Text enthalten, gepaart mit einem modernen, mitreißenden Soundtrack. Heben Sie hervor, wie der "Online-Anzeigen-Videoersteller" "Vorlagen & Szenen" nutzt, um den gesamten Produktionsablauf zu vereinfachen und es den Nutzern zu ermöglichen, Kampagnen schnell zu starten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein anspruchsvolles 45-sekündiges Marketingvideo wird für E-Commerce-Marken und Marketingagenturen benötigt, die ihre Ansprache personalisieren möchten. Mit einem eleganten und professionellen visuellen Ästhetik, sauberen Grafiken und nahtlosen Übergängen sowie einer klaren, überzeugenden Stimme wird dieses Video die Kraft eines "AI-Videoanzeigen-Erstellers" demonstrieren. Betonen Sie die Verwendung von "AI-Avataren", um wirkungsvolle, "individuelle Videoanzeigen" zu erstellen, die tief mit den Zielgruppen resonieren.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Werbevideo für Produktmanager und Startups vor, die innovative Funktionen einführen und komplexe Informationen ansprechend präsentieren möchten. Der visuelle Stil sollte reich und immersiv sein, mit animierten Erklärsequenzen und detaillierten Produktaufnahmen, untermalt von einem motivierenden, filmischen Soundtrack. Dieses "Marketingvideo" sollte präzise "Voiceover-Generierung" nutzen, um Vorteile zu artikulieren und detaillierte Konzepte in leicht verständliche "Animationen" zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Für Content-Ersteller und vielbeschäftigte Unternehmer erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Video-Tutorial, das zeigt, wie man mühelos "AI-Anzeigen nur mit Text generiert". Der visuelle Ansatz sollte einfach und sehr praktisch sein, die Schritte der Benutzeroberfläche mit klaren On-Screen-Aufforderungen und einer freundlichen, ermutigenden Erzählung darstellen. Veranschaulichen Sie die Effizienz der "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, die es jedem ermöglicht, "Videoanzeigen" von einem einfachen Konzept zu einem ausgefeilten Ergebnis in kürzester Zeit zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Online-Anzeigen-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse liefern. Erstellen Sie professionelle Marketingvideos mit AI-gestützten Tools und intuitiven Funktionen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Anzeigen-Skript
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihres Anzeigen-Skripts. Nutzen Sie unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um sofort "AI-Anzeigen nur mit Text zu generieren" und Ihre Worte in erste Videoinhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und AI-Talente
Wählen Sie ansprechende visuelle Elemente aus unserer Medienbibliothek und integrieren Sie "AI-Avatare & Schauspieler", um Ihre Botschaft dynamisch zu präsentieren und Ihre Anzeige visuell zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding & Stimme an
Wenden Sie Ihren einzigartigen Stil mit "Branding-Kontrollen" für Logos und Farben an. Verbessern Sie Ihre Botschaft mit professioneller "Voiceover-Generierung", um Ihre "individuellen Videoanzeigen" wirklich hervorzuheben.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Anzeige zur Verteilung
Finalisieren Sie Ihre Kreation und "Exportieren" Sie Ihre ausgefeilten "Videoanzeigen" mit flexibler "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten", um sicherzustellen, dass sie perfekt für jede Plattform optimiert sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

AI-Kundenreferenzvideos

.

Erstellen Sie mühelos überzeugende AI-Videos, um Erfolgsgeschichten von Kunden zu präsentieren und Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich schnell Videoanzeigen mit HeyGens AI erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-Anzeigen nur mit Text zu generieren und Ihre Skripte in dynamische Videos zu verwandeln. Nutzen Sie unsere leistungsstarken AI-Tools, einschließlich fotorealistischer AI-Avatare, um mühelos ansprechende Marketingvideos zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen.

Kann ich individuelle Videoanzeigen erstellen, die meine Marke widerspiegeln?

Absolut. HeyGen dient als vielseitiger Online-Anzeigen-Videoersteller, der es Ihnen ermöglicht, Vorlagen zu personalisieren, die Assets Ihrer Marke zu integrieren und sicherzustellen, dass jede Videoanzeige perfekt zu Ihrer einzigartigen Ästhetik passt. Erstellen Sie mühelos professionelle, markenspezifische individuelle Videoanzeigen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für die Produktion von Videoanzeigen?

HeyGen bietet eine umfassende Suite kreativer Funktionen, darunter einen Drag-and-Drop-Editor, eine umfangreiche Medienbibliothek und Optionen für Animationen und Musik. Verbessern Sie Ihre Videoanzeigen mit automatischen Untertiteln und hochwertigen Voiceovers, um maximale Wirkung zu erzielen.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Marketingvideos?

HeyGen fungiert als effizienter AI-Videoanzeigen-Ersteller, der komplexe Aufgaben in schnelle Schritte vereinfacht. Von der Generierung von Videos aus Text bis hin zur sofortigen Anpassung an verschiedene Plattformen hilft HeyGen Ihnen, hochwertige Marketingvideos in großem Maßstab zu produzieren.

