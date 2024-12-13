Stellen Sie sich ein 1-minütiges Video für neue Mitarbeiter vor, das sich auf einen komplexen Onboarding-Workflow-Videoersteller konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einer autoritativen, aber freundlichen KI-Stimme, die Schritt-für-Schritt-Anweisungen gibt. Dieses technische Video nutzt KI-Avatare, um Benutzer zu führen und die Automatisierungsfähigkeiten des Tools zu demonstrieren.

