Onboarding-Workflow-Video-Generator steigert die Trainingseffizienz
Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos mit AI-Avataren, um das Training für Ihre HR-Teams zu automatisieren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Für HR-Teams, die ihre Prozesse optimieren möchten, entwickeln Sie ein 60-sekündiges Onboarding-Trainingsvideo, das AI-Präsentatoren nutzt, um wichtige Informationen zu vermitteln. Dieses Video sollte einen sauberen, korporativen und informativen visuellen und akustischen Stil beibehalten, indem HeyGens Voiceover-Generierung verwendet wird, um einen autoritativen, aber einladenden Ton für alle neuen Mitarbeiter zu schaffen.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das eine wichtige interne 'How-to-Anleitung' für bestehende Mitarbeiter demonstriert, die schnelle Auffrischungen benötigen, mit einem dynamischen, schrittweisen visuellen Präsentationsstil mit animiertem Text. Stellen Sie sicher, dass Informationen leicht aktualisiert werden können, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen und klare Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen, ergänzt durch ein prägnantes und hilfreiches Voiceover.
Entwickeln Sie ein einladendes 50-sekündiges Kunden-Onboarding-Video speziell für neue internationale Kunden, das die Lokalisierung betont. Das Video sollte einen kulturell sensiblen, polierten und global zugänglichen visuellen Stil haben, indem HeyGens Untertitel-Funktion für mehrsprachige Unterstützung und das Anpassen des Seitenverhältnisses & Exporte für verschiedene Plattformen genutzt werden, während ein warmer und informativer Ton beibehalten wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Steigern Sie das Onboarding-Engagement.
Nutzen Sie AI, um ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen, die die Aufmerksamkeit fesseln und die Bindung neuer Mitarbeiter erheblich verbessern.
Skalieren Sie globale Onboarding-Programme.
Produzieren Sie effizient eine große Menge an Onboarding-Trainingsvideos, um eine vielfältige, globale Belegschaft effektiv zu erreichen und zu schulen.
Häufig Gestellte Fragen
Was macht HeyGen zu einem idealen Onboarding-Videoersteller?
HeyGen ermöglicht es Teams, mühelos ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen, indem es seine intuitive AI-Videoerstellungsplattform nutzt. Mit anpassbaren Videovorlagen und leistungsstarker Text-zu-Video-Funktionalität können Sie schnell professionelle, beeindruckende Visuals generieren, die ein ansprechendes Videoerlebnis für neue Mitarbeiter bieten und einfach zu aktualisieren sind.
Kann HeyGen helfen, Onboarding-Erfahrungen mit AI-Avataren zu personalisieren?
Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und benutzerdefinierten Voiceovers zu erstellen, die die Personalisierung von Mitarbeiter-Onboarding-Videos verbessern. Diese AI-gestützten Videos liefern ansprechende Willkommensvideos, die neuen Mitarbeitern von Anfang an ein Gefühl der Verbundenheit vermitteln.
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Trainingsvideos?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von Trainingsvideos, indem es Text in professionelle AI-generierte Videos verwandelt, die perfekt für Anleitungen und SOPs geeignet sind. HR-Teams können das Onboarding-Training effizient automatisieren und sicherstellen, dass Inhalte einfach aktualisiert werden können, wenn sich Prozesse entwickeln, ohne dass komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.
Wie kann HeyGen die Lokalisierung von Onboarding-Inhalten unterstützen?
HeyGen unterstützt globale Arbeitskräfte, indem es robuste Funktionen zur Übersetzung von Videos bietet, die die Lokalisierung von Onboarding-Inhalten einfach machen. Sie können Informationen mit AI-Präsentatoren in verschiedenen Sprachen präsentieren und sicherstellen, dass alle Mitarbeiter klare, kulturell relevante Anweisungsvideos erhalten, unabhängig von ihrem Standort.