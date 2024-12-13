Onboarding-Video-Tool: Mitarbeitertraining optimieren

Erstellen Sie ansprechende Mitarbeiter-Onboarding-Videos effizient mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript für nahtloses digitales Training.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges interaktives Schulungsvideo für Remote-Teammitglieder, die neue Software erlernen, mit einem professionellen und klaren visuellen Stil, prägnanten erklärenden Grafiken und einer ruhigen, klaren Stimme. Dieses AI-generierte Video wird HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um komplexe Informationen in verdauliche Segmente zu zerlegen, ergänzt durch Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges prägnantes Einführungsvideo-Tool für Marketing- und HR-Teams, das die wichtigsten Funktionen in einem schnellen, unternehmerischen und dennoch ansprechenden visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik präsentiert. Dieses anpassbare Video, perfekt für schnelle Ankündigungen oder gebrandete Inhalte, sollte HeyGens Vorlagen & Szenen und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um eine schnelle Erstellung und visuelle Attraktivität zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine 50-sekündige inspirierende Erzählung zur Mitarbeiter-Einführung für potenzielle neue Mitarbeiter, die einen warmen, einladenden visuellen Stil und subtile, aufbauende Hintergrundmusik verwendet, um eine Geschichte durch einen AI-Avatar zu erzählen. Dieses Video, das darauf abzielt, die Unternehmenskultur und -werte zu vermitteln, wird von HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte profitieren, um eine nahtlose Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen zu ermöglichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das Onboarding-Video-Tool funktioniert

Ermöglichen Sie Ihren neuen Mitarbeitern von Anfang an mit ansprechenden, produktgenauen Onboarding-Videos, die ihre Reise vereinfachen und die Produktivität mühelos steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Video
Beginnen Sie Ihr Onboarding-Video, indem Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Video-Vorlagen wählen. Passen Sie Szenen einfach an, um die Marke und Botschaft Ihres Unternehmens widerzuspiegeln und machen Sie Ihre Inhalte einzigartig.
2
Step 2
Generieren Sie AI-gestützte Erzählung
Bereichern Sie Ihr Video mit AI-gestützter Erzählung. Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Inhalte zu präsentieren, oder geben Sie Ihr Skript für eine natürlich klingende Voiceover-Generierung ein, um ein konsistentes und ansprechendes Erlebnis für neue Mitarbeiter mit einem AI-generierten Video zu gewährleisten.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Untertiteln
Verfeinern Sie Ihr Onboarding-Video, indem Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit den Branding-Kontrollen anwenden. Fügen Sie Untertitel hinzu, um die Barrierefreiheit zu verbessern und wichtige Botschaften zu verstärken, wodurch die Inhalte für alle Lernenden anpassbarer werden.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr digitales Mitarbeiter-Onboarding-Video im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie es über Ihre internen Plattformen, um sicherzustellen, dass Ihre neuen Mitarbeiter nahtlos auf wichtige Informationen zugreifen können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Willkommens- und Kulturvideos

.

Produzieren Sie inspirierende AI-gestützte Videos, um neue Mitarbeiter herzlich willkommen zu heißen und die Unternehmenskultur und -werte effektiv zu kommunizieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Onboarding-Videos?

HeyGen ist ein intuitives Onboarding-Video-Tool, das AI nutzt, um Skripte in dynamische, AI-generierte Videos zu verwandeln. Dies ermöglicht die effiziente Produktion von professionellen Mitarbeiter-Onboarding-Inhalten ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten.

Kann HeyGen Onboarding-Videos mit einzigartigem Branding und animierten Charakteren anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich einer Vielzahl von Video-Vorlagen und Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Sie können auch realistische AI-Avatare einbinden, um interaktive Schulungssitzungen mit einzigartigen animierten Charakteren für personalisiertes Mitarbeiter-Onboarding zu bereichern.

Welche kreativen Ressourcen bietet HeyGen, um die Produktion von Onboarding-Videos zu beschleunigen?

HeyGen bietet eine reichhaltige Bibliothek an anpassbaren Video-Vorlagen und Szenen, die es Nutzern ermöglicht, schnell hochwertige AI-generierte Videos für das Mitarbeiter-Onboarding zu produzieren. Dies steigert die Zeit- und Kosteneffizienz bei der Erstellung ansprechender Inhalte erheblich.

Unterstützt HeyGen Barrierefreiheitsfunktionen für Mitarbeiter-Onboarding-Videos?

HeyGen verbessert die Barrierefreiheit für Mitarbeiter-Onboarding-Inhalte, indem es automatische Untertitel und hochwertige Voiceover-Generierung bereitstellt. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihre AI-generierten Videos inklusiv und professionell für alle Mitarbeiter sind.

