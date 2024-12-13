Erfolgreich durchstarten mit unserer Onboarding-Video-Akademie
Verwandeln Sie Ihren Onboarding-Prozess mit ansprechenden Mitarbeiter-Videos. Nutzen Sie AI-Avatare, um überzeugende Trainingsprogramme für jeden neuen Mitarbeiter zu erstellen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges informatives und klares Video für HR- und L&D-Manager, das zeigt, wie der gesamte Onboarding-Prozess, insbesondere für Remote-Onboarding-Szenarien, optimiert werden kann. Der visuelle Stil sollte professionell mit modernen animierten Grafiken sein, wobei HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen genutzt werden und prägnanter Text-zu-Video aus Skripten für konsistente Botschaften umgewandelt wird.
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Anleitungsvideo für Teamleiter, das zeigt, wie sie mühelos wirkungsvolle Mitarbeiter-Onboarding-Videos mit vorgefertigten Videovorlagen erstellen können. Dieses lebhafte und klare Video sollte schnelle Szenenwechsel, klaren On-Screen-Text und wesentliche Untertitel für Barrierefreiheit enthalten, wobei Geschwindigkeit und Einfachheit der Erstellung betont werden.
Produzieren Sie ein 50-sekündiges visuell reichhaltiges und instruktives Video für interne Trainer, das Best Practices für den Aufbau eines effektiven Video-Trainingsprogramms demonstriert, indem verschiedene Onboarding-Video-Beispiele hervorgehoben werden. Das Video sollte einen professionellen und dynamischen visuellen Stil mit überzeugenden visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verwenden und zeigen, wie AI-Avatare komplexe Informationen ansprechend vermitteln können.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Skalieren Sie Ihre Onboarding-Video-Akademie.
Produzieren Sie schnell umfassende Video-Trainingsprogramme und Onboarding-Videos, um alle neuen Mitarbeiter effizient zu erreichen.
Steigern Sie das Engagement in Onboarding-Videos.
Nutzen Sie AI-Avatare und dynamische Inhalte, um fesselnde Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu erstellen, die die Lernretention verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Mitarbeiter-Onboarding-Videos verbessern?
HeyGen verwandelt Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos, indem es Ihnen ermöglicht, ansprechende Inhalte mit realistischen AI-Avataren aus einfachem Text zu erstellen und so den Onboarding-Prozess zu optimieren. Unsere umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen bietet einen Vorsprung für Ihre Willkommens- und Trainingsvideos für neue Mitarbeiter.
Kann HeyGen beim Aufbau eines umfassenden Video-Trainingsprogramms oder einer Onboarding-Video-Akademie helfen?
Ja, HeyGen ist ideal für die Entwicklung eines umfassenden Video-Trainingsprogramms oder einer gesamten Onboarding-Video-Akademie. Sie können mit unserem AI-Video-Maker problemlos ein strukturiertes Curriculum mit konsistentem Branding erstellen, das effektives Remote-Onboarding für neue Mitarbeiter erleichtert.
Welche Funktionen bietet HeyGen für die effiziente Erstellung von Onboarding-Inhalten?
HeyGen vereinfacht die Videoerstellung für das Onboarding, indem es eine Vielzahl anpassbarer Videovorlagen und die Möglichkeit bietet, Videos aus Text mit AI-Avataren zu generieren. Sie können auch Branding-Kontrollen anwenden, Voiceovers generieren und Untertitel hinzufügen, um zugängliche und professionelle Trainingsvideos zu erstellen.
Wie unterstützt HeyGen Remote-Onboarding und skalierbare Trainingsinitiativen?
HeyGen unterstützt Remote-Onboarding erheblich, indem es eine zugängliche und konsistente Methode bietet, um Trainings- und Willkommensvideos an neue Mitarbeiter zu liefern, unabhängig von ihrem Standort. Unsere Plattform ermöglicht es Organisationen, ihren Onboarding-Prozess effizient zu skalieren, ohne umfangreiche Video-Produktionsressourcen.