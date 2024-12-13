Onboarding-Tutorial-Videoersteller: Schulung vereinfachen

Erstellen Sie effektive How-to-Guides und Videodokumentationen mit anpassbaren Vorlagen und nutzen Sie HeyGens Text-to-Video aus Skript für eine schnelle Erstellung.

601/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein spielerisches 60-sekündiges "How-to-Guide"-Video für Kleinunternehmer, die den Kundensupport vereinfachen möchten. Die visuelle Ästhetik sollte freundlich und ansprechend sein, mit lebendigen Farben und ausdrucksstarken "animierten Charakteren", die komplexe Schritte klar demonstrieren. Der Ton sollte eine warme, gesprächige Stimme sein. Zeigen Sie, wie HeyGens "AI-Avatare" die Marke verkörpern können, um "How-to-Guides" zugänglicher und unterhaltsamer zu machen, selbst für komplexe Produktinstallationen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein elegantes 30-sekündiges Werbevideo für Produktmanager, das zeigt, wie personalisierte "Videodokumentationen" für neue Feature-Releases erstellt werden können. Die visuelle Präsentation sollte modern und anspruchsvoll sein, mit dynamischen Bildschirmaufnahmen und sauberen Schnittstellenanimationen, untermalt von einem subtilen, aber selbstbewussten Hintergrundtrack. Betonen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, die eine schnelle Erstellung und "Personalisierung" detaillierter Benutzerhandbücher ohne umfangreiche Videobearbeitung ermöglicht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges, zugängliches Tutorial-Video für nicht-technische Pädagogen, das zeigt, wie einfache "Onboarding-Videos" für Online-Kurse erstellt werden können. Das visuelle Design sollte einfach und ermutigend sein, mit klaren Textüberlagerungen und nachvollziehbaren, ruhigen Bildern, gepaart mit einer freundlichen und artikulierten "Voiceover-Generierung". Zeigen Sie, wie HeyGen die Erstellung von Videos ohne erforderliche Fähigkeiten ermöglicht, um hochwertige, wirkungsvolle Bildungsinhalte für ein globales Publikum mit nahtloser "Voiceover-Generierung" zu produzieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Onboarding-Tutorial-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos und How-to-Guides mit unserer AI-gestützten Plattform, die Ihre Schulung und Dokumentation mit anpassbaren, professionellen Ergebnissen optimiert.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage oder Ihr Skript
Beginnen Sie Ihr Onboarding-Tutorial-Video, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen wählen oder ein Skript mit AI-gestützten automatisch generierten Skripten erstellen, um schnell Ihre Inhalte zu skizzieren.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische Visuals hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit ansprechenden Elementen. Integrieren Sie AI-Avatare, animierte Charaktere oder wählen Sie aus einer reichhaltigen Mediathek, um Ihre How-to-Guides zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Anpassen und Personalisieren
Passen Sie Ihr Video mit vollständigen Anpassungsoptionen an. Verfeinern Sie Ihre Botschaft mit Voiceover-Generierung, fügen Sie Untertitel/Beschriftungen hinzu und wenden Sie Branding-Kontrollen an, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Onboarding-Video perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach mit unserer Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

.

Verwandeln Sie komplexe Informationen in leicht verständliche und visuell ansprechende Videoerklärungen, um komplexe Themen für alle Lernenden zugänglich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende How-to-Guides und Onboarding-Videos zu erstellen?

HeyGen bietet eine leistungsstarke Plattform zur Erstellung fesselnder "How-to-Guides" und "Onboarding-Videos" mit "voller Anpassung". Sie können "Vorlagen", "reiche Grafiken, Videos und Musikressourcen" aus unserer Mediathek nutzen und "Branding-Kontrollen" integrieren, um das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens zu treffen.

Benötige ich umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten, um professionelle Videodokumentationen mit HeyGen zu erstellen?

Nein, HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet und erfordert "keine erforderlichen Fähigkeiten" zur Erstellung hochwertiger "Videodokumentationen". Unsere "generative AI-Plattform" ermöglicht es Ihnen, mühelos Videos mit "AI-Avataren" und "Text-to-Video aus Skript" zu produzieren, was erheblich "Zeit spart".

Kann ich meine Onboarding-Tutorial-Videos mit gebrandeten Elementen und animierten Charakteren personalisieren, indem ich HeyGen verwende?

Absolut, HeyGen ermöglicht eine tiefgehende "Personalisierung" Ihrer "Onboarding-Tutorial-Videos". Sie können "animierte Charaktere" einbinden und diese mit Ihren "Branding-Kontrollen" anpassen, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung mehrsprachiger Onboarding-Videos für ein globales Publikum?

HeyGen unterstützt "mehrsprachige und globale Reichweite" durch robuste "Voiceover-Generierung" in verschiedenen Sprachen und automatische "Untertitel/Beschriftungen". Dies stellt sicher, dass Ihre "Onboarding-Videos" für diverse Zielgruppen weltweit zugänglich und wirkungsvoll sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo