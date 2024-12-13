Erstellen Sie ein 45-sekündiges, energetisches und klares Tutorial-Video, das sich an Kleinunternehmer und Erstnutzer richtet und zeigt, wie schnell sie ihr erstes Projekt mit dem "Onboarding-Tutorial-Video-Generator" erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit dynamischen Bildschirmaufnahmen kombiniert mit klarer, professioneller Audioqualität aus HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion. Betonen Sie die Einfachheit des Einstiegs mit Text-zu-Video-Funktionen, um Text in ansprechende Inhalte zu verwandeln.

