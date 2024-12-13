Onboarding-Tutorial-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Anleitungen

Optimieren Sie Schulungen und verbessern Sie das Benutzerverständnis mit HeyGens AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges, energetisches und klares Tutorial-Video, das sich an Kleinunternehmer und Erstnutzer richtet und zeigt, wie schnell sie ihr erstes Projekt mit dem "Onboarding-Tutorial-Video-Generator" erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit dynamischen Bildschirmaufnahmen kombiniert mit klarer, professioneller Audioqualität aus HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion. Betonen Sie die Einfachheit des Einstiegs mit Text-zu-Video-Funktionen, um Text in ansprechende Inhalte zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, freundliches und zugängliches Anleitungsvideo, das sich an HR-Profis und L&D-Manager richtet und zeigt, wie ein "AI-Onboarding-Video-Maker" die Erstellung von ansprechenden Einführungen für neue Mitarbeiter vereinfacht. Das Video sollte moderne Unternehmensästhetik aufweisen, HeyGens AI-Avatare zur Präsentation von Informationen nutzen und Hintergrundelemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, um die visuelle Attraktivität zu steigern. Der Ton sollte warm und einladend sein.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Informationsvideo für Abteilungsleiter und Teamleiter, das zeigt, wie "Onboarding-Videos" für unterschiedliche Abteilungsbedürfnisse innerhalb eines Teams angepasst werden können. Der visuelle Stil sollte ansprechend sein, mit klaren Grafiken und Textüberlagerungen, ergänzt durch HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit. Heben Sie die Flexibilität der Größenanpassung und Exporte hervor, um sicherzustellen, dass der Inhalt perfekt für verschiedene Plattformen ist, und verwenden Sie einen direkten und hilfreichen Ton.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges, effizientes und direktes Video für Betriebsleiter und Schulungskoordinatoren, das die Einfachheit der Aktualisierung und Pflege von "Anleitungsvideos" für Standardarbeitsanweisungen (SOPs) mit einem generativen AI-Tool beschreibt. Die visuellen Elemente sollten klar und fokussiert sein und den nahtlosen Bearbeitungsprozess zeigen, unterstützt von HeyGens robuster Text-zu-Video-Funktionalität und einem hochprofessionellen AI-generierten Voiceover, das Klarheit und Konsistenz bei allen Updates gewährleistet.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Onboarding-Tutorial-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos, um neue Benutzer zu führen, Mitarbeiter zu schulen oder komplexe Konzepte mit AI-gestützter Videoerstellung einzuführen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Tutorial-Inhalts oder Skripts. Unsere Plattform nutzt "Text-zu-Video aus Skript", um Ihren Text nahtlos in ansprechende Videosegmente für Ihren "Onboarding-Video-Generator" zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Erhöhen Sie den Wert Ihrer "Onboarding-Videos", indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl realistischer "AI-Avatare" wählen, um Ihre Informationen zu präsentieren und Ihren Tutorials eine persönliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Voiceovers anwenden
Integrieren Sie klare, natürlich klingende Audioinhalte, indem Sie unsere "Voiceover-Generierungs"-Funktion nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre "Anleitungsvideos" zugänglich und professionell sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald es perfektioniert ist, verwenden Sie unsere Funktion "Größenanpassung & Exporte", um Ihre hochwertige "Onboarding-Tutorial-Video-Generator"-Erstellung in verschiedenen Formaten herunterzuladen, bereit für die sofortige Verteilung.

Anwendungsfälle

Vereinfachen Sie komplexe Anweisungen

Verwandeln Sie komplexe Konzepte in leicht verständliche Tutorial-Videos, um komplexe Informationen für alle Benutzer zugänglich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Onboarding-Tutorial-Videos vereinfachen?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Skripte schnell in ansprechende Onboarding-Videos zu verwandeln. Seine Text-zu-Video-Funktionalität vereinfacht den gesamten Videoerstellungsprozess für neue Mitarbeiter oder Kunden erheblich und macht es zu einem leistungsstarken Onboarding-Tutorial-Video-Generator.

Welche fortschrittlichen AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Anleitungsvideos?

HeyGen nutzt generative AI, um realistische AI-Avatare und professionelle AI-generierte Voiceovers bereitzustellen, die Ihre Anleitungsvideos verbessern. Diese Funktionen erleichtern die Produktion von hochwertigen, ansprechenden Inhalten wie Schritt-für-Schritt-Benutzeranleitungen, ohne dass eine Kamera oder ein Mikrofon benötigt wird, und positionieren HeyGen als führenden AI-Onboarding-Video-Maker.

Kann HeyGen zur Erstellung umfassender Videodokumentationen und SOPs verwendet werden?

Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarkes Videoerstellungstool, das sich perfekt für die Entwicklung detaillierter Videodokumentationen und Standardarbeitsanweisungen (SOPs) eignet. Mit anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen können Sie mühelos konsistente und professionelle Tutorial- und Anleitungsvideos erstellen.

Warum HeyGen als Ihren primären Onboarding-Video-Generator wählen?

HeyGen zeichnet sich als effizienter virtueller Onboarding-Video-Maker aus, da es Benutzerfreundlichkeit mit professionellen Ergebnissen kombiniert. Es ermöglicht die schnelle Produktion von hochwertigen Onboarding-Videos, komplett mit Untertiteln und Branding, und sorgt für ein konsistentes und effektives Lernerlebnis für jede Organisation.

