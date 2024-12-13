Erstellen Sie schnell ansprechende Onboarding-Tutorial-Videos
Optimieren Sie die Schulung neuer Mitarbeiter und steigern Sie die Effizienz des Benutzer-Onboardings mit beeindruckenden AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Entwickeln Sie ein professionelles 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, die einem verteilten Team beitreten, mit dem Ziel, die Unternehmenskultur zu vermitteln und wichtige Teammitglieder vorzustellen. Verwenden Sie eine warme, einladende visuelle Ästhetik mit vielfältigem Filmmaterial aus der realen Welt und einer ruhigen, beruhigenden Stimme, die Vertrauen und Willkommen ausstrahlt. Dieses Willkommensvideo wird HeyGen's Voiceover-Generierung effektiv integrieren, um klare, konsistente Botschaften für alle neuen Mitarbeiter sicherzustellen.
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo, das sich auf eine einzige erweiterte Funktion innerhalb eines Softwareprodukts konzentriert und sich an erfahrene Benutzer richtet, die schnelle Tipps benötigen. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und fetten Textüberlagerungen, begleitet von einem peppigen, instrumentalen Hintergrundtrack. Entscheidend ist, dass HeyGen's robuste Untertitel-/Caption-Funktion die Zugänglichkeit und das Verständnis für Zuschauer sicherstellt, die die Bildungsinhalte schnell überfliegen.
Produzieren Sie ein ansprechendes 50-sekündiges Onboarding-Tutorial-Video für potenzielle Kunden, die eine neue SaaS-Plattform erkunden, und heben Sie die wichtigsten Vorteile und die Benutzerfreundlichkeit hervor. Die Ästhetik sollte sauber, modern und visuell ansprechend sein, unter Verwendung einer reichhaltigen Mediathek mit Stockmaterial und animierten Grafiken, gepaart mit einem professionellen, autoritativen Erzähler. Nutzen Sie HeyGen's umfangreiche Mediathek/Stock-Unterstützung, um hochwertige visuelle Inhalte zu beschaffen, die die Gesamtpräsentation aufwerten und die Kundenbindung fördern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Skalieren Sie Onboarding- und Schulungsinhalte.
Entwickeln und liefern Sie mühelos umfangreiche Schulungsvideos und Benutzer-Onboarding-Tutorials an ein globales Publikum.
Verbessern Sie Lernen und Bindung.
Steigern Sie das Engagement erheblich und verbessern Sie die Wissensbindung für neue Mitarbeiter und Benutzer mit interaktiven AI-gestützten Videos.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung effektiver Mitarbeiter-Onboarding-Videos vereinfachen?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in ansprechende Mitarbeiter-Onboarding-Videos mit AI-Avataren und realistischen Voiceovers zu verwandeln, was die Produktion von Schulungsinhalten für neue Mitarbeiter erheblich vereinfacht.
Bietet HeyGen vorgefertigte Vorlagen für Benutzer-Onboarding- und Schulungsvideos an?
Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professioneller Vorlagen, die speziell für Benutzer-Onboarding- und How-to-Videos entwickelt wurden, sodass Benutzer schnell wirkungsvolle Schulungsvideos anpassen und bereitstellen können.
Kann ich mein Onboarding-Tutorial-Video mit dem Branding meines Unternehmens anpassen, indem ich HeyGen verwende?
Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Farben direkt in Ihr Onboarding-Tutorial-Video integrieren können. Dies gewährleistet eine perfekte Ausrichtung auf Ihre Markenidentität für das Onboarding von Remote-Mitarbeitern oder jede interne Kommunikation.
Wie ist der Prozess von HeyGen zur Erstellung von AI-gestützten Videos aus Text?
Der AI-Video-Generator von HeyGen verwandelt Textskripte in dynamische Videos mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie, komplett mit auswählbaren AI-Avataren und generierten Voiceovers. Dieser Prozess ist ideal, um ansprechende Willkommensvideos und andere Schulungsinhalte effizient zu erstellen.