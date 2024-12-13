Onboarding-Trainingsvideos: Steigern Sie das Engagement und die Bindung neuer Mitarbeiter
Optimieren Sie Ihren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess und steigern Sie die Bindung mit ansprechenden Videos, die mühelos mit AI-Avataren erstellt werden.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo, das die wichtigsten Schritte des Onboarding-Prozesses für Remote-Mitarbeiter umreißt, mit einem klaren, modernen visuellen Stil und sanfter Hintergrundmusik. Dieses Video sollte HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um schriftliche Richtlinien in einen umfassenden visuellen Leitfaden zu verwandeln, ergänzt durch Untertitel für Barrierefreiheit.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das wesentliche interne Tools für neue Teammitglieder demonstriert, mit einem dynamischen und praktischen visuellen Stil und integrierten Bildschirmaufnahmen. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um dieses wertvolle Video-Trainingsressource schnell zusammenzustellen und eine reibungslose und informative Einführung zu gewährleisten.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Motivationsvideo für Abteilungsleiter, das hervorhebt, wie effektive Onboarding-Trainingsvideos die Mitarbeiterbindung verbessern und zum langfristigen Erfolg beitragen. Das Video sollte einen professionellen, autoritativen visuellen Stil haben und HeyGens Größenanpassung und Exporte nutzen, um sicherzustellen, dass es auf allen internen Kommunikationskanälen perfekt aussieht, mit einem selbstbewussten AI-Avatar.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Entwickeln Sie umfassende Onboarding-Programme.
Erstellen und aktualisieren Sie schnell umfangreiche Video-Trainingsmodule, um einen konsistenten Wissenstransfer für alle neuen Mitarbeiter weltweit sicherzustellen.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung neuer Mitarbeiter.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Onboarding-Training interaktiver und einprägsamer zu gestalten und die Bindung neuer Mitarbeiter erheblich zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann ich einfach Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter erstellen, ohne umfangreiche Videoerfahrung?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Onboarding-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert ansprechende Inhalte, die den gesamten Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter reibungsloser gestalten.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um sicherzustellen, dass meine Onboarding-Videos mit unserer Unternehmenskultur und Marke übereinstimmen?
HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Farben und spezifische visuelle Elemente zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Video-Training Ihre einzigartige Unternehmenskultur widerspiegelt und eine kohärente Erfahrung für neue Mitarbeiter schafft.
Wie erleichtert HeyGen das effiziente Onboarding von Remote-Mitarbeitern und verbessert die Bindung?
HeyGens Plattform vereinfacht die Erstellung und Verteilung von ansprechenden Video-Trainings für neue Remote-Mitarbeiter und sorgt für konsistente Botschaften in Ihren globalen Teams. Durch die Bereitstellung fesselnder Geschichten in AI-generierten Videos können Sie die Bindung erheblich steigern und neue Mitarbeiter effektiv integrieren.
Kann HeyGen bei der Verteilung und Zugänglichkeit unserer Onboarding-Trainingsvideos helfen?
Ja, HeyGen unterstützt die Größenanpassung und verschiedene Exportoptionen, wodurch Ihre Onboarding-Trainingsvideos einfach über verschiedene Plattformen und Geräte verteilt werden können. Die Plattform umfasst auch automatische Sprachgenerierung und Untertitel, um die Zugänglichkeit für alle neuen Mitarbeiter zu verbessern.