Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo, das die wichtigsten Schritte des Onboarding-Prozesses für Remote-Mitarbeiter umreißt, mit einem klaren, modernen visuellen Stil und sanfter Hintergrundmusik. Dieses Video sollte HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um schriftliche Richtlinien in einen umfassenden visuellen Leitfaden zu verwandeln, ergänzt durch Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das wesentliche interne Tools für neue Teammitglieder demonstriert, mit einem dynamischen und praktischen visuellen Stil und integrierten Bildschirmaufnahmen. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um dieses wertvolle Video-Trainingsressource schnell zusammenzustellen und eine reibungslose und informative Einführung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Motivationsvideo für Abteilungsleiter, das hervorhebt, wie effektive Onboarding-Trainingsvideos die Mitarbeiterbindung verbessern und zum langfristigen Erfolg beitragen. Das Video sollte einen professionellen, autoritativen visuellen Stil haben und HeyGens Größenanpassung und Exporte nutzen, um sicherzustellen, dass es auf allen internen Kommunikationskanälen perfekt aussieht, mit einem selbstbewussten AI-Avatar.
Prompt-Native Videoerstellung

Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Onboarding-Trainingsvideos funktionieren

Begrüßen Sie neue Mitarbeiter effizient und optimieren Sie Ihren Onboarding-Prozess, indem Sie ansprechende Trainingsvideos erstellen, die das Verständnis und die Bindung fördern.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Video-Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Trainingsskript in HeyGen zu schreiben oder einzufügen. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihren Text direkt in ein Video umzuwandeln, was die Erstellung von Onboarding-Videos erleichtert.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Erzeugen Sie natürlich klingende Sprachübertragungen, um effektiv mit Ihren neuen Mitarbeitern zu kommunizieren.
Step 3
Verbessern und branden Sie Ihre Inhalte
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, indem Sie Logos und Markenfarben hinzufügen, um den internen Richtlinien zu entsprechen. Dies gewährleistet konsistentes Video-Training.
Step 4
Exportieren und effektiv teilen
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für jede Plattform geeignet sind. Verteilen Sie Videoinhalte einfach über Ihre bevorzugten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Pflegen Sie Unternehmenskultur und Verbindung

Erstellen Sie inspirierende Videos, die die Werte und die Kultur Ihres Unternehmens effektiv vermitteln und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl für neue Teammitglieder fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich einfach Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter erstellen, ohne umfangreiche Videoerfahrung?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Onboarding-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert ansprechende Inhalte, die den gesamten Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter reibungsloser gestalten.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um sicherzustellen, dass meine Onboarding-Videos mit unserer Unternehmenskultur und Marke übereinstimmen?

HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Farben und spezifische visuelle Elemente zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Video-Training Ihre einzigartige Unternehmenskultur widerspiegelt und eine kohärente Erfahrung für neue Mitarbeiter schafft.

Wie erleichtert HeyGen das effiziente Onboarding von Remote-Mitarbeitern und verbessert die Bindung?

HeyGens Plattform vereinfacht die Erstellung und Verteilung von ansprechenden Video-Trainings für neue Remote-Mitarbeiter und sorgt für konsistente Botschaften in Ihren globalen Teams. Durch die Bereitstellung fesselnder Geschichten in AI-generierten Videos können Sie die Bindung erheblich steigern und neue Mitarbeiter effektiv integrieren.

Kann HeyGen bei der Verteilung und Zugänglichkeit unserer Onboarding-Trainingsvideos helfen?

Ja, HeyGen unterstützt die Größenanpassung und verschiedene Exportoptionen, wodurch Ihre Onboarding-Trainingsvideos einfach über verschiedene Plattformen und Geräte verteilt werden können. Die Plattform umfasst auch automatische Sprachgenerierung und Untertitel, um die Zugänglichkeit für alle neuen Mitarbeiter zu verbessern.

