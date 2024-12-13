Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Willkommensvideo zur Einführung neuer Mitarbeiter vor, das sie in die Unternehmenskultur und die Kernwerte einführt. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit animierten Grafiken und freundlichen Gesichtern, ergänzt durch einen warmen, ermutigenden Audioton. Dies kann leicht erreicht werden, indem man die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzt, was die Erstellung wirkungsvoller Onboarding-Videos für jede Organisation einfach und effizient macht.

