Onboarding-Trainingsvideo-Generator für ansprechende Inhalte
Beschleunigen Sie das Lernen der Mitarbeiter mit leistungsstarkem Text-zu-Video aus Skripten und erstellen Sie mühelos dynamische Trainingsvideos.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Mikro-Trainingsvideo für bestehende Teammitglieder, das ein Update einer neuen Softwarefunktion veranschaulicht. Das Video sollte eine elegante, moderne visuelle Ästhetik mit klaren Bildschirmaufnahmen und einer professionellen, artikulierten Stimme haben. Nutzen Sie die AI-Avatare von HeyGen, um die Informationen zu präsentieren und so einen konsistenten und ansprechenden virtuellen Instruktor während der gesamten Trainingsvideos zu gewährleisten.
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Kunden-Onboarding-Video für Nutzer einer neuen Produktivitäts-SaaS-Plattform, das sie durch die ersten Einrichtungsschritte führt. Der visuelle Stil sollte schnell und intuitiv sein, mit klaren Animationen und Texteinblendungen, begleitet von einem energetischen, hilfreichen Soundtrack. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie die Untertitel von HeyGen für alle gesprochenen Inhalte verwenden, damit die Nutzer schnell die wichtigsten Informationen erfassen können.
Stellen Sie sich ein 50-sekündiges Werbevideo für Marketingteams vor, das zeigt, wie schnell sie hochwertige Videoinhalte für interne Kommunikation erstellen können. Die visuelle Präsentation sollte innovativ und hochglanzpoliert sein, Effizienz und kreative Freiheit widerspiegeln, mit einer inspirierenden, autoritativen Erzählung. Beginnen Sie, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen, um rohe Ideen mühelos in überzeugende Videokreationen zu verwandeln und die Inhaltserstellung zu beschleunigen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement im Training.
Erhöhen Sie das Engagement der Mitarbeiter- und Kundenschulung und verbessern Sie die Wissensspeicherung mit AI-gestützten Videos.
Skalieren Sie die Erstellung von Trainingsinhalten.
Produzieren Sie mühelos mehr Schulungskurse und erweitern Sie Ihre Reichweite auf ein globales Publikum von Lernenden.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Onboarding- und Trainingsvideos?
HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der Ihren Videoerstellungsprozess optimiert. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche können Sie problemlos professionelle Onboarding- und Trainingsvideos mit einer Vielzahl von Videovorlagen, benutzerdefinierten AI-Avataren und natürlichen Text-zu-Sprache-Stimmen erstellen.
Kann ich die AI-Avatare und animierten Charaktere in HeyGen anpassen?
Ja, HeyGen bietet umfangreiche Optionen zur Anpassung von AI-Avataren und animierten Charakteren, sodass Ihre Videos einzigartig auf Ihre Marke abgestimmt sind. Sie können ihr Erscheinungsbild anpassen und die Skriptbearbeitungsfunktionen nutzen, um überzeugende sprechende Köpfe für jedes Video zu erstellen.
Was macht HeyGen zu einer effizienten Lösung für die Erstellung von Videoinhalten?
HeyGen beschleunigt die Inhaltserstellung, indem es Skripte mit Hilfe von AI in dynamische Videos umwandelt. Unsere Plattform unterstützt die schnelle Videoerstellung mit realistischen Text-zu-Sprache-Stimmen, automatisierten Untertiteln und einer umfangreichen Mediathek, was Ihre Produktivität erheblich steigert.
Bietet HeyGen spezifische Videovorlagen für das Mitarbeiter-Onboarding an?
Absolut. HeyGen bietet eine vielfältige Sammlung professioneller Videovorlagen, die speziell für Mitarbeiter-Onboarding-Videos und Kunden-Onboarding-Videoerstellung entwickelt wurden. Diese Vorlagen ermöglichen eine schnelle Anpassung, sodass Sie mühelos hochwertige Trainingsvideos erstellen können.