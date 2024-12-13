Onboarding-Trainingsvideo-Generator für ansprechende Inhalte

Beschleunigen Sie das Lernen der Mitarbeiter mit leistungsstarkem Text-zu-Video aus Skripten und erstellen Sie mühelos dynamische Trainingsvideos.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Willkommensvideo zur Einführung neuer Mitarbeiter vor, das sie in die Unternehmenskultur und die Kernwerte einführt. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit animierten Grafiken und freundlichen Gesichtern, ergänzt durch einen warmen, ermutigenden Audioton. Dies kann leicht erreicht werden, indem man die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzt, was die Erstellung wirkungsvoller Onboarding-Videos für jede Organisation einfach und effizient macht.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Mikro-Trainingsvideo für bestehende Teammitglieder, das ein Update einer neuen Softwarefunktion veranschaulicht. Das Video sollte eine elegante, moderne visuelle Ästhetik mit klaren Bildschirmaufnahmen und einer professionellen, artikulierten Stimme haben. Nutzen Sie die AI-Avatare von HeyGen, um die Informationen zu präsentieren und so einen konsistenten und ansprechenden virtuellen Instruktor während der gesamten Trainingsvideos zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Kunden-Onboarding-Video für Nutzer einer neuen Produktivitäts-SaaS-Plattform, das sie durch die ersten Einrichtungsschritte führt. Der visuelle Stil sollte schnell und intuitiv sein, mit klaren Animationen und Texteinblendungen, begleitet von einem energetischen, hilfreichen Soundtrack. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie die Untertitel von HeyGen für alle gesprochenen Inhalte verwenden, damit die Nutzer schnell die wichtigsten Informationen erfassen können.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 50-sekündiges Werbevideo für Marketingteams vor, das zeigt, wie schnell sie hochwertige Videoinhalte für interne Kommunikation erstellen können. Die visuelle Präsentation sollte innovativ und hochglanzpoliert sein, Effizienz und kreative Freiheit widerspiegeln, mit einer inspirierenden, autoritativen Erzählung. Beginnen Sie, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen, um rohe Ideen mühelos in überzeugende Videokreationen zu verwandeln und die Inhaltserstellung zu beschleunigen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Onboarding-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Trainingsvideos mit AI-Avataren und benutzerdefinierten Inhalten, um die Onboarding-Prozesse für Mitarbeiter und Kunden zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsvideo-Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Inhalt in die Skriptbearbeitungsoberfläche eingeben oder einfügen. Unsere Plattform verwandelt Ihren Text in ein dynamisches Video, indem sie leistungsstarke Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie nutzt, um Ihnen Zeit zu sparen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator und die Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft mit einem menschlichen Touch übermittelt wird. Unsere Plattform generiert dann eine lebensechte Erzählung für Ihr gewähltes Skript.
3
Step 3
Passen Sie visuelle und Markenelemente an
Verfeinern Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten Hintergründen, Medien aus unserer Bibliothek und B-Roll-Material. Wenden Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an, um die Identität Ihrer Marke zu integrieren und Videos vollständig an Ihre Ästhetik anzupassen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr endgültiges Trainingsvideo
Sobald Ihr Video fertig ist, verwenden Sie das Seitenverhältnis-Resizing und Exporte, um Ihre Inhalte in verschiedenen Formaten herunterzuladen. Verteilen Sie Ihre hochwertige Ausgabe einfach und nutzen Sie Ihren Onboarding-Trainingsvideo-Generator effizient für nahtloses Teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Motivation beim Onboarding aufbauen

Inspirieren Sie neue Mitarbeiter und interne Teams mit motivierenden Videos, die während des Onboardings effektiv die Unternehmenskultur und Werte vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Onboarding- und Trainingsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der Ihren Videoerstellungsprozess optimiert. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche können Sie problemlos professionelle Onboarding- und Trainingsvideos mit einer Vielzahl von Videovorlagen, benutzerdefinierten AI-Avataren und natürlichen Text-zu-Sprache-Stimmen erstellen.

Kann ich die AI-Avatare und animierten Charaktere in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Optionen zur Anpassung von AI-Avataren und animierten Charakteren, sodass Ihre Videos einzigartig auf Ihre Marke abgestimmt sind. Sie können ihr Erscheinungsbild anpassen und die Skriptbearbeitungsfunktionen nutzen, um überzeugende sprechende Köpfe für jedes Video zu erstellen.

Was macht HeyGen zu einer effizienten Lösung für die Erstellung von Videoinhalten?

HeyGen beschleunigt die Inhaltserstellung, indem es Skripte mit Hilfe von AI in dynamische Videos umwandelt. Unsere Plattform unterstützt die schnelle Videoerstellung mit realistischen Text-zu-Sprache-Stimmen, automatisierten Untertiteln und einer umfangreichen Mediathek, was Ihre Produktivität erheblich steigert.

Bietet HeyGen spezifische Videovorlagen für das Mitarbeiter-Onboarding an?

Absolut. HeyGen bietet eine vielfältige Sammlung professioneller Videovorlagen, die speziell für Mitarbeiter-Onboarding-Videos und Kunden-Onboarding-Videoerstellung entwickelt wurden. Diese Vorlagen ermöglichen eine schnelle Anpassung, sodass Sie mühelos hochwertige Trainingsvideos erstellen können.

