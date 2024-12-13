Onboarding-Zusammenfassungsvideo-Generator: Optimieren Sie das Mitarbeitertraining

Beschleunigen Sie das Mitarbeiter-Onboarding, indem Sie Skripte einfach in professionelle Videos umwandeln, mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Einführungsvideo für alle neuen Mitarbeiter, das das interne Kommunikationstool des Unternehmens erklärt. Das Video sollte einen ansprechenden und zugänglichen visuellen Stil haben, mit einem AI-Avatar, der die wichtigsten Funktionen demonstriert, und einem freundlichen Hintergrundmusiktrack. Dieser AI-Videogenerator wird dazu beitragen, das Mitarbeiter-Onboarding zu optimieren, indem ein AI-Avatar durch die Benutzeroberfläche führt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Onboarding-Zusammenfassungsvideo für aktuelle Teammitglieder, das die neuesten Updates unseres Projektmanagementsystems zusammenfasst. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und geschäftlich sein, wobei Änderungen mit klaren Bildschirmtexten und einer professionellen Stimme hervorgehoben werden. Stellen Sie sicher, dass alle kritischen neuen Funktionen effektiv kommuniziert werden, indem Sie Untertitel/Captions für Barrierefreiheit und Verstärkung einfügen, um die Wissensspeicherung zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Video, das die wichtigsten Unternehmenswerte für potenzielle und kürzlich eingestellte Mitarbeiter vorstellt und als erster Berührungspunkt für das Mitarbeiter-Onboarding dient. Der visuelle Stil sollte aufbauend und markenorientiert sein, mit dynamischen Szenenübergängen und einer warmen, einladenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen, um schnell ein wirkungsvolles Video zu erstellen, das den kulturellen Ton angibt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Onboarding-Zusammenfassungsvideo-Generator funktioniert

Optimieren Sie das Mitarbeiter-Onboarding und steigern Sie die Wissensspeicherung mit ansprechenden, AI-gestützten Zusammenfassungsvideos, um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter schnell die wichtigsten Informationen erfassen und sich willkommen fühlen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek anpassbarer Vorlagen, um Ihr Onboarding-Zusammenfassungsvideo-Projekt zu starten und ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
2
Step 2
Generieren Sie AI-Inhalte
Konvertieren Sie Ihr Skript mühelos in ein dynamisches Video mit realistischen AI-Avataren, die Ihre Onboarding-Inhalte mit überzeugenden visuellen Darstellungen zum Leben erwecken.
3
Step 3
Anpassen und Markenbildung
Wenden Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen an, um sicherzustellen, dass jedes Onboarding-Video perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Onboarding-Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über alle Ihre internen Kommunikationskanäle, um die Wissensspeicherung für neue Mitarbeiter zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Onboarding-Informationen

Reduzieren Sie komplexe Onboarding-Themen auf klare, prägnante Videozusammenfassungen, um das Verständnis neuer Mitarbeiter erheblich zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erstellt HeyGen AI-gestützte Onboarding-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie, um Textskripte in ansprechende Videos zu verwandeln. Benutzer können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und natürlich klingende Voiceovers generieren, was die Erstellung professioneller Onboarding-Videos mühelos macht.

Kann HeyGen die Produktion von Mitarbeiter-Onboarding-Videos optimieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Erstellung wirkungsvoller Mitarbeiter-Onboarding-Videos und Schulungsvideos für neue Mitarbeiter zu vereinfachen. Unsere Plattform hilft effizient beim Aufbau umfassender Onboarding-Zusammenfassungen, um sicherzustellen, dass jedes Teammitglied kritisches Wissen behält.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für HeyGens Videovorlagen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für seine Videovorlagen, sodass Benutzer Videos vollständig mit ihrer Markenidentität in Einklang bringen können, durch robuste Branding-Kontrollen. Sie können auch leicht Untertitel/Captions hinzufügen und eigene Medien integrieren, um jeden Aspekt Ihrer Schulungsvideos zu personalisieren.

Ist HeyGens Videogenerator benutzerfreundlich für nicht-technische Teams?

Ja, HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, der die Videoproduktion für jeden zugänglich macht, unabhängig von technischen Fähigkeiten. Schreiben Sie einfach ein Skript, wählen Sie eine Vorlage, und HeyGens Text-zu-Video-Technologie erledigt den Rest, was die schnelle Produktion hochwertiger Inhalte ermöglicht.

