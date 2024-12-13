Erstellen Sie fesselnde Onboarding-Erfolgstraining-Videos

Beispiel-Prompt 1
Für das mittlere Management, das Klarheit über komplexe HR-Richtlinien benötigt, erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Onboarding-Erfolgstraining-Video. Verwenden Sie einen klaren Erzählansatz, präsentieren Sie reale Szenarien mit professionellen visuellen Darstellungen und prägnantem On-Screen-Text, der einfach mit HeyGen's Text-zu-Video-Funktion aus Skripten generiert und mit präzisen Untertiteln/Captionen verbessert wird.
Beispiel-Prompt 2
Ein globales Unternehmen möchte ein ansprechendes 30-sekündiges Onboarding-Video für seine vielfältigen neuen Mitarbeiter entwickeln. Dieses Video sollte einen dynamischen, sauberen visuellen Stil, personalisierte Textüberlagerungen und einen unterstützenden Ton von einem vielfältigen AI-Avatar aufweisen, effizient produziert mit HeyGen's anpassbaren Vorlagen & Szenen und bereichert mit Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Wie können neue Vertriebsmitarbeiter schnell eine neue CRM-Software erlernen? Produzieren Sie ein dynamisches 50-sekündiges Trainingsvideo, das das Engagement steigert. Kombinieren Sie klare Bildschirmaufnahmen mit AI-Avatar-Erklärungen, eleganten Übergängen und energetischer Hintergrundmusik, indem Sie HeyGen's Größenanpassung & Exporte für perfekte Präsentation und Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung für Audioelemente nutzen.
Kreativer Motor

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Onboarding-Erfolgstraining-Videos funktionieren

Verbessern Sie die Erfahrung neuer Mitarbeiter mit fesselnden und informativen Trainingsvideos. Optimieren Sie das Onboarding, steigern Sie das Engagement und sorgen Sie für einen reibungslosen Start für jedes Teammitglied.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Geschichte
Beginnen Sie mit der Gliederung des Inhalts Ihrer Onboarding-Trainingsvideos. Verwenden Sie ein Skript oder nutzen Sie HeyGen's anpassbare Vorlagen, um die grundlegenden Szenen für Ihre Botschaft zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre neuen Mitarbeiter durch das Schulungsmaterial zu führen, und sorgen Sie so für eine professionelle und ansprechende Präsentation.
3
Step 3
Anpassen und Verfeinern
Personalisieren Sie Ihr Video mit den Farben und dem Logo Ihrer Marke mithilfe von Branding-Kontrollen. Erstellen Sie natürlich klingende Voiceovers und fügen Sie Untertitel/Captionen hinzu, um Klarheit und Zugänglichkeit zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald das Video perfektioniert ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Onboarding-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen. Dies stellt sicher, dass Ihr skalierbarer Onboarding-Inhalt alle neuen Teammitglieder effektiv erreicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Motivieren Sie neue Mitarbeiter

Entwickeln Sie inspirierende und aufbauende Videos, die einen positiven Ton setzen und neue Mitarbeiter während ihrer ersten Onboarding-Erfahrung motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den kreativen Aspekt von Onboarding-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht kreatives Storytelling für fesselnde Onboarding-Videos, indem es anpassbare Vorlagen und lebensechte AI-Avatare bietet. Sie können Ihre Videos mit einzigartigen Branding-Kontrollen und einer reichhaltigen Medienbibliothek personalisieren, um das Engagement neuer Mitarbeiter zu steigern.

Was macht HeyGen ideal für skalierbare Onboarding-Videos?

HeyGen's Text-zu-Video-Technologie und AI-Avatare ermöglichen die schnelle Erstellung und Aktualisierung konsistenter Trainingsvideos, was ein skalierbares Onboarding für jede Anzahl neuer Mitarbeiter sicherstellt. Diese Effizienz hilft, die Bindung zu verbessern und qualitativ hochwertige E-Learning-Erfahrungen in Ihrer Organisation aufrechtzuerhalten.

Kann HeyGen helfen, ansprechende und effektive Onboarding-Videos für Remote-Mitarbeiter zu erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht die Erstellung professioneller und ansprechender Onboarding-Videos für Remote-Mitarbeiter durch realistische AI-Avatare und klare Voiceovers. Diese hochwertigen digitalen Assets tragen erheblich zum Erfolg des Onboardings bei und machen Ihre Trainingsvideos für verteilte Teams wirkungsvoller.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion professioneller Trainingsvideos?

HeyGen's intuitive Software vereinfacht die Videoproduktion, indem sie Skripte in polierte Videos mit AI-Avataren und einer reichhaltigen Medienbibliothek verwandelt. Dies ermöglicht es Ihnen, hochwertige Onboarding-Videos einfach anzupassen und bereitzustellen, ohne komplexe Bearbeitung, und optimiert Ihren gesamten Arbeitsablauf.

