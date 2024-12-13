Onboarding-Schritte Video Maker: Vereinfachen Sie Ihren Workflow
Optimieren Sie Ihren Workflow und erstellen Sie schneller ansprechende Onboarding-Videos mit HeyGens intuitiver Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Produkt-Demo-Video, das eine neue Softwarefunktion für bestehende Kunden erklärt. Der visuelle Stil sollte klar und instruktiv sein, mit Bildschirmaufnahmen, klaren Textüberlagerungen und einer ruhigen, informativen Stimme. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um den Inhalt effektiv zu strukturieren und sicherzustellen, dass die Onboarding-Schritte leicht nachvollziehbar und visuell ansprechend sind.
Entwerfen Sie ein 30-sekündiges Willkommensvideo, das die Unternehmenskultur neuen Praktikanten vorstellt und Kreativität und Zusammenarbeit betont. Dieses Video sollte einen spielerischen, hellen und illustrativen Animationsstil haben, begleitet von einer enthusiastischen Stimme. Integrieren Sie Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um das visuelle Storytelling zu verbessern und das Onboarding-Erlebnis zugänglich und unterhaltsam zu gestalten.
Entwickeln Sie ein professionelles 90-sekündiges Video, das einen komplexen internen Arbeitsablauf für eine bestimmte Abteilung erklärt. Streben Sie eine klare, schrittweise visuelle Präsentation mit einer autoritativen, prägnanten Stimme an, um sicherzustellen, dass alle Onboarding-Schritte unmissverständlich sind. Das Video sollte mit präziser Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten für verschiedene interne Plattformen exportiert werden, wobei HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion genutzt wird, um Genauigkeit und Konsistenz in der Botschaft zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote mit KI.
Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um das Engagement neuer Mitarbeiter erheblich zu steigern und die Wissensbehaltung während des Onboarding-Prozesses zu verbessern.
Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie mehr Lernende weltweit.
Skalieren Sie Ihre Onboarding-Bemühungen, indem Sie effizient zahlreiche Videokurse produzieren und ein breites Publikum neuer Mitarbeiter weltweit erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen helfen, schnell ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle und ansprechende Onboarding-Videos effizient zu produzieren, indem es eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen bietet. Mit HeyGen können Sie diese Vorlagen leicht an Ihre Marke anpassen und überzeugende Inhalte liefern, die von Anfang an Aufmerksamkeit erregen.
Was macht HeyGen zum idealen Video Maker für Mitarbeiter-Onboarding?
HeyGen ist der ideale Video Maker für Mitarbeiter-Onboarding, da es den gesamten Workflow mit generativer KI optimiert. Sie können realistische KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um konsistente, personalisierte Onboarding-Videos für Mitarbeiter zu erstellen, ohne umfangreiche Produktionsressourcen zu benötigen.
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos zu Onboarding-Schritten?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von Videos zu Onboarding-Schritten durch intuitive KI-Bearbeitungstools und ein KI-Skript-Tool, das Inhalte für Sie generiert. Die fortschrittliche Text-zu-Sprache-Technologie ermöglicht es Ihnen, Skripte schnell in natürlich klingende Voiceovers umzuwandeln, was den Prozess nahtlos und effizient macht.
Kann ich anpassbare Vorlagen verwenden, um meine Onboarding-Videos in HeyGen zu branden?
Absolut, HeyGen bietet umfangreiche anpassbare Vorlagen und robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und die spezifische Botschaft Ihres Unternehmens vollständig in Ihre Onboarding-Videos zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes und professionelles Markenerlebnis für neue Mitarbeiter.