Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges animiertes Willkommensvideo für neue SaaS-Kunden, das sie mit einem fröhlichen AI-Avatar durch ihre ersten Schritte führt. Dieses Video sollte einen modernen, sauberen visuellen Stil mit einer freundlichen, energetischen Stimme haben und HeyGens AI-Avatare nutzen, um den Kunden-Onboarding-Prozess von Anfang an ansprechend und unvergesslich zu gestalten, indem helle Farben und einfache Animationen verwendet werden, um wichtige Funktionen hervorzuheben und Videovorlagen anzubieten.

Video Generieren