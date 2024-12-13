Onboarding-Zusammenfassungsvideo-Ersteller: Vereinfachen Sie die Reise neuer Mitarbeiter

Erstellen Sie ansprechende Onboarding-Zusammenfassungen für Mitarbeiter mit anpassbaren Videovorlagen für ein konsistentes Markenerlebnis.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Onboarding-Zusammenfassungsvideo für neue Mitarbeiter, die einem Tech-Startup beitreten. Dieses Video sollte einen modernen, lebendigen visuellen Stil mit einem energetischen, einladenden Hintergrundsoundtrack haben, der neue Mitarbeiter durch die wichtigsten Unternehmenswerte und erste Schritte führt. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um die visuelle Erzählung schnell einzurichten, und verwenden Sie "Voiceover-Generierung" für einen konsistenten, freundlichen Ton, der sie im Team willkommen heißt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein fesselndes 45-sekündiges Erklärvideo für potenzielle Kunden, das ein neues Software-Update präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein, mit dynamischen Bewegungsgrafiken, ergänzt durch einen autoritativen, aber zugänglichen Audiotrack. Integrieren Sie "AI-Avatare", um die Funktionen zu präsentieren, und nutzen Sie "Text-zu-Video aus Skript", um den Skript-zu-Visual-Prozess zu optimieren und eine reibungslose und ansprechende Präsentation der "AI-Video-Maker"-Fähigkeiten sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo für interne Vertriebsteams über eine aktualisierte Produktpreisstruktur. Das Video benötigt einen klaren, lehrreichen visuellen Stil mit minimalistischen Grafiken, um wesentliche Informationen hervorzuheben, gepaart mit einem professionellen, artikulierten Voiceover. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und Klarheit, indem Sie HeyGens "Untertitel/Untertitel" verwenden und den Inhalt mit relevanten visuellen Beispielen aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" anreichern, um diese "Schulungsvideos" zu unterstützen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 75-sekündiges personalisiertes Onboarding-Video für Remote-Kundensupport-Spezialisten. Die Ästhetik sollte warm und unterstützend sein, mit einem Fokus auf menschliche Verbindung und einem beruhigenden, motivierenden Audiotrack. Durch die Nutzung von "Vorlagen & Szenen" für einen schnellen Start und die Nutzung von "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um für verschiedene interne Plattformen zu optimieren, können Sie effektiv "personalisierte Onboarding-Videos erstellen", die bei den einzelnen Teammitgliedern tiefen Anklang finden und das anfängliche Remote-Erlebnis nahtlos und ansprechend gestalten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Onboarding-Zusammenfassungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und personalisierte Onboarding-Zusammenfassungsvideos in nur wenigen Schritten, um sicherzustellen, dass sich Ihre neuen Mitarbeiter willkommen und informiert fühlen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Onboarding-Inhalts. Unsere robuste Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren geschriebenen Text mühelos in ein überzeugendes Video umzuwandeln, was Ihnen Zeit und Mühe spart.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Vorlage
Verbessern Sie die Personalisierung, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer KI-Avatare wählen, die der Präsentator in Ihrem Onboarding-Zusammenfassungsvideo sein sollen. Dies fügt eine menschliche Note und Engagement hinzu.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Voiceovers und visuelle Elemente hinzu
Erhöhen Sie Ihre Zusammenfassung mit professioneller Erzählung. Nutzen Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierung, um natürlich klingende Sprache in verschiedenen Stimmen und Sprachen zu erstellen, um eine klare Kommunikation sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr personalisiertes Onboarding-Video und exportieren Sie es mit flexibler Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte. Teilen Sie Ihr professionelles Zusammenfassungsvideo direkt mit neuen Teammitgliedern oder betten Sie es in Ihre Onboarding-Plattform ein.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie motivierende Onboarding-Zusammenfassungen

.

Gestalten Sie inspirierende Zusammenfassungsvideos, die die Reise neuer Mitarbeiter feiern und von Anfang an eine positive Unternehmenskultur fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung personalisierter Onboarding-Videos helfen?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Text in ansprechende Videos zu verwandeln, sodass Sie personalisierte Onboarding-Videos mit KI-Avataren, Markenelementen und anpassbaren Videovorlagen für ein wirklich einzigartiges Erlebnis neuer Mitarbeiter erstellen können.

Was macht HeyGen zu einem effektiven KI-Videoersteller für das Mitarbeiter-Onboarding?

HeyGen vereinfacht den Videoerstellungsprozess mit leistungsstarken KI-gestützten Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, hochwertige Onboarding-Videos für Mitarbeiter effizient zu erstellen. Sie können problemlos KI-Voiceovers und präzise Untertitel integrieren, um eine klare und umfassende Kommunikation sicherzustellen.

Kann ich die visuellen Elemente und das Branding in HeyGen-Onboarding-Videos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, eine reichhaltige Medienbibliothek und anpassbare Videovorlagen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, Farben und spezifische visuelle Elemente zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihr professioneller Videoinhalt stets Ihre Marke widerspiegelt.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines Onboarding-Zusammenfassungsvideos?

Als KI-Videoersteller vereinfacht HeyGen die Erstellung eines Onboarding-Zusammenfassungsvideos, indem Sie schnell jedes Skript in ein dynamisches Video mit KI-Avataren und realistischer Voiceover-Generierung verwandeln können. Dieser effiziente Prozess stellt sicher, dass wichtige Informationen effektiv vermittelt und von neuen Mitarbeitern leicht abgerufen werden können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo