Onboarding-Prozess-Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde Mitarbeiterreisen

Erstellen Sie mühelos fesselnde Onboarding-Videos für Mitarbeiter mit AI-Avataren, um den Erfolg neuer Mitarbeiter zu steigern.

Entwickeln Sie ein einladendes 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in einem schnelllebigen Tech-Startup, präsentiert von einem AI-Avatar mit freundlichem, professionellem Auftreten. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit lebendigen Farben und subtilen Bewegungsgrafiken, ergänzt durch einen peppigen, instrumentalen Hintergrundtrack und klare Voiceover-Generierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein informatives 30-sekündiges Onboarding-Video für neue Nutzer eines SaaS-Produkts, das sie durch die erste Einrichtung führt. Dieses Video sollte vorgefertigte Videovorlagen nutzen, um einen sauberen und professionellen Look zu erzielen, mit einem ruhigen visuellen Stil, klaren Bildschirmtexten und einem beruhigenden, professionellen Audioton.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 60-sekündiges Tutorial zur Erstellung von Onboarding-Prozessvideos für HR-Teams, das erklärt, wie man schnell abteilungsbezogene Schulungsinhalte erstellt. Der visuelle Stil sollte unternehmensorientiert, aber ansprechend sein, mit Bildschirmaufnahmen und animiertem Text, wobei das Skript mithilfe von HeyGens Text-zu-Video-Funktion in ein Video umgewandelt wird, um eine konsistente und autoritative Präsentation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inspirierendes 50-sekündiges Video, das zeigt, wie einfach Kleinunternehmer Onboarding-Videos für neue Teammitglieder oder Kunden erstellen können. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit einfachen Grafiken und nachvollziehbaren Szenarien, ergänzt durch Untertitel für Barrierefreiheit und eine sanfte, ermutigende Hintergrundmusik, um die Einfachheit des Onboarding-Trainings hervorzuheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So funktioniert Ihr Onboarding-Prozess-Video-Generator

Erstellen Sie schnell fesselnde und informative Onboarding-Videos mit AI, um sicherzustellen, dass Ihre neuen Mitarbeiter oder Kunden mit klarer Anleitung gut starten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie Ihr Onboarding-Skript ein, und unsere Plattform wandelt Ihren Text in Videoszenen um. Dies nutzt HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren und einen menschlichen Touch hinzuzufügen, ohne eine Kamera zu benötigen. Dies nutzt HeyGens AI-Avatare-Funktion.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Fügen Sie Ihre Branding-Elemente wie Logos und spezifische Farben hinzu, um Konsistenz zu gewährleisten. Nutzen Sie die Medienbibliothek für relevantes Stockmaterial oder Bilder, um Ihre Botschaft zu verstärken, unterstützt von HeyGens Branding-Kontrollen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Nachdem Sie Ihre Onboarding-Inhalte perfektioniert haben, exportieren Sie Ihr fertiges Video einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass es für jede Plattform optimiert ist. Unsere Plattform unterstützt nahtloses Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Willkommens-Erlebnisse gestalten

Entwickeln Sie personalisierte Willkommensnachrichten und Kulturvideos mit AI, um neuen Mitarbeitern oder Kunden von Anfang an ein Gefühl der Wertschätzung und Motivation zu vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter oder Kunden vereinfachen?

HeyGen ist ein AI-gestützter Onboarding-Prozess-Video-Generator, der die Erstellung fesselnder Inhalte vereinfacht. Nutzen Sie AI-Avatare und wandeln Sie Text mühelos in Videoskripte um, um hochwertige Videos für das Onboarding von Mitarbeitern und Kunden zu produzieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Onboarding-Videos an spezifische Unternehmensbedürfnisse?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, darunter eine große Auswahl an Videovorlagen und Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben hinzuzufügen. Sie können auch den Video-Editor nutzen, um Inhalte zu verfeinern und sicherzustellen, dass jedes Onboarding-Video perfekt Ihre Marke widerspiegelt.

Kann HeyGen AI-generierte Videos mit natürlich klingenden Voiceovers für ein globales Publikum erstellen?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um AI-generierte Videos mit realistischen AI-Voiceovers in mehreren Sprachen zu produzieren. Diese Fähigkeit ermöglicht es HR-Teams, effektive mehrsprachige Videos für das Onboarding von Mitarbeitern oder Kunden zu erstellen und die globale Kommunikation zu verbessern.

Ist es möglich, mit HeyGen schnell Text in Video für dringende Onboarding-Schulungen umzuwandeln?

Absolut. HeyGen dient als intuitiver Onboarding-Video-Maker, mit dem Sie Text mit nur wenigen Klicks in Video umwandeln können. Dieser schnelle Prozess ist ideal, um schnell Onboarding-Schulungsmaterialien zu entwickeln und eine rechtzeitige und konsistente Kommunikation sicherzustellen.

