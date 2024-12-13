Onboarding-Optimierungstraining-Video-Generator leicht gemacht

Erstellen Sie ansprechende Mitarbeiter-Onboarding-Videos schneller mit fortschrittlichen Text-zu-Video aus Skript-Funktionen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für HR-Teams, das die Effizienz der Automatisierung des Onboardings neuer Mitarbeiter veranschaulicht. Verwenden Sie eine professionelle und saubere visuelle Ästhetik mit beruhigender Hintergrundmusik und heben Sie hervor, wie einfach HeyGen's Vorlagen & Szenen angepasst werden können, um die Markenkonsistenz in allen Schulungsmodulen zu wahren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Erklärvideo für globale Arbeitskräfte, das sich darauf konzentriert, wie HeyGen's AI-Videoplattform komplexe Schulungen für diverse Teams vereinfacht. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und prägnant sein, mit einer autoritativen, aber freundlichen AI-Erzählung, die direkt aus Ihrem Skript mit Text-zu-Video aus dem Skript generiert wird, und relevantem Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein einladendes 90-sekündiges Onboarding-Video speziell für neue Mitarbeiter der Kreativabteilung, das sich auf Teamvorstellungen und den kollaborativen Geist des Unternehmens konzentriert. Nutzen Sie einen warmen und künstlerischen visuellen Stil mit sanfter, ambienter Musik und integrieren Sie HeyGen's AI-Avatare, um verschiedene Teammitglieder darzustellen und die Flexibilität der Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für verschiedene soziale Plattformen zu demonstrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Onboarding-Optimierungstraining-Video-Generator funktioniert

Vereinfachen und verbessern Sie das Erlebnis neuer Mitarbeiter mit AI-gestützter Videoproduktion, um ansprechende und konsistente Schulungen für jeden Mitarbeiter zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Eingabe oder dem Einfügen Ihrer Onboarding-Inhalte. Unsere **Text-zu-Video aus Skript**-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren Text schnell in eine Videonarration zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator und die Szene
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von **AI-Avataren**, die als Ihr virtueller Präsentator dienen, und passen Sie Ihr Video mit professionellen Vorlagen und Markenelementen an.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit realistischer **Sprachgenerierung** in mehreren Sprachen, um klare und ansprechende Audioinhalte für Ihr Schulungsmaterial bereitzustellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr optimiertes Schulungsvideo
Finalisieren Sie Ihre Inhalte und **exportieren Sie sie als MP4** in den gewünschten Seitenverhältnissen, um eine nahtlose Verteilung über Ihre Onboarding-Plattformen zu ermöglichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie Ihr Publikum mit motivierenden Videos

Integrieren Sie inspirierende Videos in das Onboarding, um eine positive Unternehmenskultur zu fördern und neue Mitarbeiter zu motivieren.

Wie kann HeyGen unsere Onboarding-Trainingsvideos verbessern?

HeyGen fungiert als AI-Onboarding-Videoersteller und verwandelt traditionelles Training in ansprechende Erlebnisse. Nutzen Sie AI-Avatare und dynamische Videoinhalte, um hochwertige, professionelle Onboarding-Videos zu erstellen, die bei neuen Mitarbeitern Anklang finden und Ihren Trainingsprozess optimieren.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen zur Anpassung von Onboarding-Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochgradig angepasste und ansprechende Videos für das Mitarbeiter-Onboarding zu erstellen. Nutzen Sie eine große Auswahl an Videovorlagen, integrieren Sie Ihr Markenlogo und kreative Assets und verwenden Sie AI-Bearbeitungstools, um dynamische Videoinhalte zu produzieren, die herausstechen.

Vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Onboarding-Videoserien?

Ja, HeyGen rationalisiert die Erstellung ganzer Onboarding-Videoserien und fungiert als effiziente AI-Videoplattform. Mit seinem AI-Skript-Tool, Text-zu-Sprache-Funktionen und Unterstützung für Bildschirmaufnahmen können Sie schnell umfassende und konsistente Schulungsmaterialien erstellen.

Kann HeyGen das gesamte Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter optimieren?

HeyGen dient als umfassender Onboarding-Optimierungstraining-Video-Generator, der darauf ausgelegt ist, das Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter zu verbessern. Durch die schnelle Erstellung professioneller und ansprechender AI-Onboarding-Videos hilft es Organisationen, eine konsistente und wirkungsvolle virtuelle Onboarding-Reise zu bieten.

