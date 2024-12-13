Ihr Onboarding-Modul-Video-Maker für nahtloses Training
Erstellen Sie professionelle Onboarding-Videos schneller, ohne Vorkenntnisse. Verwandeln Sie Textskripte in ansprechende Inhalte mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes, 45-sekündiges Tutorial-Video für neue Nutzer einer komplexen SaaS-Plattform. Das Video sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil haben, der Bildschirmaufnahmen der Produktoberfläche mit klaren grafischen Overlays kombiniert, begleitet von einer präzisen und beruhigenden Voiceover, die direkt aus einem Skript generiert wird. Dieses effektive How-to-Video wird Benutzer durch die erste Einrichtung und die Kernfunktionen für das Kunden-Onboarding mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktionen führen.
Produzieren Sie ein schnelles, 30-sekündiges Werbevideo, das sich an HR- und Schulungsmanager richtet, die ihre bestehenden Onboarding-Videos überarbeiten möchten. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein und die Flexibilität anpassbarer Vorlagen zeigen, mit schnellen Schnitten, ansprechenden Übergängen und einem energetischen, motivierenden Soundtrack. Dieses Video wird demonstrieren, wie HeyGen's Vorlagen & Szenen mühelos jedes Onboarding-Modul-Video-Maker-Inhalt aktualisieren und auffrischen können.
Erstellen Sie eine professionelle 50-sekündige KI-generierte Videoschau, die für globale Unternehmen konzipiert ist, die den Onboarding-Prozess über diverse Teams hinweg standardisieren und skalieren möchten. Die visuelle Präsentation sollte elegant und geschäftlich sein, mit diversen virtuellen Präsentatoren und lokalisierten Inhalten, unterstützt von einer ruhigen, autoritativen Voiceover, die durch fortschrittliche Voiceover-Generierung erzeugt wird. Dieses anspruchsvolle Video hebt Effizienz und globale Reichweite im Mitarbeitertraining hervor.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung im Training.
Verbessern Sie die Effektivität Ihrer Onboarding-Module, indem Sie das Engagement und die Bindung neuer Mitarbeiter durch KI-gestützte Videos steigern.
Skalieren Sie das Onboarding global.
Produzieren Sie schnell eine breitere Palette von Onboarding-Modulen, um eine konsistente und zugängliche Schulung für globale Teams zu gewährleisten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen helfen, visuell ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle, KI-generierte Onboarding-Videos mit anpassbaren Vorlagen, animierten Charakteren und einer umfangreichen Mediathek zu gestalten. Dies erlaubt reichhaltige Grafiken und ansprechende visuelle Darstellungen, ohne umfangreiche Designkenntnisse zu benötigen.
Bietet HeyGen vollständige Anpassungsmöglichkeiten für Onboarding-Video-Inhalte?
Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Onboarding-Videos. Sie können Vorlagen anpassen, Ihr Branding mit benutzerdefinierten Logos und Farben integrieren und animierte Elemente so anpassen, dass sie perfekt zum einzigartigen Stil und zur Botschaft Ihres Unternehmens passen.
Kann HeyGen bestehende Onboarding-Videos einfach aktualisieren?
Absolut. Die KI-gestützte Plattform von HeyGen macht es einfach, Ihre Onboarding-Videos zu aktualisieren und zu überarbeiten. Sie können schnell Skripte ändern, KI-Avatare austauschen oder visuelle Darstellungen ändern, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte immer aktuell und relevant für neue Mitarbeiter sind.
Was macht HeyGen zu einem einfachen KI-Video-Maker für Onboarding?
HeyGen vereinfacht den Videoerstellungsprozess und ermöglicht es jedem, hochwertige, KI-generierte Onboarding-Videos zu produzieren. Mit intuitiver Text-zu-Video-Funktionalität und vorgefertigten Vorlagen können Sie professionelle Schulungsvideos ohne vorherige Bearbeitungserfahrung erstellen.