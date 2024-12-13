Onboarding-Modul-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Inhalte
Optimieren Sie das Mitarbeiter-Onboarding mit unserem AI-Video-Generator, der Skripte in ansprechende Schulungsvideos umwandelt, indem er fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen nutzt.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Schulungsvideo für bestehende Mitarbeiter, die ein neues internes Softwaremodul erlernen, mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur effektiven Nutzung. Der visuelle Ansatz sollte sauber und professionell sein, mit klaren Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und relevantem Stockmaterial aus der Mediathek, begleitet von einer präzisen und autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Genauigkeit und Konsistenz in allen Schulungsmaterialien für diesen 'Onboarding-Modul-Video-Generator' sicherzustellen.
Produzieren Sie ein einladendes 30-sekündiges 'Unternehmenskultur'-Video für potenzielle Kandidaten oder kürzlich eingestellte Teammitglieder, das einen Einblick in die Werte und den Gemeinschaftsgeist der Organisation bietet. Verwenden Sie einen warmen und authentischen visuellen Stil, der vielfältige Stockfotos und dezente Hintergrundmusik kombiniert, verstärkt durch eine echte, menschenähnliche Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wurde, zusammen mit klaren Untertiteln für Barrierefreiheit. Dieses Video sollte ein Gefühl der Zugehörigkeit durch 'personalisierten Inhalt' vermitteln, noch bevor ihr offizieller Start beginnt.
Stellen Sie sich ein dynamisches 50-sekündiges Demonstrationsvideo vor, das neue Funktionen eines 'AI-Video-Generators' zeigt, das sich an Produktmanager und Marketingteams richtet, die für die Präsentation von Software-Updates verantwortlich sind. Die visuelle Ästhetik sollte schnell und energiegeladen sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und fetten Textanimationen, ergänzt durch eine begeisterte und artikulierte AI-Stimme. Dieses Video sollte die nahtlose Funktionalität des 'Onboarding-Modul-Video-Generators' hervorheben, insbesondere HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für die plattformübergreifende Bereitstellung demonstrieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement beim Onboarding-Training.
Erhöhen Sie das Engagement und die Behaltensquote beim Mitarbeiter-Onboarding durch AI-gestützte Videos, die sicherstellen, dass neue Mitarbeiter wichtige Informationen effektiv erfassen.
Skalieren Sie globale Onboarding-Module.
Entwickeln Sie schnell umfassende Onboarding-Module, um eine globale Belegschaft mit konsistenten, hochwertigen Schulungsinhalten über AI-Videoerstellung zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unseren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess optimieren?
HeyGen ist ein AI-Video-Generator, der Ihre Textskripte in ansprechende Onboarding-Videos umwandelt. Nutzen Sie AI-Avatare und AI-Stimmen, um personalisierte Inhalte effizient zu erstellen, was das Erlebnis neuer Mitarbeiter erheblich verbessert, ohne dass umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.
Welche kreativen Optionen bietet HeyGen zur Anpassung von Onboarding-Modulen?
HeyGen bietet umfangreiche anpassbare Vorlagen und eine Mediathek, um Ihre Onboarding-Videos zu personalisieren. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Ihres Logos und Ihrer Unternehmensfarben, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos Ihre Unternehmenskultur und Ästhetik widerspiegeln.
Ist es einfach, mit HeyGens AI-Tools ansprechende Schulungsvideos zu erstellen?
Absolut. HeyGens intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, Videos direkt aus Textskripten mit AI-Avataren und AI-Stimmen zu erstellen. Sie können leicht Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für alle neuen Benutzer zugänglich und wirkungsvoll sind.
Kann HeyGen bei der Erstellung verschiedener Arten von internen Kommunikationsvideos helfen?
Ja, über das Onboarding hinaus ist HeyGen ein vielseitiger AI-Video-Generator, der sich perfekt für die Produktion von Schulungsvideos, Unternehmensaktualisierungen oder Ankündigungen eignet. Seine AI-gesteuerte Engine hilft Ihnen, schnell hochwertige Videoinhalte für verschiedene interne Bedürfnisse zu rendern und zu veröffentlichen.