Onboarding-Modul-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Inhalte

Optimieren Sie das Mitarbeiter-Onboarding mit unserem AI-Video-Generator, der Skripte in ansprechende Schulungsvideos umwandelt, indem er fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen nutzt.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in einem lebhaften Tech-Startup, das sie in die Unternehmenskultur und wesentliche Informationen für den ersten Tag einführt. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit dynamischen animierten Grafiken und freundlichen AI-Avataren, begleitet von einer ermutigenden und optimistischen AI-Stimme. Dieses Video sollte HeyGens AI-Avatare und anpassbare Vorlagen nutzen, um einen wirklich personalisierten ersten Eindruck zu vermitteln und den 'Mitarbeiter-Onboarding'-Prozess spannend und effizient zu gestalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Schulungsvideo für bestehende Mitarbeiter, die ein neues internes Softwaremodul erlernen, mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur effektiven Nutzung. Der visuelle Ansatz sollte sauber und professionell sein, mit klaren Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und relevantem Stockmaterial aus der Mediathek, begleitet von einer präzisen und autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Genauigkeit und Konsistenz in allen Schulungsmaterialien für diesen 'Onboarding-Modul-Video-Generator' sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein einladendes 30-sekündiges 'Unternehmenskultur'-Video für potenzielle Kandidaten oder kürzlich eingestellte Teammitglieder, das einen Einblick in die Werte und den Gemeinschaftsgeist der Organisation bietet. Verwenden Sie einen warmen und authentischen visuellen Stil, der vielfältige Stockfotos und dezente Hintergrundmusik kombiniert, verstärkt durch eine echte, menschenähnliche Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wurde, zusammen mit klaren Untertiteln für Barrierefreiheit. Dieses Video sollte ein Gefühl der Zugehörigkeit durch 'personalisierten Inhalt' vermitteln, noch bevor ihr offizieller Start beginnt.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein dynamisches 50-sekündiges Demonstrationsvideo vor, das neue Funktionen eines 'AI-Video-Generators' zeigt, das sich an Produktmanager und Marketingteams richtet, die für die Präsentation von Software-Updates verantwortlich sind. Die visuelle Ästhetik sollte schnell und energiegeladen sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und fetten Textanimationen, ergänzt durch eine begeisterte und artikulierte AI-Stimme. Dieses Video sollte die nahtlose Funktionalität des 'Onboarding-Modul-Video-Generators' hervorheben, insbesondere HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für die plattformübergreifende Bereitstellung demonstrieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Onboarding-Modul-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und personalisierte Onboarding-Videos mit AI, um das Erlebnis neuer Mitarbeiter zu optimieren und die Unternehmenskultur nahtlos zu integrieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Onboarding-Inhalte. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text mühelos in dynamische Videoszenen umzuwandeln und die Grundlage für Ihr Modul zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an Ihre Marke an, um sicherzustellen, dass Ihre personalisierten Inhalte bei neuen Mitarbeitern Anklang finden.
3
Step 3
Anwenden von Branding & Visuals
Verbessern Sie Ihr Video mit anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen. Integrieren Sie das Logo, die Farben und Multimedia Ihres Unternehmens aus der Mediathek, um Ihre Unternehmenskultur zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Onboarding-Modul perfekt ist, rendern Sie das Video in hoher Qualität. Veröffentlichen Sie Ihr Video einfach auf verschiedenen Plattformen oder betten Sie es direkt in Ihr Onboarding-Portal ein, um neue Benutzer effektiv willkommen zu heißen.

Anwendungsfälle



Pflegen Sie Unternehmenskultur & Moral

Erstellen Sie inspirierende Willkommensvideos und motivierende Botschaften für neue Mitarbeiter, die Unternehmenskultur und Werte von Anfang an effektiv kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unseren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess optimieren?

HeyGen ist ein AI-Video-Generator, der Ihre Textskripte in ansprechende Onboarding-Videos umwandelt. Nutzen Sie AI-Avatare und AI-Stimmen, um personalisierte Inhalte effizient zu erstellen, was das Erlebnis neuer Mitarbeiter erheblich verbessert, ohne dass umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen zur Anpassung von Onboarding-Modulen?

HeyGen bietet umfangreiche anpassbare Vorlagen und eine Mediathek, um Ihre Onboarding-Videos zu personalisieren. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Ihres Logos und Ihrer Unternehmensfarben, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos Ihre Unternehmenskultur und Ästhetik widerspiegeln.

Ist es einfach, mit HeyGens AI-Tools ansprechende Schulungsvideos zu erstellen?

Absolut. HeyGens intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, Videos direkt aus Textskripten mit AI-Avataren und AI-Stimmen zu erstellen. Sie können leicht Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für alle neuen Benutzer zugänglich und wirkungsvoll sind.

Kann HeyGen bei der Erstellung verschiedener Arten von internen Kommunikationsvideos helfen?

Ja, über das Onboarding hinaus ist HeyGen ein vielseitiger AI-Video-Generator, der sich perfekt für die Produktion von Schulungsvideos, Unternehmensaktualisierungen oder Ankündigungen eignet. Seine AI-gesteuerte Engine hilft Ihnen, schnell hochwertige Videoinhalte für verschiedene interne Bedürfnisse zu rendern und zu veröffentlichen.

