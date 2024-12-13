Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das sich an HR-Manager richtet, in dem eine elegante, professionelle Ästhetik mit einer ermutigenden, informativen Stimme zeigt, wie der Onboarding-Modul-Generator die Integration neuer Mitarbeiter revolutioniert. Die Erzählung würde häufige HR-Herausforderungen hervorheben und dann den nahtlosen Erstellungsprozess mit Text-zu-Video aus einem Skript präsentieren, der es ihnen ermöglicht, den Onboarding-Prozess mühelos zu optimieren.

