Onboarding-Modul-Generator: Erstellen Sie ansprechende Schulungen
Für HR-Manager: Optimieren Sie das Onboarding neuer Mitarbeiter und steigern Sie das Engagement. Erstellen Sie mühelos dynamische Module mit Text-zu-Video aus einem Skript.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video für Unternehmen, die das Engagement neuer Mitarbeiter beim Onboarding steigern möchten. Mit modernen, dynamischen Visuals und einer freundlichen, professionellen Stimme sollte dieses Video kraftvoll veranschaulichen, wie ein AI-Onboarding-Tool AI-Avatare nutzt, um einen interaktiven und unvergesslichen ersten Eindruck zu hinterlassen, der sofortige Verbindung und Verständnis fördert.
Ein überzeugendes 60-sekündiges Video mit hellen, illustrativen Visuals und einer ruhigen, leitenden Stimme sollte Trainer und HR-Profis ansprechen, die flexible Inhaltserstellung suchen. Dieses Video würde die ultimativen Anpassungsoptionen mit einem Onboarding-Guide-Maker präsentieren und die intuitive Kraft von Templates & Szenen betonen, um maßgeschneiderte Schulungsmodule schnell und effizient zu erstellen.
Produzieren Sie ein direktes 30-sekündiges Video für HR-Leiter und Kleinunternehmer, die Effizienz und Zugänglichkeit in ihrem Mitarbeiter-Onboarding-Prozess priorisieren. Mit ergebnisorientierten Visuals und einer klaren, autoritativen Stimme wird dieses Video die Vorteile der LMS-freien Zugänglichkeit erklären und demonstrieren, wie die Voiceover-Generierung das Hinzufügen professioneller Audios vereinfacht und so einen nahtlosen und weitreichenden Zugang zu wichtigen Informationen gewährleistet.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Vielfältige Onboarding-Module generieren.
Produzieren Sie schnell eine Vielzahl ansprechender Video-Onboarding-Module, um alle notwendigen Themen für neue Mitarbeiter abzudecken.
Engagement & Bindung neuer Mitarbeiter verbessern.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement neuer Mitarbeiter erheblich zu verbessern und sicherzustellen, dass wichtige Onboarding-Informationen besser behalten werden.
Häufig Gestellte Fragen
Wie funktioniert HeyGen als AI-Onboarding-Tool?
HeyGen ermöglicht es HR-Managern, den Mitarbeiter-Onboarding-Prozess zu optimieren, indem es ansprechende Videomodule generiert. Es nutzt AI-Avatare und die Text-zu-Video aus einem Skript-Funktionalität und festigt so seine Position als führendes AI-Onboarding-Tool für neue Mitarbeiter.
Kann ich die von HeyGen generierten Inhalte für neue Mitarbeiter anpassen?
Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Onboarding-Module individuell zu gestalten. Sie können kostenlose Templates nutzen, Branding-Kontrollen anwenden und Ihre eigenen Medien integrieren, was es zu einem ausgezeichneten Onboarding-Guide-Maker macht.
Ist der Onboarding-Inhalt von HeyGen ohne ein LMS zugänglich?
Ja, HeyGen bietet LMS-freie Zugänglichkeit, was sicherstellt, dass Ihr Mitarbeiter-Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter nahtlos ist. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine einfache Verteilung und Nutzung der Module ohne ein traditionelles Learning Management System.
Welche Rolle spielt HeyGen bei der Steigerung des Engagements beim Mitarbeiter-Onboarding?
HeyGen steigert das Engagement beim Mitarbeiter-Onboarding erheblich, indem es statische Inhalte in dynamische Videoerlebnisse verwandelt. Durch AI-Avatare und professionelle Voiceover-Generierung stellt HeyGen sicher, dass neue Mitarbeiter gefesselt sind und wichtige Informationen effektiver behalten.