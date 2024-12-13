Onboarding-Modul-Generator: Erstellen Sie ansprechende Schulungen

Für HR-Manager: Optimieren Sie das Onboarding neuer Mitarbeiter und steigern Sie das Engagement. Erstellen Sie mühelos dynamische Module mit Text-zu-Video aus einem Skript.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das sich an HR-Manager richtet, in dem eine elegante, professionelle Ästhetik mit einer ermutigenden, informativen Stimme zeigt, wie der Onboarding-Modul-Generator die Integration neuer Mitarbeiter revolutioniert. Die Erzählung würde häufige HR-Herausforderungen hervorheben und dann den nahtlosen Erstellungsprozess mit Text-zu-Video aus einem Skript präsentieren, der es ihnen ermöglicht, den Onboarding-Prozess mühelos zu optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video für Unternehmen, die das Engagement neuer Mitarbeiter beim Onboarding steigern möchten. Mit modernen, dynamischen Visuals und einer freundlichen, professionellen Stimme sollte dieses Video kraftvoll veranschaulichen, wie ein AI-Onboarding-Tool AI-Avatare nutzt, um einen interaktiven und unvergesslichen ersten Eindruck zu hinterlassen, der sofortige Verbindung und Verständnis fördert.
Beispiel-Prompt 2
Ein überzeugendes 60-sekündiges Video mit hellen, illustrativen Visuals und einer ruhigen, leitenden Stimme sollte Trainer und HR-Profis ansprechen, die flexible Inhaltserstellung suchen. Dieses Video würde die ultimativen Anpassungsoptionen mit einem Onboarding-Guide-Maker präsentieren und die intuitive Kraft von Templates & Szenen betonen, um maßgeschneiderte Schulungsmodule schnell und effizient zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein direktes 30-sekündiges Video für HR-Leiter und Kleinunternehmer, die Effizienz und Zugänglichkeit in ihrem Mitarbeiter-Onboarding-Prozess priorisieren. Mit ergebnisorientierten Visuals und einer klaren, autoritativen Stimme wird dieses Video die Vorteile der LMS-freien Zugänglichkeit erklären und demonstrieren, wie die Voiceover-Generierung das Hinzufügen professioneller Audios vereinfacht und so einen nahtlosen und weitreichenden Zugang zu wichtigen Informationen gewährleistet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Onboarding-Modul-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und konsistente Onboarding-Erlebnisse für neue Mitarbeiter mit unserem AI-gestützten Modul-Generator, der darauf ausgelegt ist, Ihre HR-Prozesse zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen aus Templates
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Templates & Szenen, um schnell das Grundgerüst für Ihr Onboarding-Modul für neue Mitarbeiter zu erstellen.
2
Step 2
Skripte für die Videoerstellung einfügen
Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte sofort in dynamische Videopräsentationen, indem Sie Ihre Skripte einfügen und unsere leistungsstarke Text-zu-Video aus einem Skript-Funktion nutzen.
3
Step 3
AI-Präsentatoren hinzufügen
Steigern Sie das Engagement, indem Sie lebensechte AI-Avatare einfügen, die neue Mitarbeiter durch das Modul führen und eine freundliche und konsistente virtuelle Präsenz bieten.
4
Step 4
Für einfache Weitergabe exportieren
Finalisieren Sie Ihr poliertes Modul und exportieren Sie es für eine nahtlose Verteilung, indem Sie die LMS-freie Zugänglichkeit nutzen, um alle neuen Mitarbeiter ohne Plattformbeschränkungen zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Positive Onboarding-Erfahrungen schaffen

Erstellen Sie inspirierende Videobotschaften, um eine positive erste Erfahrung zu schaffen und die Unternehmenskultur effektiv für neue Mitarbeiter einzuführen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Onboarding-Tool?

HeyGen ermöglicht es HR-Managern, den Mitarbeiter-Onboarding-Prozess zu optimieren, indem es ansprechende Videomodule generiert. Es nutzt AI-Avatare und die Text-zu-Video aus einem Skript-Funktionalität und festigt so seine Position als führendes AI-Onboarding-Tool für neue Mitarbeiter.

Kann ich die von HeyGen generierten Inhalte für neue Mitarbeiter anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Onboarding-Module individuell zu gestalten. Sie können kostenlose Templates nutzen, Branding-Kontrollen anwenden und Ihre eigenen Medien integrieren, was es zu einem ausgezeichneten Onboarding-Guide-Maker macht.

Ist der Onboarding-Inhalt von HeyGen ohne ein LMS zugänglich?

Ja, HeyGen bietet LMS-freie Zugänglichkeit, was sicherstellt, dass Ihr Mitarbeiter-Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter nahtlos ist. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine einfache Verteilung und Nutzung der Module ohne ein traditionelles Learning Management System.

Welche Rolle spielt HeyGen bei der Steigerung des Engagements beim Mitarbeiter-Onboarding?

HeyGen steigert das Engagement beim Mitarbeiter-Onboarding erheblich, indem es statische Inhalte in dynamische Videoerlebnisse verwandelt. Durch AI-Avatare und professionelle Voiceover-Generierung stellt HeyGen sicher, dass neue Mitarbeiter gefesselt sind und wichtige Informationen effektiver behalten.

