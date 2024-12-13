Der ultimative Microlearning-Video-Maker für Onboarding

Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiter- und Kunden-Onboarding-Videos mit anpassbaren AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Microlearning-Video für neue Mitarbeiter in einem Technologieunternehmen, das einen ansprechenden und professionellen AI-Avatar nutzt, um die Unternehmenskultur und wichtige Werkzeuge vorzustellen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, ergänzt durch eine freundliche, klare AI-Sprachübertragung, bereitgestellt von HeyGen's Voiceover-Generierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Kunden-Onboarding-Video für neue SaaS-Produktnutzer, das eine wichtige Funktion Schritt für Schritt demonstriert. Das Video sollte hell und lehrreich sein, erstellt mit Text-zu-Video aus einem Skript mit klaren Erklärungen auf dem Bildschirm und einem positiven Ton.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges inspirierendes Segment für Kleinunternehmer, das die Einfachheit der Erstellung von Microlearning-Videos für das Onboarding hervorhebt. Nutzen Sie HeyGen's Vorlagen & Szenen für einen schnellen, modernen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik, um die schnelle Einrichtung und professionelle Ergebnisse zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges inklusives Onboarding-Modul für internationale Remote-Teams, das einen neuen internen Prozess erklärt. Das Video sollte einen ruhigen, informativen visuellen Stil annehmen, um Klarheit und Zugänglichkeit zu gewährleisten, indem HeyGen's Untertitel-/Caption-Funktion genutzt wird.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Microlearning-Video-Maker für Onboarding funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, effektive Microlearning-Videos für Mitarbeiter- oder Kunden-Onboarding, indem Sie Text in dynamische visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihre Inhalte für das Microlearning-Video zum Onboarding ein, indem Sie ein Skript einfügen oder AI-gestützte automatisch generierte Skripte nutzen, um Ihren Erstellungsprozess zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Microlearning-Inhalte präsentiert und einen dynamischen und ansprechenden Erzähler für Ihre Onboarding-Videos bietet.
3
Step 3
Erstellen Sie Ihr Voiceover
Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie professionelle AI-Sprachübertragungen generieren, die eine klare und ansprechende Erzählung für Ihre Microlearning-Module zum Onboarding gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Finalisieren Sie Ihr Microlearning-Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine einfache Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen und Geräten, um Ihre Onboarding-Reise abzuschließen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Onboarding-Informationen

Verwandeln Sie komplexe Onboarding-Materialien in klare, leicht verständliche Microlearning-Videos, die komplexe Konzepte einfach verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen, indem Sie Ihre Textinhalte in dynamische Videopräsentationen verwandeln. Sie können realistische AI-Avatare und hochwertige AI-Sprachübertragungen nutzen, um wirkungsvolle Mitarbeiter- oder Kunden-Onboarding-Erlebnisse zu bieten.

Welche Funktionen bietet HeyGen für Microlearning-Videos?

Für effektive Microlearning-Videos bietet HeyGen eine Vielzahl anpassbarer Video-Vorlagen. Sie können Ihre Inhalte einfach mit reichhaltigen Grafiken, Videos und Musik-Assets anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr Training sowohl prägnant als auch visuell ansprechend und leicht anpassbar ist.

Kann HeyGen AI-Avatare für ein personalisiertes Microlearning-Video-Maker-Erlebnis beim Onboarding nutzen?

Absolut, HeyGen bietet fortschrittliche AI-Avatare, die als Ihre virtuellen Präsentatoren agieren und Ihrem Microlearning-Video-Maker-Erlebnis beim Onboarding eine persönliche Note verleihen. Dies ermöglicht es Ihnen, konsistente und ansprechende Erklärvideo-Charakterinhalte zu erstellen, ohne eine Kamera zu benötigen.

Unterstützt HeyGen eine effiziente Videoproduktion mit Funktionen wie Untertiteln und Skripterstellung?

Ja, HeyGen optimiert die Videoproduktion mit leistungsstarken Funktionen wie AI-gestützten automatisch generierten Skripten und automatischen Untertiteln, was wertvolle Zeit spart. Sein Design unterstützt auch nahtlose Zusammenarbeit über verschiedene Geräte hinweg, was die Teamarbeit bei Ihren Videoprojekten verbessert.

