Onboarding-Nachrichten-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Willkommensvideos
Erstellen Sie mühelos personalisierte Willkommensvideos mit unseren AI-Avataren, um Ihre neuen Mitarbeiter wirklich zu begeistern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie alle neuen Mitarbeiter mit einem warmen, 45-sekündigen, ansprechenden Willkommensvideo in Ihre Unternehmenskultur vor. Visuell sollte ein lebendiges und einladendes Gefühl angestrebt werden, indem vielfältiges Stockmaterial aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" und ein freundlicher, menschlicher Voiceover integriert werden. Durch die Nutzung von HeyGens "Vorlagen & Szenen" können Sie schnell diesen wirkungsvollen "Onboarding-Nachrichten-Video-Maker"-Inhalt erstellen und wirklich "fesselnde Videos" gestalten, die ein sofortiges Zugehörigkeitsgefühl fördern.
Ein 90-sekündiges Anleitungsvideo wird für neue HR-Teammitglieder benötigt, um wichtige Unternehmensrichtlinien und Compliance-Anforderungen zu klären. Dieser "Onboarding-Video-Maker"-Inhalt sollte einen klaren und didaktischen visuellen Stil verwenden, mit einfachen Animationen oder Texteinblendungen, um wichtige Informationen hervorzuheben, ergänzt durch präzise Erzählungen. Um universelles Verständnis zu gewährleisten, integrieren Sie mühelos generierte "Untertitel", die auf Ihrer "Skriptgenerierung" innerhalb von HeyGen aufbauen, um diese wichtige Kommunikation zu optimieren.
Neue Vertriebs- und Kundenerfolgsmitarbeiter benötigen eine umfassende 2-minütige Produktübersicht, die die Kernfunktionen und Vorteile hervorhebt. Der "Mitarbeiter-Onboarding-Video-Maker" muss eine dynamische und moderne visuelle Präsentation bieten, mit einem "AI-Avatar", der die Benutzeroberfläche des Produkts selbstbewusst demonstriert. Die Nutzung von HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" ermöglicht die Optimierung des "Video-Anpassung"-Outputs für verschiedene Präsentationsplattformen und sorgt für maximale Wirkung.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie das Mitarbeiter-Onboarding und die Schulung.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung neuer Mitarbeiter mit dynamischen, AI-gestützten Schulungsvideos.
Entwickeln Sie umfassende Onboarding-Programme.
Produzieren Sie schnell umfangreiche Videoinhalte für vollständige Onboarding-Kurse, um jeden neuen Mitarbeiter effektiv zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie nutzt HeyGen AI, um personalisierte Onboarding-Videos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte "Onboarding-Nachrichten-Videos" zu erstellen, indem fortschrittliche "AI-Avatare" und realistische "Voiceovers" genutzt werden. Sie können "fesselnde Videos" direkt aus einem Skript generieren, um neuen Mitarbeitern einen konsistenten und professionellen Empfang zu bieten.
Was ist der schnellste Weg, um ein Mitarbeiter-Onboarding-Video mit HeyGen zu produzieren?
HeyGen vereinfacht den "Mitarbeiter-Onboarding-Video-Maker"-Workflow mit intuitiven "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionen. Sie können mit vorgefertigten "Onboarding-Video-Vorlagen" beginnen, Ihr Skript eingeben, und HeyGens AI generiert schnell ein professionelles Video, einschließlich automatischer "Untertitel".
Kann ich das Branding und das Erscheinungsbild meiner Willkommensvideos in HeyGen anpassen?
Absolut! HeyGen bietet umfangreiche "Branding-Kontrollen", um "Video-Anpassung"-Elemente zu personalisieren, sodass Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische visuelle Stile integrieren können. Sie können aus verschiedenen "Vorlagen und Szenen" wählen, um sicherzustellen, dass Ihre "Willkommensvideos" perfekt zur Identität Ihres Unternehmens passen.
Wie kann HeyGen mir helfen, meine fertigen Schulungsvideos zu verteilen und zu teilen?
HeyGen bietet flexible Optionen, um Ihre fertigen "Schulungsvideos" in verschiedenen Formaten und "Seitenverhältnissen" zu "teilen und zu exportieren". Sie können Ihre "Mitarbeiter-Onboarding"-Inhalte einfach herunterladen, um sicherzustellen, dass sie für jede Plattform oder internes System bereit sind.