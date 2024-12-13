Onboarding-Nachrichten-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Willkommensvideos

Erstellen Sie mühelos personalisierte Willkommensvideos mit unseren AI-Avataren, um Ihre neuen Mitarbeiter wirklich zu begeistern.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie alle neuen Mitarbeiter mit einem warmen, 45-sekündigen, ansprechenden Willkommensvideo in Ihre Unternehmenskultur vor. Visuell sollte ein lebendiges und einladendes Gefühl angestrebt werden, indem vielfältiges Stockmaterial aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" und ein freundlicher, menschlicher Voiceover integriert werden. Durch die Nutzung von HeyGens "Vorlagen & Szenen" können Sie schnell diesen wirkungsvollen "Onboarding-Nachrichten-Video-Maker"-Inhalt erstellen und wirklich "fesselnde Videos" gestalten, die ein sofortiges Zugehörigkeitsgefühl fördern.
Beispiel-Prompt 2
Ein 90-sekündiges Anleitungsvideo wird für neue HR-Teammitglieder benötigt, um wichtige Unternehmensrichtlinien und Compliance-Anforderungen zu klären. Dieser "Onboarding-Video-Maker"-Inhalt sollte einen klaren und didaktischen visuellen Stil verwenden, mit einfachen Animationen oder Texteinblendungen, um wichtige Informationen hervorzuheben, ergänzt durch präzise Erzählungen. Um universelles Verständnis zu gewährleisten, integrieren Sie mühelos generierte "Untertitel", die auf Ihrer "Skriptgenerierung" innerhalb von HeyGen aufbauen, um diese wichtige Kommunikation zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Neue Vertriebs- und Kundenerfolgsmitarbeiter benötigen eine umfassende 2-minütige Produktübersicht, die die Kernfunktionen und Vorteile hervorhebt. Der "Mitarbeiter-Onboarding-Video-Maker" muss eine dynamische und moderne visuelle Präsentation bieten, mit einem "AI-Avatar", der die Benutzeroberfläche des Produkts selbstbewusst demonstriert. Die Nutzung von HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" ermöglicht die Optimierung des "Video-Anpassung"-Outputs für verschiedene Präsentationsplattformen und sorgt für maximale Wirkung.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Onboarding-Nachrichten-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Onboarding-Videos, die neue Teammitglieder mit personalisierten Nachrichten und professionellem Schliff willkommen heißen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Video
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Reihe professionell gestalteter Onboarding-Video-Vorlagen. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell die Grundlage für Ihre Willkommensnachricht zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihre Marke oder Botschaft am besten repräsentiert. Unsere vielfältige Sammlung von AI-Avataren hilft Ihnen, Ihrem Onboarding-Inhalt eine menschliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Nachricht und Stimme hinzu
Geben Sie einfach Ihre Onboarding-Nachricht ein oder fügen Sie sie ein, und unsere Plattform generiert natürlich klingende Voiceovers. Dies stellt sicher, dass Ihre Nachricht klar und professionell übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video, wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis und exportieren Sie es dann für eine einfache Verteilung über alle Ihre internen Kommunikationskanäle. Bieten Sie ein poliertes Willkommens-Erlebnis.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gestalten Sie ansprechende Willkommensnachrichten

Liefern Sie inspirierende und personalisierte Willkommensvideos an neue Teammitglieder und setzen Sie von Anfang an einen positiven Ton.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI, um personalisierte Onboarding-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte "Onboarding-Nachrichten-Videos" zu erstellen, indem fortschrittliche "AI-Avatare" und realistische "Voiceovers" genutzt werden. Sie können "fesselnde Videos" direkt aus einem Skript generieren, um neuen Mitarbeitern einen konsistenten und professionellen Empfang zu bieten.

Was ist der schnellste Weg, um ein Mitarbeiter-Onboarding-Video mit HeyGen zu produzieren?

HeyGen vereinfacht den "Mitarbeiter-Onboarding-Video-Maker"-Workflow mit intuitiven "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionen. Sie können mit vorgefertigten "Onboarding-Video-Vorlagen" beginnen, Ihr Skript eingeben, und HeyGens AI generiert schnell ein professionelles Video, einschließlich automatischer "Untertitel".

Kann ich das Branding und das Erscheinungsbild meiner Willkommensvideos in HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche "Branding-Kontrollen", um "Video-Anpassung"-Elemente zu personalisieren, sodass Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische visuelle Stile integrieren können. Sie können aus verschiedenen "Vorlagen und Szenen" wählen, um sicherzustellen, dass Ihre "Willkommensvideos" perfekt zur Identität Ihres Unternehmens passen.

Wie kann HeyGen mir helfen, meine fertigen Schulungsvideos zu verteilen und zu teilen?

HeyGen bietet flexible Optionen, um Ihre fertigen "Schulungsvideos" in verschiedenen Formaten und "Seitenverhältnissen" zu "teilen und zu exportieren". Sie können Ihre "Mitarbeiter-Onboarding"-Inhalte einfach herunterladen, um sicherzustellen, dass sie für jede Plattform oder internes System bereit sind.

