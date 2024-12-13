Ihr Onboarding-Lektionsgenerator für schnelle, ansprechende Kurse

Transformieren Sie Ihre Schulungsmodule für neue Mitarbeiter und optimieren Sie den Onboarding-Prozess mit realistischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video, das sich an HR-Manager und Spezialisten für Training & Entwicklung richtet und zeigt, wie HeyGen als AI Onboarding Guide Maker fungiert. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit animierten Grafiken, die den optimierten Prozess hervorheben, begleitet von einer fröhlichen und freundlichen professionellen Stimme. Demonstrieren Sie die Einfachheit der Umwandlung von Skripten in Videos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um umfassende, ansprechende Onboarding-Inhalte zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein inspirierendes 60-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter und Teamleiter, das ein reibungsloses Mitarbeiter-Onboarding-Erlebnis betont. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die natürlich in virtuellen Büroumgebungen interagieren. Der Ton sollte einen ermutigenden Dialog mit mehreren Stimmen haben. Heben Sie hervor, wie HeyGens AI-Avatare personalisierte Anleitungen zum Leben erwecken, sodass sich jedes neue Teammitglied sofort verbunden und informiert fühlt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und L&D-Profis richtet, die mit der Inhaltserstellung kämpfen. Das Video sollte einen schnellen visuellen Stil mit energetischen Übergängen haben und die Vielfalt und Anpassungsoptionen durch HeyGens robuste Vorlagen und Szenen zeigen. Ein energetischer, motivierender Hintergrundmusiktrack mit klarer Erzählung sollte den Zuschauer führen und veranschaulichen, wie HeyGen die Rolle eines Onboarding-Lektionsgenerators vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein anspruchsvolles 50-Sekunden-Video für Unternehmensschulungsleiter und Marketingabteilungen, die ihre Schulungsmodule verbessern möchten. Der visuelle Stil sollte poliert und gebrandet sein und zeigen, wie benutzerdefiniertes Branding nahtlos in jede Lektion integriert werden kann. Eine anspruchsvolle und autoritative Stimme sollte erklären, wie HeyGens AI-Lektionsplangenerator, kombiniert mit leistungsstarker Voiceover-Generierung, konsistente, hochwertige Schulungsmaterialien ermöglicht, die die einzigartige Identität einer Organisation widerspiegeln.
Wie der Onboarding-Lektionsgenerator funktioniert

Transformieren Sie Ihr Mitarbeiter-Onboarding mit intelligenter AI. Erstellen Sie ansprechende, personalisierte Videolektionen für neue Mitarbeiter effizient und professionell.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Onboarding-Lektion
Nutzen Sie die Kraft des AI Onboarding Guide Makers, indem Sie einfach Ihr Thema und Ihre Hauptpunkte eingeben. Unsere Plattform generiert sofort ein umfassendes Videoskript mit der Text-zu-Video-vom-Skript-Technologie.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Personalisieren Sie Ihre Lektion, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und ein ansprechendes und konsistentes Erlebnis für Ihre neuen Mitarbeiter zu schaffen.
3
Step 3
Anwenden von benutzerdefiniertem Branding
Sorgen Sie für Markenkonsistenz in all Ihren Schulungsmodulen. Nutzen Sie die Branding-Kontrollen, um Ihr Firmenlogo, Ihre Farben und Schriftarten zu integrieren und jede Lektion unverwechselbar zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Integrieren Ihrer Lektion
Finalisieren Sie Ihre ansprechende Videolektion, indem Sie automatische Untertitel für die Barrierefreiheit hinzufügen. Exportieren Sie Ihre Kreation einfach in verschiedenen Formaten, bereit, um Ihren Onboarding-Prozess zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Neue Mitarbeiter mit ansprechenden Einführungen inspirieren

.

Erstellen Sie motivierende und einladende Videos, um die Unternehmenskultur vorzustellen und neue Mitarbeiter während des Onboardings effektiv zu inspirieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden AI-Onboarding-Lektionen?

HeyGen verwandelt Ihre Skripte in dynamische Video-Onboarding-Lektionen mit realistischen AI-Avataren und fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie. Dies optimiert den gesamten Inhaltserstellungsprozess und ermöglicht die schnelle Entwicklung ansprechender Schulungsmodule für neue Mitarbeiter.

Kann ich das visuelle Branding von AI-Onboarding-Inhalten, die mit HeyGen erstellt wurden, anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für das Branding, sodass Sie nahtlos das Logo und die Farben Ihres Unternehmens in AI-Onboarding-Videos integrieren können. Sie können auch verschiedene Vorlagen und Szenen nutzen, um Ihre E-Learning-Inhalte anzupassen und ein konsistentes Markenerlebnis zu gewährleisten.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGens Generative AI für das Mitarbeiter-Onboarding?

HeyGen nutzt Generative AI, um den Mitarbeiter-Onboarding-Prozess erheblich zu optimieren, indem es eine schnelle Videoerstellung ohne komplexe Ausrüstung oder umfangreiche Produktionszeit ermöglicht. Dies befähigt Sie, schnell hochgradig ansprechende und personalisierte Schulungsinhalte zu erstellen, was wertvolle Zeit und Ressourcen spart.

Unterstützt HeyGen Barrierefreiheitsfunktionen wie Untertitel und Voiceovers für AI-Onboarding-Guides?

Ja, HeyGen verbessert die Barrierefreiheit Ihrer AI-Onboarding-Guides mit automatischer Voiceover-Generierung und umfassenden Untertiteln. Dies stellt sicher, dass Ihre Schulungsmodule inklusiv und leicht verständlich für eine vielfältige Belegschaft sind, was das Erlebnis neuer Mitarbeiter erheblich verbessert.

