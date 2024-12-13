Onboarding-Einführungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Videos
Erstellen Sie mühelos beeindruckende Mitarbeiter-Onboarding- und Schulungsvideos mit professionellen AI-Avataren, auch wenn Sie keine Designkenntnisse haben.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie eine 45-sekündige Schnellstartanleitung, die sich an bestehende Mitarbeiter und Produktnutzer richtet, mit Fokus auf neue Produktfunktionen oder internes Teamtraining, und liefern Sie prägnante und professionelle Anweisungen. Mit einem klaren, informativen visuellen Stil und einer autoritativen Stimme bietet HeyGens Text-zu-Video-Funktion eine effiziente Möglichkeit, Ihre schriftlichen Inhalte in überzeugende Schulungsvideos zu verwandeln, ohne aufwendige Produktion.
Entwickeln Sie eine dynamische 30-sekündige Einführungsnachricht für globales Onboarding, die sich an große Organisationen und HR-Manager richtet, die ihre Onboarding-Bemühungen über diverse Teams skalieren möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und wirkungsvoll sein, mit klaren Grafiken und einer anpassbaren Stimme, die leicht repliziert und lokalisiert werden kann durch HeyGens Sprachgenerierung für mehrsprachige Videos, um weltweit ein konsistentes und effizientes Willkommenserlebnis zu gewährleisten.
Wie wäre es mit einem ansprechenden 90-sekündigen Onboarding-Einführungsvideo, das auf kleine Geschäftsinhaber und nicht-technische HR-Mitarbeiter zugeschnitten ist? Dieses Video kann zeigen, wie einfach professionelle Inhalte ohne Design- oder Technikkenntnisse erstellt werden können, indem helle, zugängliche Visuals und eine freundliche, klare Erzählung verwendet werden. Betonen Sie die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit, weiter verbessert durch HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Botschaft für jedes neue Teammitglied universell verständlich zu machen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement beim Mitarbeiter-Onboarding.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement neuer Mitarbeiter erheblich zu steigern und die Wissensspeicherung während der kritischen Onboarding-Phase zu verbessern.
Skalieren Sie Onboarding-Inhalte und Reichweite.
Produzieren Sie mühelos eine große Menge an vielfältigen Onboarding-Videos, um konsistente Botschaften zu gewährleisten und alle neuen Mitarbeiter weltweit zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, einzigartige und ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen?
HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Videovorlagen, die es Ihnen ermöglichen, Willkommens- und Schulungsvideos einfach mit Ihrer spezifischen Markenbotschaft zu gestalten. Sie können Videos anpassen, indem Sie aus verschiedenen Szenen wählen, Ihre Medien hinzufügen und unsere professionellen AI-Avatare für eine persönliche Note nutzen.
Benötige ich Design- oder technische Fähigkeiten, um professionelle Onboarding-Einführungsvideos mit HeyGen zu erstellen?
Nein, HeyGen ist speziell für Benutzer ohne Design- oder Technikkenntnisse konzipiert. Unser intuitiver AI-Video-Ersteller vereinfacht den gesamten Erstellungsprozess, sodass jeder mühelos hochwertige, professionelle Onboarding-Einführungsvideos produzieren kann.
Welche AI-Funktionen bietet HeyGen, um die Erstellung von Mitarbeiter-Onboarding-Inhalten zu optimieren?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um die Erstellung von ansprechenden Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu optimieren. Dazu gehören die natürliche Sprachgenerierung und die automatische Untertitelgenerierung, die die Zugänglichkeit für Ihr gesamtes Team verbessern.
Wie ermöglicht HeyGen Unternehmen, die Produktion von Unternehmens-Willkommensvideos zu skalieren?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, die Produktion von Onboarding-Videos effizient zu skalieren, indem es leistungsstarke AI-Video-Ersteller-Technologie und diverse Videovorlagen nutzt. Sie können schnell mehrsprachige Videos erstellen und Ihre Unternehmenskultur-Botschaften konsistent an neue Mitarbeiter übermitteln, unabhängig vom Volumen.