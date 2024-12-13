Onboarding-Einführungsvideo-Generator: Erstellen Sie fesselnde Videos
Erstellen Sie professionelle Mitarbeiter-Onboarding-Videos mit KI-Avataren, steigern Sie das Engagement neuer Mitarbeiter und optimieren Sie Ihren Prozess.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für neue Mitarbeiter, das die lebendige Teamkultur und die Büroumgebung zeigt. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit dynamischen Aufnahmen von echten Mitarbeitern, die interagieren, ergänzt durch inspirierende Hintergrundmusik. Diese nahtlose Onboarding-Videoerstellung nutzt HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, die eine schnelle Anpassung von vorgefertigten Layouts ermöglichen, um neue Teammitglieder effektiv willkommen zu heißen.
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für bestehende Mitarbeiter, das eine neue Unternehmensrichtlinie oder Softwareaktualisierung vorstellt. Die visuelle Ästhetik ist professionell und klar, mit animierten Charakteren, die komplexe Informationen vereinfachen, unterstützt von einer klaren, autoritativen Stimme. Dieses Video demonstriert vollständige Anpassungsoptionen, die einfach mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erreicht werden können, um sicherzustellen, dass jedes Detail präzise und ansprechend als Teil des Mitarbeiter-Onboarding-Prozesses kommuniziert wird.
Produzieren Sie ein dynamisches 15-sekündiges Highlight-Video für neue Mitarbeiter, das die wichtigsten Unternehmensvorteile während ihrer ersten Orientierung zusammenfasst. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell ansprechend sein, mit animiertem Text und energetischer Hintergrundmusik, die direkt aus einem vorgefertigten Skript generiert wird. Diese effiziente Erstellung nutzt HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um einfachen Text in wirkungsvolle KI-Onboarding-Videos zu verwandeln, die sofort Aufmerksamkeit erregen und wichtige Informationen schnell vermitteln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie das Training neuer Mitarbeiter.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung beim Mitarbeiter-Onboarding, indem Sie interaktive und einprägsame KI-gestützte Schulungsvideos bereitstellen.
Skalieren Sie Onboarding-Inhalte.
Erstellen und verbreiten Sie schnell eine umfassende Bibliothek personalisierter Onboarding-Kurse an alle neuen Mitarbeiter weltweit.
Häufig Gestellte Fragen
Wie macht HeyGen KI-Onboarding-Videos ansprechender und kreativer?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochgradig ansprechende Videos für das Mitarbeiter-Onboarding mit realistischen KI-Avataren und animierten Charakteren zu erstellen. Seine robusten Funktionen erlauben eine vollständige Anpassung, sodass Ihre kreative Vision zum Leben erweckt wird und einen bleibenden Eindruck bei neuen Mitarbeitern hinterlässt.
Welche Ressourcen bietet HeyGen, um den Erstellungsprozess von Onboarding-Videos zu vereinfachen?
HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek professioneller Videovorlagen sowie zahlreiche Grafiken, Videos und Musikressourcen. Diese Ressourcen vereinfachen den Prozess für jeden Onboarding-Videoersteller und ermöglichen die schnelle Erstellung von hochwertigem Inhalt.
Kann HeyGen meine vorhandenen Skripte in professionelle Einführungsvideos umwandeln?
Absolut, HeyGen ist hervorragend als Onboarding-Einführungsvideo-Generator geeignet und verwandelt Ihre geschriebenen Skripte nahtlos in überzeugende Videos. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Fähigkeiten und Voiceover-Generierung, um mühelos professionelle, animierte Videos zu erstellen.
Unterstützt HeyGen benutzerdefiniertes Branding für Mitarbeiter-Onboarding-Videos?
Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten einfach integrieren, um eine vollständige Anpassung aller Inhalte Ihres Onboarding-Prozesses zu gewährleisten.