Entwickeln Sie ein professionelles 45-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet, die Standardarbeitsanweisungen (SOPs) für ihre Teams effizient erstellen möchten. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein, mit ruhiger Erzählung und hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, die zeigen, wie man schriftliche Inhalte in überzeugende Videodokumentationen mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion umwandelt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Werbevideo, das sich an innovative Marketingteams richtet, die bereit sind, modernste Content-Erstellungstools zu erkunden. Dieses ansprechende Video sollte die Möglichkeiten einer generativen KI-Plattform durch abwechslungsreiche Szenenübergänge und maßgeschneiderte Hintergrundmusik lebhaft präsentieren und HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzen, um neue Videovorlagen und kreative Produktionsabläufe zu inspirieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Erklärvideo für vielbeschäftigte HR-Manager, das sich darauf konzentriert, wie man neue Mitarbeiter schnell und effektiv einarbeitet. Mit einem effizienten und direkten visuellen Stil, gepaart mit einem freundlichen Ton und Aufzählungspunkten auf dem Bildschirm, nutzt dieses Video HeyGens Sprachgenerierung, um die Geschwindigkeit und Einfachheit der Erstellung wirkungsvoller Mitarbeiterschulungsmaterialien hervorzuheben.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Onboarding-Video-Ersteller funktioniert

Vereinfachen Sie das Onboarding und die Schulung von Mitarbeitern mit ansprechenden, KI-gestützten Videoanleitungen. Erstellen Sie professionelle SOPs und teilen Sie sie schnell.

1
Step 1
Erstellen aus einer Vorlage
Beginnen Sie mit einer vorgefertigten "Videovorlage", um schnell ansprechende Schulungsvideos zu erstellen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Nutzen Sie das "KI-Skript-Tool", um überzeugende Erzählungen für Ihre Videos zu generieren und eine klare und konsistente Botschaft zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie KI-Sprachaufnahmen hinzu
Verbessern Sie Ihre Videodokumentation mit hochwertigen "KI-generierten Sprachaufnahmen", die professionelles Audio für Ihre Schulungsinhalte bieten.
4
Step 4
Teilen Sie mit Leichtigkeit
Verteilen Sie Ihr fertiges Video sofort, indem Sie einen teilbaren "Link zum Teilen" generieren, der das Training für alle zugänglich macht.

Vereinfachen Sie komplexe SOPs und Anweisungen

Verwandeln Sie komplexe Standardarbeitsanweisungen und technische Anweisungen in klare, leicht verständliche KI-generierte Videodokumentationen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Onboarding-Videos?

HeyGen dient als intuitiver Onboarding-Video-Ersteller und bietet eine Vielzahl anpassbarer Videovorlagen. Nutzer können das KI-Skript-Tool nutzen, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen und ihre eigenen kreativen Assets einzubringen oder aus HeyGens umfangreicher Mediathek auszuwählen.

Kann die generative KI-Plattform von HeyGen animierte Charaktere und realistische Sprachaufnahmen erstellen?

Ja, HeyGen ist eine leistungsstarke generative KI-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, überzeugende Videos mit animierten Charakteren und realistischen KI-generierten Sprachaufnahmen zu erstellen. Dies ermöglicht eine reichhaltige Anpassung und verbessert das Onboarding und die Schulungserfahrungen der Mitarbeiter.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Video-SOPs und Dokumentationen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Videodokumentationen und SOPs, indem es Nutzern ermöglicht, Text mühelos in Video umzuwandeln. Die Plattform unterstützt einfaches Teilen, sodass Teams an Videos zusammenarbeiten und neue Mitarbeiter schnell mit klaren, visuellen Standardarbeitsanweisungen einarbeiten können.

Wie kann ich meine Mitarbeiterschulungsvideos mit dem HeyGen Editor anpassen?

Im HeyGen Editor können Sie Ihre Mitarbeiterschulungsvideos vollständig anpassen, indem Sie Branding-Elemente wie Logos und Farben anpassen. Sie können Ihre eigenen kreativen Assets integrieren oder aus HeyGens vielfältiger Mediathek wählen, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

