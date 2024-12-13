Ihr Go-To Onboarding-Video-Generator
Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos ohne Designkenntnisse. Nutzen Sie lebensechte AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu übermitteln und ein konsistentes, professionelles Onboarding zu gewährleisten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Gestalten Sie ein detailliertes 90-sekündiges Schulungsvideo für neue Softwarebenutzer, das sie durch eine komplexe Anwendungsoberfläche führt. Verwenden Sie klare, schrittweise Bildschirmvisualisierungen und eine ruhige, instruktive AI-Stimme, um die Informationen klar und professionell zu präsentieren. Dieses Video dient effektiv als umfassendes Schulungsvideo, das von einem AI-Videogenerator erstellt wurde.
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 45-sekündiges Onboarding-Video für HR-Abteilungen und Schulungsleiter, das zeigt, wie schnell maßgeschneiderte, gebrandete Inhalte erstellt werden können. Das Video sollte dynamische, unternehmerische Visuals mit lebhafter Hintergrundmusik und einer selbstbewussten Stimme enthalten, wobei HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen genutzt werden, um den Erstellungsprozess als effizienten Onboarding-Video-Maker zu optimieren.
Erstellen Sie ein inklusives 75-sekündiges Orientierungs-Video für globale Teams, das wesentliche Unternehmensinformationen mit Blick auf Lokalisierung bietet. Der visuelle Stil sollte professionell und vielfältig sein, begleitet von einer klaren Stimme und HeyGens Untertiteln in mehreren Sprachen, um die Zugänglichkeit für alle neuen Mitarbeiter zu gewährleisten. Dies stellt sicher, dass Ihre Onboarding-Videos ein breites Publikum erreichen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Optimieren Sie die Erstellung von Onboarding-Inhalten.
Erstellen Sie schnell umfassende Onboarding-Kurse und erreichen Sie alle neuen Mitarbeiter weltweit, um die Time-to-Value zu verbessern.
Steigern Sie das Engagement beim Mitarbeiter-Onboarding.
Verwenden Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement und die Bindung in Mitarbeiter-Onboarding-Programmen erheblich zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Onboarding-Videos ohne Designkenntnisse zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle und effektive Onboarding-Videos mit intuitiven Tools zu erstellen. Nutzen Sie vielfältige Videovorlagen, AI-Avatare und reichhaltige Grafiken, um sicherzustellen, dass Ihr Mitarbeiter-Onboarding-Video heraussticht, auch ohne vorherige Animation- oder Design-Erfahrung.
Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Schulungsvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen, um die Videoerstellung zu optimieren, indem Text in Videos mit realistischen AI-Sprachüberlagerungen und dynamischen AI-Avataren umgewandelt wird. Diese generative AI-Plattform macht die Produktion hochwertiger Schulungsvideos effizient und skalierbar.
Kann ich das Branding und den Inhalt meiner Schulungsvideos anpassen?
Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Schulungsvideos. Sie können Ihr Branding einfach integrieren, Skripte bearbeiten und mehrere Versionen von Videos erstellen, um spezifische Updates oder unterschiedliche Zielgruppen widerzuspiegeln, und so konsistente und relevante Inhalte sicherstellen.
Unterstützt HeyGen die Erstellung von Onboarding-Inhalten für globale Teams?
Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, globale Teams zu unterstützen, indem die Lokalisierung Ihrer Onboarding-Videos ermöglicht wird. Erstellen Sie mühelos Untertitel und AI-Sprachüberlagerungen in verschiedenen Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos für Mitarbeiter weltweit zugänglich und wirkungsvoll sind.