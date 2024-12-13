Ihr Go-To Onboarding-Video-Generator

Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos ohne Designkenntnisse. Nutzen Sie lebensechte AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu übermitteln und ein konsistentes, professionelles Onboarding zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Gestalten Sie ein detailliertes 90-sekündiges Schulungsvideo für neue Softwarebenutzer, das sie durch eine komplexe Anwendungsoberfläche führt. Verwenden Sie klare, schrittweise Bildschirmvisualisierungen und eine ruhige, instruktive AI-Stimme, um die Informationen klar und professionell zu präsentieren. Dieses Video dient effektiv als umfassendes Schulungsvideo, das von einem AI-Videogenerator erstellt wurde.
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 45-sekündiges Onboarding-Video für HR-Abteilungen und Schulungsleiter, das zeigt, wie schnell maßgeschneiderte, gebrandete Inhalte erstellt werden können. Das Video sollte dynamische, unternehmerische Visuals mit lebhafter Hintergrundmusik und einer selbstbewussten Stimme enthalten, wobei HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen genutzt werden, um den Erstellungsprozess als effizienten Onboarding-Video-Maker zu optimieren.
Erstellen Sie ein inklusives 75-sekündiges Orientierungs-Video für globale Teams, das wesentliche Unternehmensinformationen mit Blick auf Lokalisierung bietet. Der visuelle Stil sollte professionell und vielfältig sein, begleitet von einer klaren Stimme und HeyGens Untertiteln in mehreren Sprachen, um die Zugänglichkeit für alle neuen Mitarbeiter zu gewährleisten. Dies stellt sicher, dass Ihre Onboarding-Videos ein breites Publikum erreichen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Onboarding-Videos mit AI. Optimieren Sie die Erfahrungen neuer Mitarbeiter und gewährleisten Sie konsistente Schulungen mit intuitiven Tools.

Erstellen Sie Ihr Onboarding-Video-Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Onboarding-Inhalte. Unsere Plattform verwandelt Ihren Text in ein dynamisches Video, das für weitere Anpassungen bereit ist.
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Onboarding-Botschaft zum Leben, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, die als Ihr virtueller Präsentator dienen.
Erstellen Sie professionelle Sprachüberlagerungen
Erstellen Sie automatisch natürlich klingende Sprachüberlagerungen aus Ihrem Skript. Verbessern Sie Klarheit und Engagement mit hochwertiger Erzählung.
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für unterschiedliche Plattformen und Sharing-Bedürfnisse.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie positive Onboarding-Erfahrungen

Liefern Sie inspirierende und wirkungsvolle Videos an neue Teammitglieder, um eine positive erste Erfahrung und kulturelle Integration zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Onboarding-Videos ohne Designkenntnisse zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle und effektive Onboarding-Videos mit intuitiven Tools zu erstellen. Nutzen Sie vielfältige Videovorlagen, AI-Avatare und reichhaltige Grafiken, um sicherzustellen, dass Ihr Mitarbeiter-Onboarding-Video heraussticht, auch ohne vorherige Animation- oder Design-Erfahrung.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen, um die Videoerstellung zu optimieren, indem Text in Videos mit realistischen AI-Sprachüberlagerungen und dynamischen AI-Avataren umgewandelt wird. Diese generative AI-Plattform macht die Produktion hochwertiger Schulungsvideos effizient und skalierbar.

Kann ich das Branding und den Inhalt meiner Schulungsvideos anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Schulungsvideos. Sie können Ihr Branding einfach integrieren, Skripte bearbeiten und mehrere Versionen von Videos erstellen, um spezifische Updates oder unterschiedliche Zielgruppen widerzuspiegeln, und so konsistente und relevante Inhalte sicherstellen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Onboarding-Inhalten für globale Teams?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, globale Teams zu unterstützen, indem die Lokalisierung Ihrer Onboarding-Videos ermöglicht wird. Erstellen Sie mühelos Untertitel und AI-Sprachüberlagerungen in verschiedenen Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos für Mitarbeiter weltweit zugänglich und wirkungsvoll sind.

