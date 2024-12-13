Onboarding-Handbuch Video Maker: Vereinfachen Sie das Training neuer Mitarbeiter
Erstellen Sie ansprechende Onboarding-Videos für Mitarbeiter mit HeyGens AI-Präsentatoren, um das Training einprägsam und effizient zu gestalten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue und aktuelle Mitarbeiter, die eine schnelle Referenz benötigen, um wesentliche Unternehmensrichtlinien aus dem Onboarding-Handbuch zu klären. Das Video erfordert einen professionellen, klaren visuellen Stil mit Infografiken, um wichtige Punkte hervorzuheben, verstärkt durch HeyGens 'AI-Avatare', um Informationen autoritativ zu präsentieren, und 'Untertitel' für Zugänglichkeit und Beibehaltung.
Wie können HR-Profis und Schulungsmanager schnell die Einfachheit der Erstellung von Onboarding-Videos mit einer AI-Videoplattform erkennen? Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das diese Frage beantwortet, mit schnellen Schnitten und einer begeisterten Erzählung, die zeigt, wie einfach Inhalte mit HeyGens 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' integriert werden können, um überzeugende visuelle Inhalte zu erstellen.
Ein authentisches 50-sekündiges 'Lernen Sie das Team kennen'-Video, das für die erste 'Onboarding-Videos'-Erfahrung eines neuen Mitarbeiters entscheidend ist, sollte für neue Teammitglieder entwickelt werden, um eine vollständige Anpassung der individuellen Vorstellungen zu ermöglichen. Dieses Video muss einen lebhaften, persönlichen Interview-Stil mit ambienter Hintergrundmusik annehmen, wobei HeyGens 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' für die gemeinsame Nutzung auf verschiedenen Plattformen genutzt werden und die 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion eine polierte finale Erzählung liefert.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie das Engagement beim Mitarbeiter-Onboarding.
Nutzen Sie AI, um dynamische Onboarding-Videos zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und das Verständnis und die Beibehaltung neuer Mitarbeiter verbessern.
Vereinfachen Sie die Erstellung von Onboarding-Inhalten.
Verwandeln Sie Ihr Handbuch effizient in verschiedene Videoformate, um umfassendes Onboarding für jedes neue Teammitglied zugänglich zu machen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter vereinfachen?
HeyGens AI-Videoplattform ermöglicht es Unternehmen, schnell ansprechende Onboarding-Videos zu produzieren. Mit fortschrittlichen AI-Präsentatoren und anpassbaren Vorlagen können Sie effizient professionelle Onboarding-Videoinhalte für Mitarbeiter erstellen, ohne umfangreiche Produktionskenntnisse, und so Ihr Onboarding-Erlebnis nahtlos gestalten.
Welche kreativen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Gestaltung wirkungsvoller Onboarding-Videos?
HeyGen bietet vollständige Anpassungsmöglichkeiten mit einer vielfältigen Bibliothek von Onboarding-Video-Vorlagen und AI-Avataren. Sie können reichhaltige Grafiken, Videos und Musikressourcen integrieren, zusammen mit AI-generierten Voiceovers, um Ihre Onboarding-Videos genau auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Marke zuzuschneiden und sicherzustellen, dass sie wirkungsvoll sind.
Ist Erfahrung im Video-Editing erforderlich, um HeyGens Onboarding-Handbuch Video Maker zu nutzen?
Nein, HeyGens Onboarding-Handbuch Video Maker ist für Benutzer ohne vorherige Video-Editing-Kenntnisse konzipiert. Seine intuitive generative AI-Plattform, kombiniert mit AI-gestützten automatisch generierten Skripten und einfachen Bearbeitungswerkzeugen, ermöglicht es jedem, mühelos hochwertige Videos zu erstellen und die Videodokumentation zu vereinfachen.
Kann HeyGen helfen, Onboarding-Videos zu übersetzen, um diverse globale Teams zu unterstützen?
Ja, HeyGens AI-Videoplattform ermöglicht es Ihnen, Videos einfach in mehrere Sprachen zu übersetzen. Sie können professionelle Voiceovers generieren und automatisch Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos zugänglich sind und effektiv mit Ihren globalen Teams und neuen Mitarbeitern kommunizieren.