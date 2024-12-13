Onboarding-Guide-Videoersteller für Mitarbeiterschulungen

Erstellen Sie ein 60-sekündiges animiertes Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in einem schnelllebigen Tech-Startup, das einen freundlichen KI-Avatar nutzt, um die Unternehmenskultur und die wichtigsten ersten Schritte vorzustellen. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit einem enthusiastischen, professionellen Voiceover, das durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wird, um sicherzustellen, dass alle wesentlichen Informationen zugänglich vermittelt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo als 'How-to-Guide' für bestehende Kunden, das eine neue Softwarefunktion demonstriert. Verwenden Sie eine der 'Vorlagen & Szenen' von HeyGen, um schnell eine visuell ansprechende Sequenz mit dynamischem Text-zu-Video aus dem Skript zusammenzustellen, und halten Sie einen energetischen und klaren visuellen und audiovisuellen Stil aufrecht, um die Benutzer nahtlos durch den Prozess zu führen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein detailliertes 90-sekündiges KI-Onboarding-Video, das die Kernvorteile einer neuen internen Softwareplattform für Vertriebsteams zeigt. Das Video sollte einen polierten, unternehmerischen visuellen Stil annehmen, HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Fähigkeiten nutzen, um Funktionen zu artikulieren, und die 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' verwenden, um visuelle Erklärungen mit relevanten Grafiken zu verbessern und eine informative und ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 75-sekündiges internes Schulungsvideo für Teammitglieder, die ein neues Compliance-Verfahren erlernen, mit Fokus auf Klarheit und Behaltensquote. Der visuelle Stil sollte einfach und informativ sein, HeyGens 'Voiceover-Generierung' für klare Erzählungen und 'Untertitel/Untertitel' nutzen, um Zugänglichkeit und Verständnis zu gewährleisten und ein direktes und professionelles Hörerlebnis zu bieten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Onboarding-Videos erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos mit HeyGens KI-Plattform, die komplexe Informationen in klare, einladende Anleitungen für neue Mitarbeiter verwandelt.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie Ihr Onboarding-Guide-Skript direkt in HeyGen ein. Unsere KI wird Ihren Text sofort in ein dynamisches Video umwandeln, das mit unserer Text-zu-Video-Funktion weiter angepasst werden kann.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren wählen. Wählen Sie einen, der am besten Ihre Unternehmenskultur repräsentiert, um Ihre Onboarding-Botschaft zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Branding hinzu
Erstellen Sie professionelle Voiceovers aus Ihrem Skript mit HeyGens fortschrittlichen Voiceover-Generierungsfähigkeiten, um eine klare und ansprechende Erzählung für Ihre Inhalte zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Guide
Finalisieren Sie Ihr Onboarding-Guide-Video und exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format. Teilen Sie es nahtlos mit Ihren neuen Teammitgliedern, um deren Onboarding-Erfahrung zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Onboarding-Informationen

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensrichtlinien und -verfahren in klare, verständliche Videoerklärungen für ein schnelleres Mitarbeiterverständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Onboarding-Videos?

HeyGen fungiert als intuitiver KI-Onboarding-Videoersteller, der es Ihnen ermöglicht, hochwertige Onboarding-Videos effizient zu erstellen. Indem Sie einfach Ihr Skript eingeben, verwandelt HeyGen Text in überzeugende Videoinhalte mit realistischen KI-Avataren und professionellen Voiceovers, was die Produktionszeit erheblich verkürzt.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für markengerechtes Mitarbeiter-Onboarding?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos mit Ihrer Marke übereinstimmen. Sie können eine Vielzahl von Vorlagen nutzen, Ihre Markensteuerungen wie Logos und Farben einfügen und aus verschiedenen KI-Avataren wählen, um ein einzigartiges und professionelles Onboarding-Guide-Video zu erstellen.

Kann ich mit HeyGen schnell Text in polierte Onboarding-Guide-Videos verwandeln?

Ja, HeyGen macht es unglaublich einfach, Onboarding-Guide-Videos aus Text zu erstellen, indem es seine leistungsstarken Text-zu-Video-Fähigkeiten nutzt. Mit fortschrittlicher Text-zu-Sprache-Technologie und der Möglichkeit, visuelle Effekte hinzuzufügen, können Sie Skripte in professionelle Videos in Minuten umwandeln und komplexe Videobearbeitung eliminieren.

Welche anderen Arten von How-to-Guides kann ich mit HeyGens KI-Videoplattform erstellen?

HeyGens vielseitige KI-Videoplattform eignet sich perfekt zur Erstellung einer Vielzahl von How-to-Guides und Anleitungsinhalten über das Mitarbeiter-Onboarding hinaus. Sie können ihre Funktionen für Produkttutorials, Schulungsmodule, Marketing-Erklärvideos und mehr nutzen, alles mit nahtloser Anpassung und effizienten Videobearbeitungswerkzeugen.

