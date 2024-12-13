Erstellen Sie ein 60-sekündiges animiertes Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in einem schnelllebigen Tech-Startup, das einen freundlichen KI-Avatar nutzt, um die Unternehmenskultur und die wichtigsten ersten Schritte vorzustellen. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit einem enthusiastischen, professionellen Voiceover, das durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wird, um sicherzustellen, dass alle wesentlichen Informationen zugänglich vermittelt werden.

