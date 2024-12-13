Onboarding-Flow-Video-Maker: Erschaffen Sie fesselnde Erlebnisse

Erstellen Sie mühelos personalisierte Onboarding-Videos mit KI-Avataren und steigern Sie das Mitarbeiterengagement.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video für Kleinunternehmer, das einen neuen Mitarbeiter in die Unternehmenskultur und die ersten Aufgaben einführt. Der visuelle Stil sollte einladend und professionell sein, mit freundlichen KI-Avataren, die wichtige Prozesse demonstrieren, ergänzt durch eine klare, ermutigende Erzählung. Dieses Video nutzt die KI-Avatare von HeyGen, um die Einführungsphase für jedes neue Teammitglied ansprechend und konsistent zu gestalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie eine 30-sekündige personalisierte Video-Onboarding-Nachricht, die auf neue Mitarbeiter in einer Personalabteilung zugeschnitten ist. Dieses Video sollte einen ansprechenden und warmen visuellen Stil besitzen, mit fließenden Übergängen zwischen Unternehmens-Highlights und einer persönlichen Begrüßung durch einen Teamleiter. Durch den Einsatz der Sprachgenerierung von HeyGen kann die Nachricht mit einem freundlichen, professionellen Ton individuell angepasst werden, sodass sich der neue Mitarbeiter sofort wertgeschätzt fühlt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Produktmanager, das eine neue Softwarefunktion bestehenden Nutzern demonstriert. Das Video benötigt einen modernen und klaren visuellen Stil, der Anleitungs-Overlays und hervorgehobene Bildschirmtexte integriert, um komplexe Schritte zu verdeutlichen. Mit den Vorlagen und Szenen von HeyGen kann dieses Onboarding-Video schnell zusammengestellt werden, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild ohne großen Designaufwand zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 50-sekündiges dynamisches und informatives Onboarding-Video für Online-Bildungsplattformen, das neue Studenten durch die Navigation in der Lernumgebung führt. Die visuellen Elemente sollten animierte Grafiken und klare Demonstrationen der wichtigsten Funktionen enthalten, begleitet von einem präzisen und ermutigenden Audioton. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um schriftliche Anweisungen effizient in überzeugende Onboarding-Videos online zu verwandeln und so Genauigkeit und Engagement sicherzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Onboarding-Flow-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell fesselnde und effektive Onboarding-Videos mit KI, um die Reise neuer Mitarbeiter oder Kunden mit personalisierten Inhalten zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer Onboarding-Nachricht oder wählen Sie aus vorgefertigten Onboarding-Video-Vorlagen, um Ihre Inhalte effizient zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihr KI-Talent
Verbessern Sie Ihr Video mit realistischen KI-Avataren und wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Sprachübertragungen, um Ihre Botschaft klar und professionell zu übermitteln.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Branding an
Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um nahtlos das Logo, die Farben und visuellen Elemente Ihres Unternehmens zu integrieren und so ein personalisiertes Video-Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Exportieren Sie Ihr fertiges Onboarding-Video einfach im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Verbreitung auf verschiedenen Plattformen, um neue Teammitglieder oder Kunden willkommen zu heißen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Neue Mitarbeiter inspirieren

Erstellen Sie fesselnde und motivierende Willkommensvideos, die neuen Mitarbeitern helfen, sich mit der Unternehmenskultur zu verbinden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Produktion von fesselnden Onboarding-Videos durch den Einsatz von KI-generierten Videos und realistischen KI-Avataren. Unsere Plattform fungiert als effizienter Onboarding-Video-Maker, der es Ihnen ermöglicht, professionelle Onboarding-Videos online mit Leichtigkeit zu erstellen.

Unterstützt HeyGen personalisierte Video-Onboarding für neue Mitarbeiter?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochgradig personalisierte Video-Onboarding-Erlebnisse für Ihre neuen Mitarbeiter zu gestalten. Nutzen Sie unsere anpassbaren Onboarding-Video-Vorlagen und KI-Sprachübertragungen, um Ihren einzigartigen Onboarding-Prozess effektiv zu kommunizieren.

Welche Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen für Schulungsinhalte in Unternehmen?

HeyGen dient als leistungsstarker Video-Editor und bietet robuste Funktionen zur Erstellung überzeugender Schulungsvideos und Videopräsentationen. Sie können Branding-Kontrollen integrieren, eine umfassende Medienbibliothek nutzen und Videos direkt aus Text-zu-Video-Skripten generieren.

Kann HeyGen als Onboarding-Flow-Video-Maker für Produkttutorials verwendet werden?

Ja, HeyGen ist ein idealer Onboarding-Flow-Video-Maker zur Entwicklung klarer Produkt-Demo-Videos und Tutorial-Videos. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, KI-Avatare mit Ihren eigenen Medien und Bildschirmaufnahmen zu kombinieren, um komplexe Prozesse visuell und effektiv zu erklären.

