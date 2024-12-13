Onboarding-Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Schulungen

Erstellen Sie schnell ansprechende Onboarding-Videos mit unserer benutzerfreundlichen Oberfläche und AI-Avataren für eine schnelle Erstellung.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges professionelles und freundliches Video mit einer warmen Farbpalette, das sich an HR-Manager richtet und neue Mitarbeiter mit einem Onboarding-Erklärvideo-Generator in die Unternehmenskultur einführt. Dieses Video sollte zeigen, wie einfach es ist, ansprechende Onboarding-Videos für Mitarbeiter mit AI-Avataren zu erstellen, die neue Teammitglieder durch wesentliche Informationen führen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges dynamisches und sauberes Erklärvideo mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer begeisterten Stimme für Produktmanager. Das Video sollte demonstrieren, wie man Kunden-Onboarding-Videos erstellt, die Benutzer effektiv durch Produktfunktionen führen, indem man Text-zu-Video von Skripten nutzt, um schriftliche Inhalte schnell in ansprechende Onboarding-Videos zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, schnelles und lebendiges Tutorial-Video mit Bildschirmtextanimationen und einer selbstbewussten Stimme, das sich an Kleinunternehmer richtet. Dieses Video wird die Einfachheit der Erstellung von Erklärvideos für Marketingzwecke veranschaulichen und betonen, wie leicht verfügbare Vorlagen und Szenen den Content-Erstellungsprozess beschleunigen können.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 50-sekündiges zeitgemäßes und inklusives Video mit einem beruhigenden, beruhigenden Ton, das vielfältige virtuelle Umgebungen zeigt, ideal für Remote-Team-Koordinatoren. Dieses Stück wird zeigen, wie man virtuelle Onboarding-Videos mit realistischen Avataren und Voiceovers erstellt, insbesondere mit HeyGens Voiceover-Generierung, um klare und konsistente Erzählungen zu produzieren, die den Remote-Integrationsprozess reibungslos und einladend gestalten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Onboarding-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Onboarding-Erklärvideos mit AI-gestützten Tools, um ein nahtloses Erlebnis für neue Mitarbeiter oder Kunden zu gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen und Szenen, um schnell mit der Erstellung Ihres Onboarding-Videos zu beginnen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Konvertieren Sie Ihre geschriebenen Skripte mühelos in überzeugende visuelle Inhalte mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-von-Skript-Funktion, um Videos anzupassen.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatare und Voiceovers hinzu
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie lebensechte AI-Avatare auswählen und professionelle Voiceovers generieren.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren
Wenden Sie Ihre Markenidentität mit Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an und exportieren Sie Ihre polierten, ansprechenden Onboarding-Videos in verschiedenen Formaten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Informationen für das Onboarding

Verwandeln Sie komplexe Prozesse oder Produktmerkmale in klare, prägnante und ansprechende Erklärvideos für ein nahtloses Verständnis neuer Benutzer.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektiver Onboarding-Erklärvideo-Generator dienen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Onboarding-Erklärvideos effizient zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-gestützten Tools, einschließlich vielfältiger AI-Avatare und natürlicher Voiceovers, um ansprechende Onboarding-Videos zu gestalten, die neuen Mitarbeitern neue Prozesse oder die Unternehmenskultur klar erklären.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen zur Anpassung meiner Onboarding-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Optionen zur Anpassung von Videos, einschließlich einer breiten Palette von Videovorlagen und einem Drag-and-Drop-Editor. Sie können Inhalte mit Branding-Kontrollen, vielfältigen AI-Avataren und benutzerdefinierten Voiceovers leicht anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos einzigartig und ansprechend sind.

Ist HeyGen ein benutzerfreundlicher AI-Onboarding-Video-Maker für alle Fähigkeitsstufen?

Absolut. HeyGen ist als intuitiver AI-Onboarding-Video-Maker mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche konzipiert, die es jedem ermöglicht, hochwertige virtuelle Onboarding-Videos zu produzieren. Nutzen Sie Text-zu-Video von Skripten und eine umfangreiche Medienbibliothek, um Ihren Videoerstellungsprozess mühelos zu optimieren.

Kann HeyGen ansprechende Kunden-Onboarding-Videos mit realistischen Avataren und Voiceovers erstellen?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, ansprechende Kunden-Onboarding-Videos zu erstellen, indem es realistische AI-Avatare und hochwertige Voiceovers einsetzt. Unsere Plattform unterstützt die Erstellung von Untertiteln und Bildunterschriften, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen Botschaften klar vermittelt und für ein überlegenes Kundenerlebnis zugänglich sind.

