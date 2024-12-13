Onboarding-Effizienz-Video-Maker: Schulung beschleunigen
Automatisieren Sie das Onboarding-Training für neue Mitarbeiter mit unserer AI-Videoerstellungsplattform, die dynamische AI-Avatare bietet.
Für Kleinunternehmer und HR-Manager wird ein 60-Sekunden-Erklärvideo benötigt, das die Einfachheit der Erstellung effektiver Onboarding-Videos mit HeyGen veranschaulicht. Mit einem modernen, klaren visuellen Stil und Bildschirmaufnahmen, die die "Vorlagen & Szenen" in Aktion zeigen, sollte es durch eine fesselnde AI-Erzählung ergänzt werden. Dieses Video wird hervorheben, wie HeyGens Onboarding-Video-Vorlagen es einfach machen, Inhalte schnell anzupassen.
Unternehmensausbilder und L&D-Profis sind die ideale Zielgruppe für dieses 30-Sekunden-Video, das die Leistungsfähigkeit von HeyGen zur Automatisierung des Onboarding-Trainings demonstriert. Sein dynamischer, schneller visueller Stil, mit schnellen Schnitten relevanter Bilder, wird durch eine professionelle AI-Sprachübertragung unterstützt. Das Video wird klar zeigen, wie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionen die Erstellung von AI-gestützten automatisch generierten Skripten für umfassendes Training vereinfachen.
Gestalten Sie ein 50-Sekunden-herzerwärmendes Video für neue Mitarbeiter und HR-Profis, das die Vorteile zugänglicher und inklusiver AI-Onboarding-Videos betont. Der visuelle und akustische Stil sollte einfühlsam und warm sein, mit diversen AI-Avataren in verschiedenen Arbeitssituationen, und durch "Untertitel/Beschriftungen" für Klarheit sorgen. Zeigen Sie, wie dies das Onboarding-Erlebnis für alle verbessert.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung beim Onboarding.
Verbessern Sie das Engagement und die Bindungsraten neuer Mitarbeiter, indem Sie dynamische, personalisierte AI-Onboarding-Videos bereitstellen, die effektiv fesseln und informieren.
Skalieren Sie die Erstellung von Onboarding-Inhalten.
Produzieren Sie effizient eine große Menge an vielfältigen Onboarding-Inhalten und Schulungsmodulen, um alle neuen Mitarbeiter weltweit mit konsistenten, hochwertigen Informationen zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende und anpassbare Onboarding-Videos zu erstellen?
HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Onboarding-Video-Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, Inhalte mit AI-Avataren und einzigartigen Designs einfach zu personalisieren, um kreative und einprägsame Einführungen für neue Mitarbeiter zu gewährleisten.
Welche AI-Funktionen nutzt HeyGen, um die Erstellung von Onboarding-Videos zu optimieren?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare, realistische AI-Sprachübertragungen und AI-gestützte automatisch generierte Skripte, um Ihr Onboarding-Training zu automatisieren und die Effizienz und Konsistenz für HR-Teams erheblich zu steigern.
Warum sollten HR-Teams HeyGen für ihre Onboarding-Videos wählen?
HR-Teams profitieren von HeyGens AI-Videoerstellungsplattform, die als effektiver Onboarding-Effizienz-Video-Maker fungiert, indem sie die Produktion hochwertiger, konsistenter Onboarding-Videos vereinfacht, ohne umfangreiche Videoproduktionskenntnisse zu benötigen.
Unterstützt HeyGen vielfältige Inhalte und Branding für Onboarding-Videos?
Ja, HeyGen unterstützt die Integration reichhaltiger Inhalte, einschließlich AI-Erzählungen, benutzerdefinierter Branding-Kontrollen wie Logos und umfangreicher Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.