Onboarding-Bildungsvideo: Steigern Sie jetzt das Engagement

Standardisieren Sie Ihre Schulungen und stellen Sie die Wissensspeicherung sicher, indem Sie schnell ansprechende Onboarding-Videos mit HeyGens Text-zu-Video aus Skripten erstellen.

338/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Um die Wissensspeicherung komplexer interner Prozesse zu verbessern, erstellen Sie ein klares und prägnantes 60-sekündiges "Onboarding-Trainingsvideo" für alle Mitarbeiter. Die sauberen, instruktiven Bilder und die präzise Stimme werden durch HeyGens automatische Untertitel/Captioning verbessert, um sicherzustellen, dass jeder Zuschauer wichtige Informationen durch effektive visuelle Anweisungen versteht.
Beispiel-Prompt 2
Ein dynamisches 30-sekündiges "Unternehmensschulungsvideo" wird benötigt, um Remote-Mitarbeiter mit neuer Software zu begeistern und schnelle, "mundgerechte Anleitungen" zu präsentieren. Nutzen Sie HeyGens reichhaltige Vorlagen & Szenen und die Unterstützung der Medienbibliothek, um ein modernes, energetisches visuelles und akustisches Erlebnis zu schaffen, das virtuelle Teams informiert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein direktes 20-sekündiges "Onboarding-Trainingsvideo", das wichtige "Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle" hervorhebt und kritische Informationen für alle Teammitglieder leicht verdaulich macht. Dieses Video sollte einfache Bilder und eine autoritative, aber zugängliche Stimme verwenden, wobei HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis eine perfekte Anzeige auf jedem Gerät gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das Onboarding-Bildungsvideo funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Mitarbeiter-Onboarding-Erlebnis mit ansprechenden, produktgenauen Bildungsvideos, die die Wissensspeicherung steigern und neue Mitarbeiter einbinden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie ein umfassendes Skript, das wichtige Informationen für neue Mitarbeiter enthält. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um automatisch Videoinhalte aus Ihren geschriebenen Worten zu generieren und so Klarheit und Konsistenz für Ihr Mitarbeiter-Onboarding-Video sicherzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren" und gebrauchsfertigen Szenen wählen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Unternehmenskultur und Kernwerte visuell darzustellen und das Onboarding-Bildungsvideo ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Branding hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Sprachaufnahmen für Ihre Videoinhalte mit "Sprachgenerierung". Integrieren Sie das Branding Ihres Unternehmens, um ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild in Ihren Schulungsvideos zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Onboarding-Trainingsvideo fertig ist, nutzen Sie "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis", um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Teilen Sie Ihr fertiges Video, um sicherzustellen, dass alle neuen Mitarbeiter Zugang zu konsistenten und hochwertigen Schulungsmaterialien haben.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie einladende und kulturfördernde Videos

.

Entwickeln Sie inspirierende und motivierende Videos, um neue Mitarbeiter herzlich willkommen zu heißen und sie effektiv in die Unternehmenskultur und -werte einzuführen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Mitarbeiter-Onboarding-Videos verbessern?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Mitarbeiter-Onboarding-Videos durch den Einsatz von AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Dies ermöglicht konsistente und professionelle Videos für neue Mitarbeiter, verbessert die Wissensspeicherung und macht den Onboarding-Prozess effizienter für neue Mitarbeiter.

Was macht HeyGen ideal für die Entwicklung von Onboarding-Trainingsvideoinhalten?

HeyGen bietet einen leistungsstarken AI-Videogenerator mit anpassbaren Vorlagen und Sprachgenerierung, mit dem Sie schnell hochwertige Onboarding-Trainingsvideos erstellen können. Sie können Schulungsmaterialien leicht standardisieren und klare und konsistente visuelle Anweisungen für alle neuen Mitarbeiter in Ihren Unternehmensschulungsprogrammen sicherstellen.

Kann HeyGen uns helfen, unsere Willkommensnachrichten-Videos für neue Mitarbeiter zu standardisieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, markenkonsistente Willkommensnachrichten-Videos für neue Mitarbeiter mit AI-Avataren und Branding-Kontrollen zu produzieren. Dies stellt sicher, dass jeder neue Mitarbeiter einen professionellen und ansprechenden ersten Eindruck erhält, der mit Ihrer Unternehmenskultur übereinstimmt, ohne dass umfangreiche Videoproduktion erforderlich ist.

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung ansprechender animierter Erklärvideos für neue Mitarbeiter?

HeyGen vereinfacht die Erstellung dynamischer animierter Erklärvideos für neue Mitarbeiter mit seiner intuitiven Plattform. Sie können Skripte leicht in Videos mit AI-Avataren und reichhaltigen Medien umwandeln, wodurch komplexe Informationen verständlich werden und das Mitarbeiterengagement vom ersten Tag des Onboarding-Bildungsvideo-Erlebnisses an gesteigert wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo