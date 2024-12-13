Onboarding-Bildungsvideo: Steigern Sie jetzt das Engagement
Standardisieren Sie Ihre Schulungen und stellen Sie die Wissensspeicherung sicher, indem Sie schnell ansprechende Onboarding-Videos mit HeyGens Text-zu-Video aus Skripten erstellen.
Um die Wissensspeicherung komplexer interner Prozesse zu verbessern, erstellen Sie ein klares und prägnantes 60-sekündiges "Onboarding-Trainingsvideo" für alle Mitarbeiter. Die sauberen, instruktiven Bilder und die präzise Stimme werden durch HeyGens automatische Untertitel/Captioning verbessert, um sicherzustellen, dass jeder Zuschauer wichtige Informationen durch effektive visuelle Anweisungen versteht.
Ein dynamisches 30-sekündiges "Unternehmensschulungsvideo" wird benötigt, um Remote-Mitarbeiter mit neuer Software zu begeistern und schnelle, "mundgerechte Anleitungen" zu präsentieren. Nutzen Sie HeyGens reichhaltige Vorlagen & Szenen und die Unterstützung der Medienbibliothek, um ein modernes, energetisches visuelles und akustisches Erlebnis zu schaffen, das virtuelle Teams informiert.
Erstellen Sie ein direktes 20-sekündiges "Onboarding-Trainingsvideo", das wichtige "Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle" hervorhebt und kritische Informationen für alle Teammitglieder leicht verdaulich macht. Dieses Video sollte einfache Bilder und eine autoritative, aber zugängliche Stimme verwenden, wobei HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis eine perfekte Anzeige auf jedem Gerät gewährleisten.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Steigern Sie das Onboarding-Engagement und die Wissensspeicherung.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement neuer Mitarbeiter erheblich zu steigern und die entscheidende Wissensspeicherung während des Onboarding-Prozesses sicherzustellen.
Skalieren Sie Onboarding-Schulung und Bildung.
Produzieren Sie eine größere Menge konsistenter und ansprechender Onboarding-Kurse, um effektiv alle neuen Mitarbeiter unabhängig von ihrem Standort zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Mitarbeiter-Onboarding-Videos verbessern?
HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Mitarbeiter-Onboarding-Videos durch den Einsatz von AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Dies ermöglicht konsistente und professionelle Videos für neue Mitarbeiter, verbessert die Wissensspeicherung und macht den Onboarding-Prozess effizienter für neue Mitarbeiter.
Was macht HeyGen ideal für die Entwicklung von Onboarding-Trainingsvideoinhalten?
HeyGen bietet einen leistungsstarken AI-Videogenerator mit anpassbaren Vorlagen und Sprachgenerierung, mit dem Sie schnell hochwertige Onboarding-Trainingsvideos erstellen können. Sie können Schulungsmaterialien leicht standardisieren und klare und konsistente visuelle Anweisungen für alle neuen Mitarbeiter in Ihren Unternehmensschulungsprogrammen sicherstellen.
Kann HeyGen uns helfen, unsere Willkommensnachrichten-Videos für neue Mitarbeiter zu standardisieren?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, markenkonsistente Willkommensnachrichten-Videos für neue Mitarbeiter mit AI-Avataren und Branding-Kontrollen zu produzieren. Dies stellt sicher, dass jeder neue Mitarbeiter einen professionellen und ansprechenden ersten Eindruck erhält, der mit Ihrer Unternehmenskultur übereinstimmt, ohne dass umfangreiche Videoproduktion erforderlich ist.
Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung ansprechender animierter Erklärvideos für neue Mitarbeiter?
HeyGen vereinfacht die Erstellung dynamischer animierter Erklärvideos für neue Mitarbeiter mit seiner intuitiven Plattform. Sie können Skripte leicht in Videos mit AI-Avataren und reichhaltigen Medien umwandeln, wodurch komplexe Informationen verständlich werden und das Mitarbeiterengagement vom ersten Tag des Onboarding-Bildungsvideo-Erlebnisses an gesteigert wird.