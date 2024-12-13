Onboarding-Checklisten-Videoersteller: Neue Mitarbeiter einbinden

Entwerfen Sie dynamische Onboarding-Videos mit KI-Avataren, um die Mitarbeiterbindung und Wissensspeicherung zu verbessern.

Erstellen Sie ein einladendes 45-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter, das für Personalabteilungen mit einem KI-Onboarding-Videoersteller entwickelt wurde und die ersten Schritte ihrer Reise klar umreißt. Der visuelle Stil sollte hell und professionell sein und einen freundlichen KI-Avatar enthalten, der die Zuschauer durch wesentliche Anfangsaufgaben führt, ergänzt durch eine warme, klare Stimme. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um den virtuellen Leitfaden zu personalisieren und ein konsistentes, ansprechendes Erlebnis zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Anleitungsvideo für Teamleiter, das neue Mitarbeiter in eine spezifische Aufgabe des Onboarding-Checklisten-Videoerstellers einführt, wie z.B. das Einrichten ihrer E-Mail. Dieses Video sollte einen sauberen, modernen visuellen Stil mit leicht verständlichen animierten Vorlagen und einer klaren, informativen Stimme haben. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche 'Vorlagen & Szenen', um die strukturierten Schritte schnell zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein professionelles 60-Sekunden-Video für Schulungsmanager, um Onboarding-Videos zu erstellen, die wichtige Unternehmensrichtlinien abdecken und sich an alle neuen Mitarbeiter richten. Der visuelle und akustische Stil sollte autoritativ, aber zugänglich sein, mit klarer, prägnanter Sprache, die durch Bildschirmtext verstärkt wird. Dieses Video sollte die Leistungsfähigkeit von HeyGens 'Text-to-Video aus Skript'-Funktion demonstrieren, um Richtliniendokumente nahtlos in ansprechende Inhalte zu verwandeln, weiter verbessert durch automatische 'Untertitel/Beschriftungen' für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine 40-Sekunden-personalisierte Willkommensnachricht für neue Teammitglieder von ihrem Abteilungsleiter vor, die zeigt, wie einfach es ist, Onboarding-Videos mit persönlicher Note zu erstellen. Der visuelle Stil sollte ermutigend und freundlich sein und relevante visuelle Elemente aus einer Medienbibliothek einbeziehen, um Teamaktivitäten zu veranschaulichen, alles untermalt von einer warmen und artikulierten Stimme. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke 'Sprachgenerierung', um die Nachricht klar und professionell zu übermitteln, ergänzt durch überzeugende visuelle Elemente aus der 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung'.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Onboarding-Checklisten-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos mit KI, die neue Mitarbeiter durch wesentliche Checklisten und Informationen für einen reibungslosen Start führen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Onboarding-Checklisten-Inhalts. Nutzen Sie HeyGens Text-to-Video aus Skript-Funktion, um schnell erste Videoszenen aus Ihrem Text zu generieren und die Erstellung von Onboarding-Videos einfach und effizient zu gestalten.
2
Step 2
Fügen Sie KI-Avatare hinzu
Erwecken Sie Ihre Checkliste zum Leben, indem Sie KI-Avatare auswählen und anpassen, um Ihre Informationen zu präsentieren. Diese lebensechten Moderatoren verbessern das Engagement und die Klarheit für Ihre neuen Mitarbeiter.
3
Step 3
Branding anwenden
Personalisieren Sie Ihr Video, um Ihre Unternehmenskultur widerzuspiegeln. Passen Sie Elemente mit dem Logo und den Farben Ihrer Marke einfach an, indem Sie HeyGens spezielle Branding-Kontrollen (Logo, Farben) verwenden, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre ansprechende Onboarding-Videoersteller-Kreation. Verwenden Sie die Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um ein hochwertiges Video zu produzieren, das bereit ist, auf verschiedenen Plattformen geteilt zu werden, und Ihren neuen Mitarbeitern einen perfekten Start zu ermöglichen.

Anwendungsfälle

Neue Mitarbeiter motivieren und Kultur aufbauen

Entwickeln Sie inspirierende Videos, die neue Mitarbeiter willkommen heißen, Unternehmenswerte vermitteln und ein positives erstes Erlebnis fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos hochwertige Onboarding-Videos mit KI-gestützten Tools und animierten Vorlagen zu erstellen. Unsere intuitive Benutzeroberfläche mit Drag-and-Drop-Bearbeitungstools erfordert keine Vorkenntnisse, um professionellen Inhalt zu produzieren.

Kann ich meine Onboarding-Videos mit spezifischem Branding anpassen, wenn ich HeyGen verwende?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Onboarding-Videos vollständig mit dem Logo, den Farben und Medien Ihrer Marke anzupassen. Sie können auch unsere umfangreiche Medienbibliothek und KI-Avatare nutzen, um das Erlebnis für Ihre neuen Mitarbeiter zu personalisieren.

Bietet HeyGen KI-Avatare und Sprachübertragungen für Onboarding-Videos an?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an KI-Avataren, um Ihre Onboarding-Videos zu moderieren, zusammen mit fortschrittlichen Sprachübertragungskapazitäten. Dies ermöglicht eine klare, konsistente und professionelle Erzählung in mehreren Sprachen.

Was ist der Vorteil der Nutzung von HeyGen als KI-Onboarding-Videoersteller?

Als KI-Onboarding-Videoersteller rationalisiert HeyGen den gesamten Videoproduktionsprozess, sodass Sie effektive und visuell ansprechende Onboarding-Videos erstellen können, die die Wissensspeicherung und Mitarbeiterbindung verbessern.

