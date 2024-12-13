Erstellen Sie ein einladendes 45-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter, das für Personalabteilungen mit einem KI-Onboarding-Videoersteller entwickelt wurde und die ersten Schritte ihrer Reise klar umreißt. Der visuelle Stil sollte hell und professionell sein und einen freundlichen KI-Avatar enthalten, der die Zuschauer durch wesentliche Anfangsaufgaben führt, ergänzt durch eine warme, klare Stimme. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um den virtuellen Leitfaden zu personalisieren und ein konsistentes, ansprechendes Erlebnis zu gewährleisten.

