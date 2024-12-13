Onboarding-Checklisten-Video-Generator: Optimieren Sie HR-Prozesse

Optimieren Sie das Mitarbeiter-Onboarding und steigern Sie die Wissensspeicherung für neue Mitarbeiter mit unserer intuitiven Text-zu-Video-Funktion.

Stellen Sie sich ein 1-minütiges Video vor, das für HR-Manager und L&D-Spezialisten konzipiert ist. Es zeichnet sich durch einen professionellen, klaren visuellen Stil aus, ergänzt durch eine ermutigende, klare Stimme, die zeigt, wie man eine HR-Onboarding-Checkliste in ein ansprechendes Video verwandelt. Dieses kurze Video nutzt HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um effizient Inhalte zu generieren, und setzt AI-Avatare ein, um wichtige Informationen zu vermitteln, was die Wissensspeicherung für neue Mitarbeiter erheblich steigert.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges, herzerwärmendes Video für neue Mitarbeiter, das die lebendige Unternehmenskultur mit ansprechenden, freundlichen und einladenden visuellen Elementen zeigt, gepaart mit einer warmen, gesprächigen Stimme. Dieses Video nutzt HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um schnell eine einladende Atmosphäre zu schaffen, und verwendet die Voiceover-Generierung, um Begrüßungen zu personalisieren und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl während des Mitarbeiter-Onboardings zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 2-minütiges Anleitungsvideo, das sich an HR-Abteilungen und Geschäftsinhaber richtet, die sich auf die Skalierung von Operationen konzentrieren. Es präsentiert elegante und informative visuelle Elemente zusammen mit einer selbstbewussten, autoritativen Stimme, die die Vorteile eines modernen Onboarding-Video-Makers erklärt. Das Video zeigt, wie generative AI und AI-Avatare die Erstellung personalisierter Onboarding-Erfahrungen vereinfachen und die Effizienz durch Anpassung drastisch verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial-Video für Kleinunternehmer und Teamtrainer, das klare, direkte und schrittweise visuelle Anleitungen mit einer instruktiven Stimme kombiniert, um sie durch die Erstellung eines wesentlichen Onboarding-Checklisten-Videos zu führen. Dieses Video nutzt effektiv HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und greift auf die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zurück, um die visuelle Demonstration der Verwendung eines Onboarding-Checklisten-Video-Generators zu bereichern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Onboarding-Checklisten-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre HR-Onboarding-Checklisten effizient in ansprechende, gebrandete Videos für neue Mitarbeiter, verbessern Sie die Wissensspeicherung und das Mitarbeitererlebnis.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Skript
Geben Sie Ihren Onboarding-Checklisten-Text oder die wichtigsten Punkte in den Skript-Editor ein. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video-Technologie, um die Grundlage für Ihre Videoinhalte zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente und AI-Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihre Marke repräsentiert, und passen Sie dessen Aussehen und Stimme an, um einen personalisierten und ansprechenden Präsentator für Ihre Onboarding-Videos zu erstellen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding- und Medienelemente hinzu
Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Verstärken Sie Ihre Botschaft weiter, indem Sie Bilder oder Videos aus unserer umfangreichen Medienbibliothek einfügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr fertiges Onboarding-Video mit automatisch hinzugefügten Untertiteln für Barrierefreiheit. Exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, um es effektiv mit neuen Mitarbeitern zu teilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Erstellung von Onboarding-Videos

Produzieren Sie schnell professionelle, wirkungsvolle Onboarding-Videos und Tutorials mit AI, indem Sie komplexe Checklisten in ansprechende visuelle Inhalte in Minuten verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Onboarding-Checklisten-Videos?

HeyGen fungiert als AI-Video-Generator und vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Mitarbeiter-Onboarding-Videos. Mit der Text-zu-Video-Funktionalität und anpassbaren Video-Vorlagen können Sie Ihre Onboarding-Checkliste schnell in überzeugende visuelle Inhalte für neue Mitarbeiter verwandeln und die Wissensspeicherung verbessern.

Kann HeyGen AI-Avatare für verschiedene Mitarbeiter-Onboarding-Szenarien nutzen?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette von AI-Avataren und fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, personalisierte Onboarding-Videos für verschiedene Rollen und Unternehmensbedürfnisse zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre neuen Mitarbeiter mühelos konsistente und ansprechende Informationen erhalten.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Markenbildung von Onboarding-Videos mit HeyGen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie das Logo, die Farben und die Medienbibliothek Ihres Unternehmens direkt in Ihre Onboarding-Videos integrieren können. Dies gewährleistet ein konsistentes Markenerlebnis und stärkt die Unternehmenskultur für neue Mitarbeiter.

Verwendet HeyGen generative AI, um die Erstellung von Onboarding-Videos zu optimieren?

Ja, HeyGen nutzt generative AI, einschließlich seines fortschrittlichen Skript-Generators und der Text-zu-Video-Funktion, um die Produktion hochwertiger Onboarding-Videos erheblich zu vereinfachen. Dies befähigt HR-Teams, effizient umfassende Schulungsmaterialien für neue Mitarbeiter zu erstellen und Zeit und Komplexität zu reduzieren.

