Onboarding-Checklisten-Generator zur Optimierung des Einarbeitungsprozesses

Ermöglichen Sie HR-Teams konsistente, AI-gestützte Onboarding-Workflows und sorgen Sie für eine schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeiter, indem Sie ansprechende Text-zu-Video-Inhalte erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Verbessern Sie das Erlebnis neuer Mitarbeiter mit einer personalisierten Onboarding-Checkliste, die speziell für sie entworfen wurde. Dieses 45-sekündige Video, das sich an Unternehmen richtet, die sich auf das Mitarbeitererlebnis konzentrieren, zeigt, wie man ansprechende, rollenbezogene Checklisten erstellt. Durch ansprechende, positive visuelle Darstellungen und einen freundlichen AI-Avatar ermöglicht HeyGen Ihnen, eine einzigartige Onboarding-Reise zu präsentieren, die jeden neuen Mitarbeiter von Anfang an wertgeschätzt fühlen lässt.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Remote-Teammitglieder nahtlosen Systemzugang und Technologie-Setup von überall aus erreichen können, mit diesem 60-sekündigen Anleitungsvideo. Dieser praktische Leitfaden, der für Organisationen erstellt wurde, die verteilte Teams verwalten, skizziert wesentliche Schritte für eine erfolgreiche Onboarding-Checkliste für Remote-Mitarbeiter. Durch dynamische, praktische Schritt-für-Schritt-Visualisierungen und HeyGens klare Untertitel können Sie wichtige Informationen vermitteln und Ihre Remote-Mitarbeiter befähigen, von ihrem ersten Tag an produktiv zu sein.
Revolutionieren Sie Ihren Onboarding-Prozess, indem Sie benutzerdefinierte Videos in Ihre 'Checkliste anpassen' integrieren. Dieses 30-sekündige Video, ideal für Kleinunternehmer und HR-Generalisten, zeigt, wie man schnell ein ansprechendes Onboarding-Erlebnis aufbaut. Mit lebendigen, energetischen Visualisierungen und HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen können Sie mühelos ein beeindruckendes Onboarding-Video erstellen, das Ihre neuen Teammitglieder fesselt und informiert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Onboarding-Checklisten-Generator funktioniert

Optimieren Sie das Erlebnis neuer Mitarbeiter, indem Sie personalisierte Onboarding-Checklisten erstellen und mit ansprechenden Inhalten für einen nahtlosen Start bereichern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Checkliste
Verwenden Sie den `Onboarding-Checklisten-Generator`, um sofort eine grundlegende Checkliste zu erstellen, die auf die Rolle und Abteilung eines neuen Mitarbeiters zugeschnitten ist.
2
Step 2
Details anpassen
Passen Sie Ihre Checkliste einfach mit den Optionen `Checkliste anpassen` an, indem Sie rollenbezogene Aufgaben, Systemzugangsanforderungen und Unternehmensrichtlinien hinzufügen.
3
Step 3
Onboarding-Videos erstellen
Verbessern Sie Ihren Onboarding-Prozess, indem Sie Checklistenpunkte oder Willkommensnachrichten in ansprechende `Onboarding-Videos` umwandeln, indem Sie HeyGens `Text-zu-Video aus Skript`-Funktion nutzen.
4
Step 4
Teilen und Fortschritt verfolgen
Verteilen Sie die umfassende `Mitarbeiter-Onboarding-Checkliste` an neue Mitarbeiter und HR-Teams und verfolgen Sie dann den Abschluss, um eine reibungslose und konsistente Onboarding-Reise sicherzustellen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Willkommens- und Kulturaufbau-Videos gestalten

Erstellen Sie ansprechende Willkommensnachrichten und Unternehmenskultur-Videos, die nahtlos in Ihre Onboarding-Checkliste integriert werden, um neuen Mitarbeitern von Anfang an ein Gefühl der Wertschätzung zu vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen Onboarding-Checklisten-Prozess verbessern?

HeyGen verwandelt Ihre traditionelle Onboarding-Checkliste in ansprechende Videoinhalte, indem AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten verwendet werden. Dies schafft ein personalisiertes und dynamisches Onboarding-Erlebnis, das die Reise neuer Mitarbeiter erheblich verbessert.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für ein Onboarding-Video?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Onboarding-Videos mit robusten Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Unternehmensfarben. Sie können auch verschiedene Vorlagen und Szenen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre personalisierte Onboarding-Checkliste perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.

Kann HeyGen die Onboarding-Checklisten für Remote-Mitarbeiter effektiv optimieren?

Absolut. HeyGen vereinfacht das Onboarding von Remote-Mitarbeitern, indem HR-Teams schnell umfassende Onboarding-Videos erstellen können, die Systemzugang, Technologie-Setup und Unternehmensrichtlinien abdecken. Dies gewährleistet einen konsistenten und effizienten Onboarding-Prozess für alle neuen Mitarbeiter, unabhängig von ihrem Standort.

Welche anderen Arten von Inhalten kann HeyGen für neue Mitarbeiter über Checklisten hinaus produzieren?

Über die Kern-Onboarding-Checkliste hinaus kann HeyGen ansprechende Videos für Schulungssitzungen, Unternehmenskultureinführungen, Leistungserklärungen und sogar Willkommensnachrichten für neue Mitarbeiter erstellen. Unsere Plattform unterstützt die Erstellung von Voiceovers und Untertiteln für eine umfassende und zugängliche Kommunikation.

