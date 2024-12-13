Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue IT-Support-Techniker, das zeigt, wie das interne Ticketsystem des Unternehmens verwendet wird. Dieser 'AI-Video-Generator'-Inhalt sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil aufweisen, bei dem ein AI-Avatar sie mit einer professionellen AI-Stimme durch den Prozess führt und die 'AI-Avatare' und 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktionen von HeyGen nutzt, um das 'Mitarbeiterschulung'-Erlebnis zu optimieren.

Video Generieren