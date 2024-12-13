Onboarding-Assistent Video-Generator: Schulungen vereinfachen
Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiter-Onboarding-Videos, indem Sie fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Funktionen nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Um Informationen über neue CRM-Funktionen schnell zu verbreiten, erstellen Sie ein 1-minütiges 'Erklärvideo', das sich an die Customer-Success-Teams richtet. Dieses Video sollte einen dynamischen, modernen visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer freundlichen AI-Stimme annehmen und die 'Vorlagen & Szenen' von HeyGen für eine schnelle Zusammenstellung und die 'Sprachgenerierung' für eine fesselnde Erzählung effizient nutzen.
Um unser Ingenieurteam über die jüngsten Änderungen an der API-Infrastruktur auf dem Laufenden zu halten, entwickeln Sie ein 2-minütiges 'AI-generiertes Videodokumentations'-Update. Die Präsentation muss detailliert und visuell strukturiert sein, wobei wichtige Codeausschnitte und Diagramme hervorgehoben werden, begleitet von präziser AI-Stimmerzählung. Stellen Sie Klarheit sicher, indem Sie die 'Untertitel/Beschriftungen' von HeyGen nutzen und relevante visuelle Inhalte durch 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' einfügen, um ein umfassendes Verständnis zu gewährleisten.
Nutzen Sie die 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' von HeyGen, um einen vielseitigen 45-sekündigen personalisierten Willkommens- und IT-Einrichtungsleitfaden zu erstellen, der für verschiedene Plattformen optimiert ist, speziell für neue 'Remote-Teams', die dem Unternehmen beitreten. Das Video sollte einen ermutigenden und freundlichen Ton beibehalten, mit einer sauberen visuellen Ästhetik und einem professionellen AI-Avatar aus der 'AI-Avatare'-Funktion, der als effektiver 'Onboarding-Assistent-Videoersteller' fungiert.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement bei Mitarbeiterschulungen.
Verbessern Sie das Lernen und die Bindung neuer Mitarbeiter, indem Sie dynamische, AI-gestützte Schulungsvideos erstellen, die effektiv die Aufmerksamkeit fesseln.
Skalieren Sie die Erstellung von Onboarding-Inhalten.
Produzieren Sie effizient eine breitere Palette von Onboarding-Modulen und Anleitungsvideos, um eine konsistente Informationsvermittlung an alle neuen Mitarbeiter sicherzustellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Mitarbeiter-Onboarding-Videos?
Der AI-Video-Generator von HeyGen verwandelt Text mühelos in professionelle Mitarbeiter-Onboarding-Videos. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, um ansprechende Inhalte zu erstellen und ein konsistentes und wirkungsvolles Erlebnis für neue Mitarbeiter zu gewährleisten.
Kann ich die AI-Avatare und das Branding in HeyGen für meine Onboarding-Inhalte anpassen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren zu wählen und Ihre Onboarding-Videos mit dem Logo, den Farben und den Schriftarten Ihres Unternehmens anzupassen. So stellen Sie sicher, dass Ihre personalisierten Willkommensnachrichten perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
Welche technischen Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten Onboarding-Videoersteller?
Der leistungsstarke Text-zu-Video-Engine von HeyGen wandelt Ihre Skripte in dynamische Videoinhalte mit realistischen AI-Stimmen und Text-zu-Sprache um, wodurch komplexe Videobearbeitung entfällt. Zudem vereinfachen integrierte Untertitel/Beschriftungen und eine robuste Medienbibliothek den gesamten Videoerstellungsprozess.
Wie kann HeyGen verschiedene Arten von Mitarbeiterschulungen und Erklärvideos unterstützen?
Über das Onboarding hinaus bietet HeyGen vielseitige Videovorlagen und Anpassungsoptionen, um wirkungsvolle Erklärvideos und Mitarbeiterschulungsmodule zu erstellen. Erstellen Sie mühelos Videodokumentationen oder interne Kommunikation, indem Sie beliebige Textinhalte in professionelle Videos umwandeln.