Onboarding-Assistent Video-Generator: Schulungen vereinfachen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiter-Onboarding-Videos, indem Sie fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Funktionen nutzen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue IT-Support-Techniker, das zeigt, wie das interne Ticketsystem des Unternehmens verwendet wird. Dieser 'AI-Video-Generator'-Inhalt sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil aufweisen, bei dem ein AI-Avatar sie mit einer professionellen AI-Stimme durch den Prozess führt und die 'AI-Avatare' und 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktionen von HeyGen nutzt, um das 'Mitarbeiterschulung'-Erlebnis zu optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Um Informationen über neue CRM-Funktionen schnell zu verbreiten, erstellen Sie ein 1-minütiges 'Erklärvideo', das sich an die Customer-Success-Teams richtet. Dieses Video sollte einen dynamischen, modernen visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer freundlichen AI-Stimme annehmen und die 'Vorlagen & Szenen' von HeyGen für eine schnelle Zusammenstellung und die 'Sprachgenerierung' für eine fesselnde Erzählung effizient nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Um unser Ingenieurteam über die jüngsten Änderungen an der API-Infrastruktur auf dem Laufenden zu halten, entwickeln Sie ein 2-minütiges 'AI-generiertes Videodokumentations'-Update. Die Präsentation muss detailliert und visuell strukturiert sein, wobei wichtige Codeausschnitte und Diagramme hervorgehoben werden, begleitet von präziser AI-Stimmerzählung. Stellen Sie Klarheit sicher, indem Sie die 'Untertitel/Beschriftungen' von HeyGen nutzen und relevante visuelle Inhalte durch 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' einfügen, um ein umfassendes Verständnis zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Nutzen Sie die 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' von HeyGen, um einen vielseitigen 45-sekündigen personalisierten Willkommens- und IT-Einrichtungsleitfaden zu erstellen, der für verschiedene Plattformen optimiert ist, speziell für neue 'Remote-Teams', die dem Unternehmen beitreten. Das Video sollte einen ermutigenden und freundlichen Ton beibehalten, mit einer sauberen visuellen Ästhetik und einem professionellen AI-Avatar aus der 'AI-Avatare'-Funktion, der als effektiver 'Onboarding-Assistent-Videoersteller' fungiert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Onboarding-Assistent Video-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie die Orientierung neuer Mitarbeiter mit dynamischen, AI-gestützten Videos. Erstellen Sie effizient personalisierte Willkommensnachrichten und Schulungsinhalte.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Willkommensnachricht und der wichtigsten Informationen. Unsere Plattform nutzt Ihren Text, um ein Video durch fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Technologie zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die als freundliches Gesicht Ihrer Onboarding-Nachricht dienen, um eine konsistente und ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie Branding-Elemente hinzu
Passen Sie Ihr Video mit dem Logo, den Farben und den Schriftarten Ihres Unternehmens an, indem Sie unsere intuitiven Branding-Kontrollen nutzen, um jedes Onboarding-Video einzigartig zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video und laden Sie es in Ihrem gewünschten Format herunter. Unsere Plattform unterstützt verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Willkommensnachrichten gestalten

Erstellen Sie personalisierte Willkommensvideos und motivierende Inhalte mit AI, um neuen Mitarbeitern von Anfang an ein Gefühl der Verbundenheit und Begeisterung zu vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Mitarbeiter-Onboarding-Videos?

Der AI-Video-Generator von HeyGen verwandelt Text mühelos in professionelle Mitarbeiter-Onboarding-Videos. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, um ansprechende Inhalte zu erstellen und ein konsistentes und wirkungsvolles Erlebnis für neue Mitarbeiter zu gewährleisten.

Kann ich die AI-Avatare und das Branding in HeyGen für meine Onboarding-Inhalte anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren zu wählen und Ihre Onboarding-Videos mit dem Logo, den Farben und den Schriftarten Ihres Unternehmens anzupassen. So stellen Sie sicher, dass Ihre personalisierten Willkommensnachrichten perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.

Welche technischen Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten Onboarding-Videoersteller?

Der leistungsstarke Text-zu-Video-Engine von HeyGen wandelt Ihre Skripte in dynamische Videoinhalte mit realistischen AI-Stimmen und Text-zu-Sprache um, wodurch komplexe Videobearbeitung entfällt. Zudem vereinfachen integrierte Untertitel/Beschriftungen und eine robuste Medienbibliothek den gesamten Videoerstellungsprozess.

Wie kann HeyGen verschiedene Arten von Mitarbeiterschulungen und Erklärvideos unterstützen?

Über das Onboarding hinaus bietet HeyGen vielseitige Videovorlagen und Anpassungsoptionen, um wirkungsvolle Erklärvideos und Mitarbeiterschulungsmodule zu erstellen. Erstellen Sie mühelos Videodokumentationen oder interne Kommunikation, indem Sie beliebige Textinhalte in professionelle Videos umwandeln.

