Onboarding-Assistenten-Generator: Automatisieren Sie den Erfolg neuer Mitarbeiter

Vereinfachen Sie das Onboarding neuer Mitarbeiter mit automatisierten Willkommens-E-Mails und personalisierten Lernpfaden, verbessert durch dynamisches Text-zu-Video aus Skript.

Stellen Sie sich vor, Sie verwandeln Ihren automatisierten Mitarbeiter-Onboarding-Prozess mit einem dynamischen 45-Sekunden-Video. Zielgerichtet auf HR-Teams und Unternehmen, die Effizienz suchen, sollte dieses Video elegante, professionelle Visuals und eine beruhigende Stimme enthalten, die hervorhebt, wie HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Voiceover-Generierung fesselnde AI-Onboarding-Tools erstellen kann.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Verbessern Sie das Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter mit einem lebendigen 60-Sekunden-Video, das für HR-Manager und L&D-Spezialisten entwickelt wurde. Nutzen Sie ansprechende, freundliche Visuals und eine fröhliche Stimme, um zu demonstrieren, wie man Lernpfade mit HeyGens AI-Avataren und vielfältigen Vorlagen & Szenen personalisieren kann, um wirklich fesselnde Inhalte zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Vereinfachen Sie schnell die Kommunikation Ihrer Unternehmensrichtlinien in einem prägnanten 30-Sekunden-Video. Ideal für kleine bis mittelständische Geschäftsinhaber und HR-Koordinatoren, fordert dieser Vorschlag schnelle, dynamische Visuals mit einer klaren, prägnanten Stimme, die zeigt, wie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und automatische Untertitel/Beschriftungen konsistente, verständliche Informationen gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Inspirieren Sie HR-Direktoren und das Senior Management mit einem professionellen 50-Sekunden-Video, das zeigt, wie Sie Ihren Onboarding-Prozess wirklich transformieren können. Verwenden Sie inspirierende Visuals, die positive Mitarbeitererfahrungen darstellen, und eine autoritative, einfühlsame Stimme, um die zeitsparende Bequemlichkeit zu vermitteln, die durch HeyGens flexible Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis und effiziente Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität erreicht wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Onboarding-Assistenten-Generator funktioniert

Automatisieren Sie effizient das Onboarding neuer Mitarbeiter mit personalisierten AI-Assistenten, die von Tag eins an wichtige Informationen und ein einladendes Erlebnis bieten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Skript
Entwickeln Sie ansprechende Inhalte für Ihr Onboarding neuer Mitarbeiter, indem Sie Ihr Skript mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion in dynamische Videos verwandeln, um eine konsistente Botschaft zu vermitteln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Assistenten
Wählen Sie aus einer Vielzahl von HeyGens AI-Avataren, um Ihren Onboarding-Assistenten zu repräsentieren und jedem neuen Mitarbeiter eine einladende und personalisierte Einführung zu bieten.
3
Step 3
Fügen Sie wesentliche Ressourcen hinzu
Integrieren Sie wichtige Unternehmensdokumente, Schulungsmaterialien und Links. Nutzen Sie nahtloses Dokumenten-Sharing, um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter sofortigen Zugriff auf alle notwendigen Informationen haben.
4
Step 4
Automatisieren Sie die Lieferung & Begrüßung
Konfigurieren Sie Ihren Assistenten, um automatisierte Willkommens-E-Mails zu versenden oder sich in bestehende Plattformen zu integrieren, um einen reibungslosen und informativen Start in die Reise neuer Mitarbeiter zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Automatisieren Sie personalisierte Willkommens-Erlebnisse

Liefern Sie personalisierte Video-Grußbotschaften und Einführungsmeldungen von der Führungsebene, um neuen Teammitgliedern sofort ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unseren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess transformieren?

HeyGens AI-Onboarding-Tools ermöglichen es Ihnen, ansprechende, personalisierte Onboarding-Erlebnisse mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skript zu erstellen, was Ihren automatisierten Mitarbeiter-Onboarding-Prozess erheblich vereinfacht. Dies stellt sicher, dass neue Mitarbeiter konsistente, hochwertige Informationen erhalten, was zu einer nahtlosen Eingewöhnung und einem verbesserten Erlebnis für neue Mitarbeiter führt.

Welche Rolle spielen AI-Avatare in HeyGens Onboarding-Lösungen für neue Mitarbeiter?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten, um dynamische und personalisierte Lernpfade für neue Mitarbeiter zu liefern. Diese AI-gestützten Videos machen komplexe Informationen leicht verständlich, steigern das Engagement und verleihen Ihrem Onboarding für neue Mitarbeiter einen professionellen Touch.

Wie unterstützt HeyGen HR-Teams bei der Automatisierung von Onboarding-Aufgaben?

HeyGen bietet HR-Teams intuitive Tools und anpassbare Vorlagen, um verschiedene Onboarding-Aufgaben zu automatisieren, wie z.B. die Erstellung von Willkommensvideos und Schulungsinhalten. Diese AI-Content-Generator-Fähigkeit bietet erhebliche Zeitersparnis, sodass HR-Teams sich auf strategische Initiativen konzentrieren und Lernpfade personalisieren können.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Markenbildung unserer Onboarding-Inhalte?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und spezifische Botschaften Ihres Unternehmens in alle Onboarding-Videos zu integrieren. Sie können anpassbare Vorlagen nutzen, um Lernpfade zu personalisieren und sicherzustellen, dass jedes Onboarding-Erlebnis konsistent und mit Ihrer Markenidentität abgestimmt ist.

