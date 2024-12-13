HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und spezifische Botschaften Ihres Unternehmens in alle Onboarding-Videos zu integrieren. Sie können anpassbare Vorlagen nutzen, um Lernpfade zu personalisieren und sicherzustellen, dass jedes Onboarding-Erlebnis konsistent und mit Ihrer Markenidentität abgestimmt ist.