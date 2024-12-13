Omnichannel-Video-Generator: Skalieren Sie Ihre Inhalte mühelos

Erstellen Sie hochwertige Marketingvideos für jede Plattform mit unserer Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion.

Stellen Sie sich vor, Sie verwandeln Ihre Marketinginhalte in nur 30 Sekunden. Für vielbeschäftigte digitale Marketer erstellen Sie ein energiegeladenes und modernes Video, das zeigt, wie mühelos eine überzeugende Botschaft mit einem KI-Video-Generator aus einem einfachen Skript generiert werden kann. Nutzen Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um dynamische visuelle Inhalte und eine klare KI-Sprachübertragung zu erzeugen, die sofort Aufmerksamkeit erregt – perfekt für schnelle Social-Media-Kampagnen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine elegante 45-sekündige Videoanzeige, die sich an Kreativagenturen und Markenmanager richtet und die innovative Nutzung von "KI-Avataren" demonstriert, um konsistente Markenbotschaften zu übermitteln. Verwenden Sie wirkungsvolle, professionelle visuelle Inhalte mit einem raffinierten, subtilen Hintergrundtrack, um zu zeigen, wie eine kreative Engine wie HeyGen die Reichweite von Kampagnen und ein poliertes Erscheinungsbild erhöht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 60-sekündiges Produktvideo für E-Commerce-Unternehmen, das die Erstellung hochwertiger Videos veranschaulicht, die Kunden fesseln. Verwenden Sie detaillierte Produktaufnahmen mit ansprechenden Übergängen und einer klaren, beschreibenden KI-Sprachübertragung, und zeigen Sie dann, wie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" sicherstellt, dass Ihr Videoausgang auf jeder Plattform perfekt aussieht, von Instagram Reels bis zu YouTube-Anzeigen.
Beispiel-Prompt 3
Wie können Marketingteams in wenigen Minuten eine Omnichannel-Video-Generator-Kampagne starten? Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Tutorial-Video für Content-Ersteller, das helle, benutzerfreundliche Schnittstellenvisualisierungen und eine freundliche KI-Stimme zeigt, die die Kraft von "Vorlagen & Szenen" hervorhebt, um schnell vielfältige Marketinginhalte für jeden Kanal zu produzieren. Dieser Vorschlag betont die Geschwindigkeit und Einfachheit der Erstellung einer umfassenden Videostrategie.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Omnichannel-Video-Generator funktioniert

Erfahren Sie, wie Sie effizient hochwertige Videoinhalte für alle Ihre Marketingkanäle mit dem leistungsstarken KI-Video-Generator von HeyGen erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihren gewünschten Text ein, und unsere Funktion 'Text-zu-Video aus Skript' verwandelt ihn sofort in eine visuell ansprechende Erzählung, bereit für Ihre "Marketinginhalte".
2
Step 2
Wählen Sie Ihr KI-Talent
Wählen Sie aus einer vielfältigen Galerie von 'KI-Avataren', die das Gesicht Ihres Videos sein sollen. Diese Kernfunktion hilft Ihnen, überzeugende, dynamische Inhalte effizient zu produzieren.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Sprachübertragungen hinzu
Steigern Sie die Wirkung Ihres Videos, indem Sie hochwertige 'KI-Sprachübertragungen' in verschiedenen Sprachen generieren, damit Ihre Botschaft breit resoniert.
4
Step 4
Optimieren Sie für Omnichannel-Reichweite
Nutzen Sie 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte', um Ihr Video perfekt für verschiedene Plattformen anzupassen und so die "plattforübergreifende Reichweite" Ihrer Inhalte sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie eindrucksvolle Erfolgsgeschichten von Kunden

.

Erstellen Sie überzeugende KI-Videos, um die Erfolge Ihrer Kunden hervorzuheben und Vertrauen und Glaubwürdigkeit über Ihre Marketingkanäle hinweg aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Erstellung von Marketinginhalten verbessern?

HeyGen dient als leistungsstarker kreativer Motor, der digitalen Marketern ermöglicht, mühelos hochwertige Videos für vielfältige Marketinginhalte zu erstellen. Nutzen Sie seinen intuitiven KI-Video-Generator, um Text in ansprechende visuelle Inhalte mit professionellen Videovorlagen und Branding-Kontrollen zu verwandeln.

Unterstützt HeyGen benutzerdefiniertes Branding für Videoanzeigen?

Ja, HeyGen ermöglicht umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoanzeigen und Produktvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können KI-Avatare anpassen, Ihr Logo einfügen und Markenfarben anwenden, um ein konsistentes visuelles Erlebnis über alle Ihre Marketinginhalte hinweg zu gewährleisten.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Omnichannel-Video-Generator?

HeyGen ist ein effektiver Omnichannel-Video-Generator, da er die Videoproduktion optimiert und es Ihnen ermöglicht, schnell hochwertige Videos aus Text zu erstellen. Mit Funktionen wie Mehrsprachigkeit und Seitenverhältnis-Anpassung hilft HeyGen Ihnen, ein breiteres Publikum auf verschiedenen Plattformen zu erreichen.

Kann HeyGen bei KI-Sprachübertragungen für meine Videos helfen?

Absolut, der KI-Video-Generator von HeyGen umfasst fortschrittliche Sprachübertragungsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, überzeugende Audios direkt aus Ihrem Skript zu erstellen. Dieser nahtlose Text-zu-Video-Prozess vereinfacht Ihre gesamte Videoproduktion und sorgt für professionellen Klang für alle Ihre kreativen Inhalte.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo