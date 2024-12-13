Erstellen Sie ein fesselndes 60-sekündiges Marketingvideo für die Markenstory eines Öl- und Gasunternehmens, das sich an potenzielle Investoren und Branchenpartner richtet. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit polierten Vorlagen und Szenen, um Innovation und verantwortungsvolle Energieentwicklung zu präsentieren. Ein selbstbewusster AI-Avatar wird die wichtigsten Botschaften übermitteln, unterstützt durch professionelle Voiceover-Generierung, um eine inspirierende Erzählung zu schaffen.

Video Generieren