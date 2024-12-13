Offsite-Video-Maker für hochwertige Remote-Aufnahmen

Verwandeln Sie Ihre Remote-Aufnahmen in überzeugende Inhalte mit unseren AI-Avataren, ideal für Social-Media-Videos und Kundenreferenzen.

Erstellen Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Tutorial-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie der "AI Video Generator" von HeyGen ihnen ermöglicht, mühelos "professionelle Videos" zu produzieren. Visuell sollte dieses Video ein sauberes, minimalistisches Design mit sanften Übergängen und einem energetischen, motivierenden Soundtrack aufweisen, der die nahtlose Integration von "AI Avataren" hervorhebt, um Skripte zum Leben zu erwecken, ohne eine Kamera zu benötigen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Werbevideo, das sich an Social-Media-Marketer richtet und die Einfachheit der "Online-Video-Bearbeitung" mit HeyGen veranschaulicht, um schnell virale "Social-Media-Videos" zu erstellen. Der visuelle Stil sollte lebendig und schnell sein, mit animierten Textüberlagerungen und einem populären, mitreißenden Soundtrack, der betont, wie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript" schriftliche Inhalte in wenigen Minuten in fesselnde visuelle Darstellungen verwandelt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 1-Minuten-Erklärvideo, das auf Vertriebs- und Marketingfachleute zugeschnitten ist und die Fähigkeiten von HeyGen als "Remote-Video-Aufnahmesoftware" zeigt, um mühelos überzeugende "Kundenreferenzen" zu sammeln. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit klaren Demonstrationen der Benutzeroberfläche, ergänzt durch eine selbstbewusste, informative Stimme und sanfte Hintergrundmusik, die die Einfachheit der Hinzufügung von "Untertiteln" für Barrierefreiheit und Wirkung unterstreicht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein aufschlussreiches 90-Sekunden-Demovideo für digitale Marketingagenturen und Freelancer, das zeigt, wie die "Trendvorlagen" von HeyGen die Erstellung vielfältiger "Videomarketing"-Kampagnen vereinfachen. Die visuelle Präsentation sollte elegant und modern sein, mit einer Vielzahl von vorgefertigten Szenen und Stilen, begleitet von einem informativen, professionellen Musikstück, das die Vielseitigkeit und Effizienz der umfangreichen "Vorlagen- und Szenenbibliothek" unterstreicht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Offsite-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie professionelle Videos von überall mit unserem Offsite-Video-Maker. Kombinieren Sie Remote-Aufnahmen, AI-Bearbeitung und intelligente Tools für hochwertige, wirkungsvolle Inhalte.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus Trendvorlagen oder beginnen Sie von Grund auf, um Ihr Projekt mühelos zu starten und eine solide Grundlage für Ihr Video zu schaffen.
2
Step 2
Generieren Sie Ihr Video
Erwecken Sie Ihr Skript sofort mit AI-Avataren für dynamische Präsentationen zum Leben und erstellen Sie ansprechende Inhalte, ohne komplexe Aufnahme-Setups zu benötigen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Bearbeitung
Nutzen Sie AI-gestützte Bearbeitungstools, um Ihr Video zu verfeinern, indem Sie Elemente wie Text, Musik und Szenenübergänge mühelos hinzufügen, um ein professionelles Aussehen zu erzielen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kreation
Produzieren Sie professionelle Videos, die für jede Plattform bereit sind, indem Sie das Seitenverhältnis einfach anpassen und in hoher Qualität exportieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft Ihr Publikum effektiv erreicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten mit ansprechenden AI-Videos

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Videonarrative, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Videos?

HeyGen fungiert als intuitiver AI Video Generator, der es Nutzern ermöglicht, professionelle Videos aus Skripten mit AI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Die AI-gestützten Bearbeitungstools optimieren den Produktionsprozess und machen ihn für jeden zugänglich.

Kann HeyGen für umfassende Online-Video-Bearbeitung und Remote-Aufnahmen genutzt werden?

Ja, HeyGen bietet robuste Online-Video-Bearbeitungsfunktionen sowie Remote-Aufnahmemöglichkeiten. Nutzer können effizient Untertitel generieren, hochwertige Audio- und Videoaufnahmen erstellen und ihre Projekte nahtlos innerhalb der Plattform verwalten.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Videoinhalten und Branding?

HeyGen bietet wichtige Funktionen wie die automatische Untertitelgenerierung und eine Vielzahl von Trendvorlagen zur Verbesserung von Videoinhalten. Nutzer können auch Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass ihre professionellen Videos perfekt mit ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Ist HeyGen benutzerfreundlich für die Erstellung verschiedener Arten von Marketingvideos?

HeyGen verfügt über eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche, die es einfach macht, eine Vielzahl von professionellen Videos für das Marketing zu produzieren. Dazu gehören ansprechende Social-Media-Videos, effektive Videomarketing-Kampagnen und überzeugende Kundenreferenzen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo