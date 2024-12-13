Übersichtsvideo-Ersteller für Bürosysteme: KI-gestützte Einfachheit

Optimieren Sie Schulungen und interne Kommunikation mit dynamischen Erklärvideos. Nutzen Sie "Text-zu-Video aus Skript", um Text mühelos in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Geschäftsvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie KI-Video-Tools ihr Marketing revolutionieren können. Dieses fesselnde Video sollte einen dynamischen KI-Avatar enthalten, der von HeyGens KI-Avataren und Sprachgenerierung angetrieben wird und komplexe Konzepte einfach erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, energisch und sehr überzeugend sein, um sofortige Handlungen zu inspirieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Teamleiter, das eine neue Unternehmensrichtlinie ankündigt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für ein sauberes, konsistentes Erscheinungsbild und stellen Sie die Zugänglichkeit mit integrierten Untertiteln sicher. Der visuelle Stil sollte direkt und klar sein, mit einem deutlichen, autoritativen Ton und minimaler Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für Mitarbeiter, die eine neue Softwarefunktion erlernen, und demonstrieren Sie jeden Schritt visuell. Das Video sollte HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte nutzen und für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten optimiert sein. Der visuelle und akustische Stil sollte geduldig und lehrreich sein, mit klarer, schrittweiser Erzählung, die den Zuschauer durch den Prozess führt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Übersichtsvideo-Ersteller für Bürosysteme funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Übersichtsvideos für Ihre Bürosysteme, um die interne Kommunikation und Schulung mit KI-gestützter Effizienz zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Videovorlage, die für Geschäftskommunikation entwickelt wurde, oder starten Sie von Grund auf, um Ihre individuelle Bürosystemübersicht zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Fügen Sie Ihr Skript ein und lassen Sie unsere Plattform Ihr Video mit der Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie generieren, mit natürlichen Stimmen zur Erklärung komplexer Systeme.
3
Step 3
Passen Sie die visuellen Inhalte an
Verfeinern Sie das Erscheinungsbild Ihres Videos, indem Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) nutzen, um es an die Identität Ihres Unternehmens anzupassen und die Klarheit für Ihr Publikum zu erhöhen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihre Übersicht, indem Sie integrierte Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen, und exportieren Sie sie dann im gewünschten Format zur Verteilung an Ihr Team oder Ihre Stakeholder.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende interne Kommunikation

Produzieren Sie schnell ansprechende Kurzclips und Erklärvideos, um Updates und Übersichten zu Bürosystemen effektiv zu kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen dabei helfen, ansprechende Erklärvideos für mein Unternehmen zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, professionelle Erklärvideos mühelos zu erstellen, indem es KI-Avatare und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor nutzt. Sie können schnell überzeugende Inhalte generieren, um komplexe Ideen effektiv an Ihr Publikum zu kommunizieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Marketingkampagnenvideos und Social-Media-Inhalten?

HeyGen bietet einen leistungsstarken KI-Videoersteller mit Videovorlagen und KI-Text-zu-Sprache-Funktionen, die es einfach machen, wirkungsvolle Kurzclips für Social Media und Marketingkampagnen zu erstellen. Sie können visuelle Inhalte und Branding leicht anpassen, um eine konsistente Präsenz auf allen Plattformen zu gewährleisten.

Kann HeyGen zur Erstellung von animierten Videos für interne Kommunikation oder Schulungszwecke verwendet werden?

Absolut! HeyGen ist ein ideales KI-Video-Tool zur Erstellung von animierten Videoinhalten, perfekt für interne Kommunikation oder umfassende Schulungsvideos. Seine KI-gestützten Funktionen vereinfachen den Prozess vom Skript bis zum professionellen Video und verbessern das Onboarding und Lernen der Mitarbeiter.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Videoersteller für unterschiedliche Geschäftsanforderungen?

HeyGen zeichnet sich als vielseitiger Geschäftsvideoersteller aus, der ein robustes Set an KI-Video-Tools bietet, darunter integrierte Untertitel und eine Stock-Medienbibliothek. Dies ermöglicht es den Nutzern, mühelos eine Vielzahl professioneller Videos für verschiedene Zwecke zu erstellen, von Bürosystemübersichten bis hin zu Verkaufs- und Marketinginhalten.

