HeyGen zeichnet sich als vielseitiger Geschäftsvideoersteller aus, der ein robustes Set an KI-Video-Tools bietet, darunter integrierte Untertitel und eine Stock-Medienbibliothek. Dies ermöglicht es den Nutzern, mühelos eine Vielzahl professioneller Videos für verschiedene Zwecke zu erstellen, von Bürosystemübersichten bis hin zu Verkaufs- und Marketinginhalten.