Videoersteller für Büroverfahren: Schulungen jetzt optimieren
Vereinfachen Sie das Mitarbeiter-Onboarding mit dynamischen Schulungsvideos, indem Sie HeyGens AI-Avatare nutzen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-"Geschäftsvideo", das alle bestehenden Mitarbeiter über eine neue unternehmensweite Richtlinie zu Richtlinien für Remote-Arbeit informiert. Dieses Video sollte das gesamte Personal mit einem direkten, autoritativen visuellen Stil ansprechen, gepaart mit einer professionellen, klaren Stimme. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Richtliniendokumente effizient in eine wirkungsvolle visuelle Ankündigung zu verwandeln und sicherzustellen, dass jedes Teammitglied gut informiert ist.
Produzieren Sie ein detailliertes 90-Sekunden-"Mitarbeiterschulungsvideo", das die ordnungsgemäße Verwendung eines neuen internen Projektmanagement-Tools demonstriert. Dieser "Bürovideoersteller"-Inhalt sollte sich an alle Projektmanager und Teamleiter richten und einen schrittweisen informativen visuellen Stil mit ruhigen, instruktiven Audiohinweisen bieten. Integrieren Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um visuelle Erklärungen mit relevanten Grafiken und Bildschirmaufnahmen zu verbessern und komplexe Verfahren leicht verständlich zu machen.
Gestalten Sie eine ansprechende 30-Sekunden-"animierte Videos"-Einführung in die Kernwerte und das Teamverhalten des Unternehmens, ideal für "Teamvorstellungen" während wöchentlicher Meetings oder im internen Portal. Die Zielgruppe sind neue Mitarbeiter und aktuelle Mitarbeiter, die einen lebhaften, freundlichen visuellen Stil mit inspirierender, unbeschwerter Hintergrundmusik erfordern. Verwenden Sie HeyGens "AI-Avatare", um die Botschaft mit einer persönlichen Note zu übermitteln und eine positive und kohäsive Unternehmenskultur zu fördern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Mitarbeiterschulung & -bindung verbessern.
Verbessern Sie das Verständnis und die Erinnerung an Büroverfahren und Unternehmensrichtlinien durch AI-gestütztes Videotraining.
Umfassende Schulungsmodule entwickeln.
Produzieren Sie schnell eine Vielzahl von Videokursen für weitreichendes Mitarbeiterlernen und konsistente Richtlinienkommunikation.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Geschäftsvideos?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Geschäftsvideos zu erstellen, von Büroverfahren-Übersichtsvideos bis hin zu überzeugenden Marketinginhalten. Nutzen Sie professionell gestaltete Vorlagen und AI-Tools, um schnell hochwertige animierte Videos zu produzieren und dabei Zeit und Ressourcen für Ihre Unternehmensaktualisierungen zu sparen.
Welche AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?
HeyGen integriert fortschrittliche AI-Tools wie AI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung aus einem Skript sowie eine robuste Sprachgenerierung. Diese Funktionen ermöglichen es den Nutzern, Text in dynamische, kreative Videoinhalte zu verwandeln, mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, selbst ohne vorherige Videoerfahrung.
Kann HeyGen als Videotrainingssoftware für das Mitarbeiter-Onboarding verwendet werden?
Absolut, HeyGen ist eine leistungsstarke Videotrainingssoftware, ideal für Mitarbeiterschulungen und Onboarding. Sie können klare, prägnante Büroverfahren-Videos erstellen, interaktive Elemente hinzufügen und sogar Untertitel und Bildunterschriften für eine bessere Wissensvermittlung einfügen.
Wie können Nutzer mit HeyGens Videotools die Markenbeständigkeit sicherstellen?
HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Nutzern ermöglichen, Videos mit ihrem Logo, spezifischen Farben und Schriftarten anzupassen. Nutzen Sie eine breite Auswahl an Videovorlagen und einen Drag-and-Drop-Editor, um ein konsistentes professionelles Videoprofil über alle Ihre Geschäftsvideos und -kommunikationen hinweg zu gewährleisten.