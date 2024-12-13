Büro-Richtlinien-Videoersteller: Erstellen Sie ansprechende Schulungen

Passen Sie professionelle Videos für alle Ihre Unternehmensrichtlinien vollständig mit HeyGens leistungsstarken Branding-Kontrollen an.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für alle Mitarbeiter, das die neuen Verhaltenskodizes in einem modernen, informativen und direkten Ton beschreibt. Gestalten Sie die Erzählung mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript und verbessern Sie die Klarheit mit präziser Sprachsynthese.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie eine 30-sekündige Ankündigung für bestehende Mitarbeiter, die ein aktualisiertes System zur Erstellung von Büro-Richtlinienvideos mit einem eleganten, prägnanten und professionellen visuellen Stil vorstellt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um das Video schnell zusammenzustellen, und integrieren Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Markenidentität zu wahren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für Abteilungsleiter und Teammitglieder, das komplexe Richtlinienänderungen in leicht verdauliche Segmente aufteilt und eine autoritative, aber zugängliche hochwertige Präsentation bietet. Stellen Sie eine breite Kompatibilität sicher, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und Exporte nutzen, und garantieren Sie das Verständnis durch umfassende Untertitel.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Büro-Richtlinien-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Erklärvideos für Unternehmensrichtlinien, Schulungen und Onboarding mit unserem intuitiven AI-Videoersteller.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Erklärvideos zu Unternehmensrichtlinien mit Vorlagen & Szenen zu erstellen.
2
Step 2
Passen Sie mit AI-Avataren und Medien an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie benutzerdefinierten Text und Medien hinzufügen und aus einer Vielzahl von AI-Avataren auswählen, um Ihre Inhalte dynamisch zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie Erzählungen und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professioneller Erzählung durch Sprachsynthese-Optionen und wenden Sie die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an.
4
Step 4
Überprüfen und exportieren Sie Ihr Richtlinienvideo
Überprüfen Sie Ihr fertiges hochwertiges Video auf Genauigkeit und exportieren Sie es dann mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten, um es als Schulungsmaterial oder Onboarding-Video zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Unternehmensrichtlinien klären

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensrichtlinien in leicht verständliche Erklärvideos, um Klarheit und Compliance im gesamten Unternehmen zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle Videos effizient zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videoersteller, der Skripte in hochwertige Videos umwandelt, indem er eine Vielzahl anpassbarer Videovorlagen verwendet. Dieses leistungsstarke Tool vereinfacht die Erstellung von ansprechendem Inhalt, ideal für Erklärvideos oder wichtiges Schulungsmaterial.

Wie anpassbar sind Videos, die mit HeyGen erstellt werden, insbesondere in Bezug auf das Branding?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos zu integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre professionellen Videos vollständig anpassbar sind. Dies garantiert, dass Ihr hochwertiger Videoinhalt perfekt mit der Identität und den Standards Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Büro-Richtlinien- oder Onboarding-Videos?

Absolut, HeyGen ist ein idealer Büro-Richtlinien-Videoersteller, der es Ihnen ermöglicht, klare und ansprechende Videos für Unternehmensrichtlinien, Verhaltenskodizes oder interne Kommunikation zu produzieren. Seine robusten Fähigkeiten machen es auch perfekt für die Erstellung effektiver Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Videoproduktion?

HeyGen, als führender AI-Videoersteller, integriert realistische AI-Avatare und eine ausgefeilte Sprachsynthese, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken. Zusätzlich generiert es automatisch Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt für ein breiteres Publikum zugänglich und professionell ist.

