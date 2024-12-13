Büroorientierungsvideo-Macher zur Vereinfachung der Mitarbeiterschulung
Revolutionieren Sie Ihr Mitarbeiter-Onboarding und Ihre Schulungen, indem Sie überzeugende interne Kommunikationsvideos mit beeindruckenden AI-Avataren erstellen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein lebendiges 45-sekündiges Video, das die einzigartige Kultur und Werte Ihres Unternehmens für potenzielle Kandidaten präsentiert und als ansprechender Schulungsvideo-Macher für das Pre-Onboarding fungiert. Streben Sie einen energetischen, modernen visuellen und audiovisuellen Stil mit inspirierender Hintergrundmusik an. Implementieren Sie HeyGens Sprachgenerierung, um eine fesselnde Erzählung zu liefern.
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges internes Kommunikationsvideo für bestehende Teams, das darauf abzielt, Schulungen zu einem neuen Software-Update oder Prozess zu vereinfachen und Klarheit und Zugänglichkeit zu gewährleisten. Der visuelle Stil sollte sehr illustrativ und prägnant sein, um technisches Personal in allen Abteilungen anzusprechen, wobei HeyGens Untertitel/Captions prominent angezeigt werden, um eine optimale Informationsspeicherung zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das alle Mitarbeiter über eine dringende Richtlinienänderung informiert und einen direkten und schnörkellosen visuellen und audiovisuellen Stil erfordert. Diese schnelle Video-Macher-Lösung sollte die Botschaft effizient an ein breites internes Publikum übermitteln, indem HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion für die schnelle Inhaltserstellung genutzt wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Onboarding-Engagement steigern.
Verbessern Sie das Engagement neuer Mitarbeiter und die Wissensspeicherung während der Orientierung mit AI-gestützten Schulungsvideos.
Interne Schulungen optimieren.
Produzieren Sie effizient eine Vielzahl interner Schulungs- und Onboarding-Inhalte für alle neuen Teammitglieder.
Häufig Gestellte Fragen
Wie nutzt HeyGen AI zur Erstellung von Schulungsvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen und AI-Avatare, um Text-zu-Video aus Skripten zu transformieren, was die schnelle Produktion professioneller Schulungsvideos ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten ermöglicht.
Kann HeyGen bei der Produktion ansprechender Büroorientierungsvideos helfen?
Absolut. HeyGen bietet eine Vielzahl von Videovorlagen und Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen, um überzeugende Büroorientierungsvideos zu erstellen, die Ihre Unternehmenskultur effektiv kommunizieren.
Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Videozugänglichkeit?
HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie automatische Untertitel/Captions und Sprachgenerierung, um sicherzustellen, dass Ihre Videos einem breiteren Publikum zugänglich sind. Die intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität vereinfacht auch die Inhaltserstellung für alle Benutzer.
Wie schnell kann ich interne Kommunikationsvideos mit HeyGen erstellen?
HeyGen optimiert den Video-Macher-Prozess, sodass Sie schnell interne Kommunikationsvideos aus einem Skript generieren können, indem Sie seine leistungsstarken Text-zu-Video-Fähigkeiten nutzen, was die Informationsweitergabe und Schulung erheblich vereinfacht.