Büroorientierungsvideo-Macher zur Vereinfachung der Mitarbeiterschulung

Revolutionieren Sie Ihr Mitarbeiter-Onboarding und Ihre Schulungen, indem Sie überzeugende interne Kommunikationsvideos mit beeindruckenden AI-Avataren erstellen.

428/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein lebendiges 45-sekündiges Video, das die einzigartige Kultur und Werte Ihres Unternehmens für potenzielle Kandidaten präsentiert und als ansprechender Schulungsvideo-Macher für das Pre-Onboarding fungiert. Streben Sie einen energetischen, modernen visuellen und audiovisuellen Stil mit inspirierender Hintergrundmusik an. Implementieren Sie HeyGens Sprachgenerierung, um eine fesselnde Erzählung zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges internes Kommunikationsvideo für bestehende Teams, das darauf abzielt, Schulungen zu einem neuen Software-Update oder Prozess zu vereinfachen und Klarheit und Zugänglichkeit zu gewährleisten. Der visuelle Stil sollte sehr illustrativ und prägnant sein, um technisches Personal in allen Abteilungen anzusprechen, wobei HeyGens Untertitel/Captions prominent angezeigt werden, um eine optimale Informationsspeicherung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das alle Mitarbeiter über eine dringende Richtlinienänderung informiert und einen direkten und schnörkellosen visuellen und audiovisuellen Stil erfordert. Diese schnelle Video-Macher-Lösung sollte die Botschaft effizient an ein breites internes Publikum übermitteln, indem HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion für die schnelle Inhaltserstellung genutzt wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Büroorientierungsvideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Büroorientierungsvideos, die die Schulung neuer Mitarbeiter vereinfachen und eine einladende Unternehmenskultur fördern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Orientierung zu starten. Legen Sie schnell die Struktur Ihres Videos fest, ohne von vorne beginnen zu müssen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in dynamische Videos. Fügen Sie einfach Ihre Willkommensnachricht oder Ihr Schulungsskript ein und sehen Sie zu, wie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion es zum Leben erweckt.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Orientierungsvideo die Identität Ihres Unternehmens widerspiegelt. Verwenden Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um visuelle Anpassungen vorzunehmen und Ihre Markenelemente nahtlos zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Orientierungsvideo. Nutzen Sie das Aspect-Ratio-Resizing & Exports, um Ihr Video für jede Plattform vorzubereiten und ein reibungsloses und wirkungsvolles Onboarding-Erlebnis für neue Teammitglieder zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmenskultur pflegen

.

Erstellen Sie überzeugende Willkommensvideos, die die Unternehmenskultur effektiv vorstellen und neue Mitarbeiter inspirieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI zur Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen und AI-Avatare, um Text-zu-Video aus Skripten zu transformieren, was die schnelle Produktion professioneller Schulungsvideos ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten ermöglicht.

Kann HeyGen bei der Produktion ansprechender Büroorientierungsvideos helfen?

Absolut. HeyGen bietet eine Vielzahl von Videovorlagen und Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen, um überzeugende Büroorientierungsvideos zu erstellen, die Ihre Unternehmenskultur effektiv kommunizieren.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Videozugänglichkeit?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie automatische Untertitel/Captions und Sprachgenerierung, um sicherzustellen, dass Ihre Videos einem breiteren Publikum zugänglich sind. Die intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität vereinfacht auch die Inhaltserstellung für alle Benutzer.

Wie schnell kann ich interne Kommunikationsvideos mit HeyGen erstellen?

HeyGen optimiert den Video-Macher-Prozess, sodass Sie schnell interne Kommunikationsvideos aus einem Skript generieren können, indem Sie seine leistungsstarken Text-zu-Video-Fähigkeiten nutzen, was die Informationsweitergabe und Schulung erheblich vereinfacht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo