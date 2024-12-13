Angebots-Video-Macher: Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoanzeigen

Erstellen Sie überzeugende Angebotsanzeigen, die konvertieren. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre Promotionen in wenigen Minuten zum Leben zu erwecken.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein sauberes, professionelles 45-Sekunden-Video, das sich an Content-Ersteller und digitale Agenturen richtet und die Einfachheit der Produktion hochwertiger Videoanzeigen demonstriert. Die Ästhetik sollte hell und benutzerfreundlich sein, mit klarer, artikulierter Erzählung, die die Zuschauer durch den Prozess führt, begleitet von sanfter, ambienter Musik. Betonen Sie die Nutzung der vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen, um schnell Inhalte mit AI zu generieren und komplexe Ideen in beeindruckende Videoanzeigen zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein energiegeladenes 60-Sekunden-Produktvideo, das sich an E-Commerce-Unternehmen und Produktwerber richtet und sich auf eine spezifische Produkteinführung konzentriert. Der visuelle Stil muss elegant und hochglanzpoliert sein, mit atemberaubenden Produktaufnahmen und dynamischen Übergängen, untermalt von einem kraftvollen, zeitgenössischen Musikbett. Dieses Video sollte veranschaulichen, wie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen es Ihnen ermöglicht, mühelos Videoanzeigen zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und den Verkauf fördern.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein inspirierendes 30-Sekunden-Werbevideo für angehende Unternehmer und Marketinganfänger, das zeigt, wie zugänglich es ist, ein Videoanzeigenmacher zu werden. Der visuelle Ansatz sollte ermutigend und unkompliziert sein, mit einer warmen Farbpalette und einer freundlichen, ermutigenden Stimme, untermalt von aufbauender Hintergrundmusik. Zeigen Sie, wie einfach es ist, Medien aus der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen hinzuzufügen, um Ihre Erzählung zu verbessern und wirkungsvolle Videoanzeigen zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Angebots-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videoanzeigen, um Ihre Angebote, Produkte und Dienstleistungen mit den leistungsstarken AI-Tools von HeyGen zu bewerben und Ihre Marketingstrategie zu transformieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus der vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen von HeyGen, die perfekt geeignet sind, um Ihre Angebote zu präsentieren und Ihre Anzeigenerstellung zu starten.
2
Step 2
Erstellen Sie Anzeigeninhalte
Nutzen Sie die AI-Fähigkeiten von HeyGen, um überzeugende visuelle Inhalte zu erstellen, indem Sie dynamische AI-Avatare hinzufügen oder Ihre eigenen Medien integrieren, um die Geschichte Ihres Angebots zu erzählen.
3
Step 3
Anwenden von Branding & CTA
Personalisieren Sie Ihre Anzeige mit den Branding-Kontrollen von HeyGen, um sie an die Farben und das Logo Ihrer Marke anzupassen, und fügen Sie dann einen klaren Call-to-Action für optimale Interaktion hinzu.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Anzeige
Nutzen Sie die Größenanpassungs- und Exportoptionen von HeyGen, um Ihre hochwertige Angebotsanzeige herunterzuladen, die für alle Videoanzeigen und sozialen Medienplattformen optimiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsstory-Anzeigen

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Videoanzeigen, bauen Sie Vertrauen auf und demonstrieren Sie den realen Wert für Ihr Publikum.

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen Content-Ersteller bei der Produktion effektiver Videoanzeigen?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Videoanzeigenmacher, der Content-Ersteller und Vermarkter dabei unterstützt, schnell fesselnde Videoanzeigen zu produzieren. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche AI-Avatare und einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um den kreativen Prozess zu vereinfachen und es einfach zu machen, Videoanzeigen für jede Kampagne zu erstellen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten Videoanzeigenmacher für soziale Medien?

HeyGen bietet eine robuste Suite von Funktionen, darunter anpassbare Videovorlagen, einen einfachen Drag-and-Drop-Editor und die Möglichkeit, Inhalte mit AI für Skripte und Voiceovers zu generieren. Dies ermöglicht es den Nutzern, mühelos Videoanzeigen zu erstellen, die für soziale Medien und verschiedene andere Plattformen optimiert sind.

Kann HeyGen verschiedene Videoanzeigenformate wie UGC-Videoanzeigen oder Produktvideos unterstützen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der Erstellung von Videoanzeigen für verschiedene Bedürfnisse zu helfen, von dynamischen Produktvideodemonstrationen bis hin zu authentischen UGC-Videoanzeigen. Mit AI-Avataren und flexiblen Bearbeitungsoptionen können Sie Ihre Inhalte an Ihr Publikum anpassen und starke Call-to-Action-Elemente einfügen.

Wie verbessern die AI-Fähigkeiten von HeyGen meine Erfahrung als Angebots-Video-Macher?

HeyGen nutzt modernste AI, um Skripte in professionelle Videoanzeigen mit realistischen AI-Avataren und automatisierten Voiceovers zu verwandeln, was es zu einem leistungsstarken AI-Videoanzeigenmacher macht. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige Videos für jede Marketingkampagne als Angebots-Video-Macher zu produzieren und Ihren Video-Editing-Workflow zu optimieren.

