Berufsperspektive Video Maker für optimierte Inhalte

Erstellen Sie mühelos professionelle Erklär- und Schulungsvideos ohne Bearbeitungserfahrung, indem Sie leistungsstarke KI-Avatare für dynamische Inhalte nutzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf grundlegende Einarbeitungsverfahren des Unternehmens konzentriert. Verwenden Sie eine freundliche und unterstützende visuelle Ästhetik mit klaren, schrittweisen Visualisierungen und stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen mit automatischen Untertiteln/Captionen verstärkt werden. Der Ton sollte eine warme, ermutigende Stimme sein, die das Publikum durch die ersten Schritte führt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Sicherheitsvideo für die allgemeine Belegschaft, das die Bedeutung der richtigen Verwendung von PSA in einer gefährlichen Umgebung hervorhebt. Der visuelle Stil muss direkt und wirkungsvoll sein, mit kräftigen Farben und klaren Demonstrationen, während ein KI-Avatar die kritische Botschaft mit ernstem und autoritativem Ton übermittelt. Verwenden Sie HeyGens KI-Avatare, um eine konsistente Übermittlung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Social-Media-Branding-Video für eine Online-Community, das ein bevorstehendes virtuelles Event ankündigt. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und lebendig sein, mit dynamischen Übergängen und mitreißender Hintergrundmusik, während ein charismatischer KI-Avatar von HeyGen eine gesprächige und begeisterte Einladung übermittelt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell die fesselnde Ankündigung zu entwerfen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Berufsperspektive Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Erklär-, Schulungs- oder Sicherheitsvideos mit KI, auch ohne vorherige Bearbeitungserfahrung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihr Skript direkt in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript bereitet Ihre Inhalte für die Umwandlung in ein fesselndes Video vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Ihren Avatar
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen, fügen Sie Medien hinzu und verstärken Sie Ihre Botschaft mit einem lebensechten KI-Avatar, der zu Ihrem beruflichen Kontext passt.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Untertitel hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers mit dem KI-Sprachgenerator oder nehmen Sie Ihre eigenen auf und stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie automatische Untertitel/Captionen für Ihr Publikum aktivieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr professionelles Video
Überprüfen Sie Ihre Inhalte, wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen (Logo, Farben) für Konsistenz an und exportieren Sie Ihr hochwertiges Video, das bereit für die Verteilung über Plattformen ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie die berufliche Entwicklung

Erhöhen Sie das Engagement und die Wissensbehaltung in beruflichen Entwicklungs- und Einarbeitungsprogrammen durch dynamische, KI-gestützte Schulungsvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Erklärvideos oder Schulungsinhalte kreativ verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Skripte in fesselnde Erklärvideos und Schulungsinhalte zu verwandeln, indem realistische KI-Avatare und KI-Sprachgenerator-Funktionen genutzt werden. Sie können aus einer Vielzahl von Vorlagen wählen und Szenen anpassen, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.

Was macht HeyGen zu einem KI-Video-Maker für Benutzer ohne notwendige Video-Bearbeitungserfahrung?

HeyGen ist ein intuitiver KI-Video-Maker, der mit einem Drag-and-Drop-Editor entwickelt wurde und keine Video-Bearbeitungserfahrung erfordert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Videos zu erstellen und Ihren Inhaltserstellungsprozess zu optimieren.

Kann HeyGen KI-Avatare und Voiceovers für dynamische Sicherheitsvideos integrieren?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle Sicherheitsvideos zu erstellen, indem lebensechte KI-Avatare und ein robuster KI-Sprachgenerator für überzeugende Voiceovers genutzt werden. Sie können auch automatische Untertitel/Captionen hinzufügen, um klare Kommunikation und Zugänglichkeit für alle Zuschauer sicherzustellen.

Wie unterstützt HeyGen Branding- und Mehrsprachigkeitsanforderungen für professionelle Schulungsvideos?

HeyGen befähigt Unternehmen, ein starkes Branding in ihren Schulungsvideos durch anpassbare Vorlagen und Logo-Integration aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus sorgt die fortschrittliche Mehrsprachigkeitsunterstützung dafür, dass Ihre Schulungsinhalte für ein vielfältiges globales Publikum zugänglich und effektiv sind.

