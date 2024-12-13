Video Maker für berufliche Lernsysteme für E-Learning
Erhöhen Sie die Unternehmensschulung und verbessern Sie die Wissensspeicherung der Mitarbeiter, indem Sie dynamische Anleitungsinhalte mit AI-Avataren erstellen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Mikro-Lernvideo für Unternehmensausbilder und KMU, das darauf abzielt, das Wissen der Mitarbeiter zu einem komplexen technischen Thema zu verbessern. Das Video sollte einen dynamischen und prägnanten visuellen Stil mit energetischer Erzählung haben und auf dem Bildschirm Text verwenden, um wichtige Punkte hervorzuheben. Demonstrieren Sie die Nützlichkeit von HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit und das Verständnis in Videotrainingsmodulen zu maximieren.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Instruktionsdesigner und E-Learning-Inhaltsersteller, das die Integration eines neuen Moduls in bestehende Lernmanagementsysteme detailliert beschreibt. Das Video sollte einen informativen und sauberen visuellen Stil annehmen, mit einem modularen Design und einer neutralen, autoritativen Stimme. Heben Sie die Flexibilität von HeyGens Voiceover-Generierung hervor, um konsistente Audios für diverse E-Learning-Inhalte zu produzieren.
Erstellen Sie ein 2-minütiges Werbevideo, das sich an Geschäftsleiter und Leiter von Trainingsabteilungen richtet und zeigt, wie ein AI-Video-Maker das Unternehmensschulung revolutionieren kann. Die visuelle Präsentation sollte poliert und ansprechend sein, hochwertige Stockmedien nutzen und eine konsistente Markenpräsenz beibehalten. Zeigen Sie, wie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung die schnelle Entwicklung professioneller, gebrandeter Videos für die End-to-End-Videoerstellung ermöglicht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Lernprogramme global skalieren.
Produzieren Sie schnell vielfältige Videokurse, um Ihre Bildungsreichweite zu erweitern und Lernende weltweit zu erreichen.
Trainingseinbindung und -speicherung verbessern.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um die Teilnehmerbindung erheblich zu steigern und die Wissensspeicherung in der Unternehmensschulung zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für E-Learning?
HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Maker, der es Benutzern ermöglicht, ansprechende E-Learning-Inhalte effizient zu erstellen. Sie können Text in Video umwandeln, indem Sie lebensechte AI-Avatare und AI-gestützte Voiceovers verwenden, was Ihre Videotrainingsproduktion erheblich vereinfacht.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Entwicklung von Videotrainings?
HeyGen bietet Benutzern leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen, die Skripte mühelos in professionelle Videotrainingsmodule umwandeln. Die Plattform umfasst vorgefertigte Vorlagen & Szenen, automatisierte Voiceover-Generierung und umfassende Branding-Kontrollen, um Konsistenz in all Ihren Anleitungsinhalten zu gewährleisten.
Kann HeyGen benutzerdefiniertes Branding in berufliche Lernsysteme integrieren?
Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens direkt in Ihre Video-Inhalte für berufliche Lernsysteme zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild all Ihrer von AI-Avataren geführten Trainingsmodule.
Wie kann ich meine mit HeyGen erstellten Videotrainingsinhalte exportieren und teilen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videotrainingsinhalte einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Die Plattform generiert auch automatisch Untertitel/Captions, was die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum erhöht und Ihre Inhalte inklusiver macht.