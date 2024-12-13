HeyGen unterstützt die Zugänglichkeit von Ernährungsvideos, indem es automatisch präzise Untertitel und Bildunterschriften generiert. Die Plattform ermöglicht auch die Anpassung des Seitenverhältnisses und flexible Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsreichweite-Videos leicht auf verschiedenen Plattformen wie YouTube geteilt werden können, um ein vielfältiges Publikum zu erreichen.