Nurture Sequence Video Maker für automatisiertes Lead-Engagement

Steigern Sie die Kundenbindung und wandeln Sie Verkaufsleads in treue Kunden um mit automatisierten, personalisierten Videos. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre Strategie zu optimieren.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Einführungsvideo für neue Interessenten, das sich an B2B-Marketingfachleute richtet und einen freundlichen AI-Avatar zeigt, der eine personalisierte Nachricht übermittelt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, ergänzt durch eine professionelle, ansprechende Stimme, die direkt aus Ihrem Skript generiert wird. Dieses Video dient als erster Schritt in einer robusten Lead-Nurturing-Strategie, um Interessenten von Anfang an wertgeschätzt zu fühlen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für potenzielle Kunden, die eine Softwarelösung evaluieren, und demonstrieren Sie die wichtigsten Funktionen mit klaren, animierten Visuals und einer selbstbewussten, informativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um präzise Botschaften zu gewährleisten, und verwenden Sie professionelle Vorlagen und Szenen, um den Wert des Produkts schnell zu vermitteln und es in Ihre Video-Marketing-Automatisierungsbemühungen zu integrieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Re-Engagement-Video für Interessenten, die im Verkaufstrichter ins Stocken geraten sind, und zielen Sie auf diejenigen ab, die einen letzten Anstoß oder eine Klärung benötigen. Das Video sollte dynamisches Stockmaterial aus der Mediathek zeigen, das Erfolgsgeschichten hervorhebt, mit einem ermutigenden Audiostil und deutlich sichtbaren Untertiteln, um die Zugänglichkeit und Kundenbindung in Ihren Follow-up-E-Mail-Kampagnen zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein einladendes 30-sekündiges Onboarding-Video für neu gewonnene Kunden, indem Sie lebendige Vorlagen und Szenen verwenden, um Markenelemente zu verstärken. Der visuelle Stil sollte hell und positiv sein, unterstützt von einer begeisterten Stimme, und für verschiedene Plattformen optimiert werden, indem das Seitenverhältnis angepasst und Exporte erstellt werden, um letztendlich die Effizienz der AI-Videoerstellung zu steigern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Nurture Sequence Video Maker funktioniert

Erhöhen Sie Ihre Lead-Nurturing-Strategie, indem Sie mühelos personalisierte Videos erstellen, die Interessenten ansprechen und Ihre Reichweite automatisieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen, um Ihre Videoerstellung schnell zu starten und Zeit in Ihrer Lead-Nurturing-Strategie zu sparen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie einfach Ihr Skript ein, und unsere Text-zu-Video-Funktion generiert natürlich klingende Voiceovers für Ihre Nurture Sequence Videos.
3
Step 3
Wenden Sie Branding-Elemente an
Integrieren Sie mühelos das Logo und die Farben Ihres Unternehmens mit speziellen Branding-Kontrollen, um eine konsistente Markenidentität über alle Ihre Videos hinweg zu wahren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und verwenden Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses, um es perfekt für die Verteilung über verschiedene Plattformen in Ihrer Video-Marketing-Automatisierung anzupassen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamische Inhalte für E-Mail-Kampagnen

Erstellen Sie schnell kurze, ansprechende Videoclips aus Text, die sich perfekt zur Verbesserung von E-Mail-Kampagnen und zur Steigerung der Interaktion in Nurture-Sequenzen eignen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die AI-Videoerstellung für personalisierte Videos?

HeyGen befähigt Nutzer mit fortschrittlichen AI-Videoerstellungstools, hochgradig personalisierte Videos zu generieren. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und robuste Text-zu-Video-Funktionen, um einzigartige Inhalte zu erstellen, die auf das individuelle Engagement der Empfänger und effektive Lead-Nurturing-Strategien zugeschnitten sind.

Kann HeyGen bei der schnellen Erstellung ansprechender Erklärvideos helfen?

Absolut, HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Erklärvideos mit intuitiven Videobearbeitungstools und einer Vielzahl von Vorlagen. Sie können Ihre Markenelemente leicht integrieren, um Konsistenz zu wahren und hochwertige Videos ohne umfangreiche Erfahrung zu produzieren.

Welche Rolle spielt HeyGen in der Video-Marketing-Automatisierung?

HeyGen ist ein idealer Nurture Sequence Video Maker, der nahtlose Video-Marketing-Automatisierung ermöglicht, um Ihre Lead-Nurturing-Strategie zu verbessern. Durch die Generierung dynamischer, skalierbarer Videoinhalte hilft HeyGen Ihnen, Kunden effektiver während ihrer Reise zu engagieren.

Wie kann ich Markenkonsistenz über meine HeyGen-Videos hinweg sicherstellen?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um Markenkonsistenz über alle Ihre Videoinhalte hinweg zu gewährleisten. Wenden Sie einfach Ihre Logos, spezifische Farben und andere Markenelemente auf Vorlagen an, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

