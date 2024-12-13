Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Einführungsvideo für neue Interessenten, das sich an B2B-Marketingfachleute richtet und einen freundlichen AI-Avatar zeigt, der eine personalisierte Nachricht übermittelt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, ergänzt durch eine professionelle, ansprechende Stimme, die direkt aus Ihrem Skript generiert wird. Dieses Video dient als erster Schritt in einer robusten Lead-Nurturing-Strategie, um Interessenten von Anfang an wertgeschätzt zu fühlen.

